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Solo Trip पर जा रहे हैं तो न करें ये गलतियां, इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप भी अकेले घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रखें कुछ छोटी बातों का जरूरी ध्यान. थोड़ी सी तैयारी आपके सफर को रखेगी परेशानियों से दूर और सफर को बना देगी मजेदार.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 13 Sep 2026 10:23 AM (IST)
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आजकल सोलो ट्रिप का चलन काफी बढ़ गया है. लोग अकेले नई जगहों पर घूमने, खुद के साथ समय बिताने और नए अनुभव लेने के लिए ट्रिप प्लान करते हैं. अकेले सफर में अपनी मर्जी से घूमने की आजादी मिलती है, लेकिन इसके साथ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी होता है. पहली बार अकेले यात्रा कर रहे हैं तो बिना तैयारी के निकलने की गलती नहीं करनी चाहिए.

सफर से पहले जगह की जानकारी लेना, जरूरी सामान रखना और अपने परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी जानकारी देना जरूरी है. कुछ छोटी-छोटी सावधानियां Solo Trip को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनाती हैं.

जाने से पहले पूरी तैयारी करें

सोलो ट्रिप पर निकलने से पहले जिस जगह जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर लें. वहां का मौसम, आने-जाने के साधन, होटल का पता और आसपास की जरूरी जगहों के बारे में पहले से पता कर लें. अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं तो रात में पहुंचने की बजाय दिन में पहुंचना बेहतर रहता है. होटल या रहने की जगह पहले से बुक करें और उसका पता अपने फोन में सेव रखें. टिकट, पहचान पत्र और होटल की बुकिंग जैसी जरूरी चीजों की फोटो फोन के साथ-साथ किसी सुरक्षित जगह पर भी रखें. बहुत ज्यादा सामान लेकर जाने से बचें, क्योंकि अकेले यात्रा में सामान संभालना मुश्किल होता है.

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हर किसी पर तुरंत भरोसा न करें

अकेले घूमते समय नए लोगों से मिलना और बातचीत करना अच्छी बात है, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा करना सही नहीं है. अपनी निजी जानकारी, होटल का कमरा या पूरी यात्रा की जानकारी किसी अजनबी को न बताएं. घूमने की जगह पर अपने फोन और पैसे का भी ध्यान रखें. अगर कोई जगह सुनसान लग रही है तो वहां अकेले जाने से बचें. रात में अकेले घूमने के बजाय सुरक्षित और भीड़ वाली जगहों को चुनें. कैब या ऑटो लेते समय गाड़ी और ड्राइवर की जानकारी जरूर चेक करें. अगर रास्ते में कुछ गलत या असुरक्षित लगे तो तुरंत वहां से निकलें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से संपर्क करें.

परिवार को अपनी जानकारी देते रहें

सोलो ट्रिप के दौरान परिवार या किसी करीबी दोस्त को अपनी यात्रा की जानकारी देना बहुत जरूरी है. उन्हें होटल का पता, यात्रा की तारीख और जरूरी फोन नंबर भेजकर रखें. दिन में कम से कम एक बार उन्हें अपनी लोकेशन या हाल की जानकारी जरूर दें. फोन की बैटरी खत्म न हो, इसके लिए पॉवर बैंक साथ रखें. इंटरनेट की परेशानी वाली जगहों के लिए जरूरी रास्ते और नंबर पहले से सेव कर लें. साथ ही बहुत ज्यादा पैसे कैश में रखने की बजाय कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करें. सबसे जरूरी बात यह है कि घूमने के उत्साह में अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज न करें. थोड़ी सावधानी के साथ  सोलो ट्रिप  का मजा ज्यादा अच्छे से लिया जा सकता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 13 Sep 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Travel Lifestyle News Solo Trip
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