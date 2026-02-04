हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलSingapore No Boarding Rule: सिंगापुर जाने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें ये खबर, बदल गया है ये नियम

Singapore No Boarding Rule: सिंगापुर जाने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें ये खबर, बदल गया है ये नियम

Singapore Rule Change: सिंगापुर भारतीयों की फेवरेट डेस्टिनेशन है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप सिंगापुर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और नियम क्या बदला है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 04 Feb 2026 01:11 PM (IST)
Singapore Border Security Update: अगर आप 2026 में सिंगापुर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. खासतौर पर भारतीय यात्रियों को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि सिंगापुर ने एक नया 'नो बोर्डिंग रूल' लागू कर दिया है. इस नियम के तहत यात्री को फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है. दरअसल, सिंगापुर की इमिग्रेशन एंड चेकपॉइंट्स अथॉरिटी (ICA) ने 30 जनवरी 2026 से नो- बोर्डिंग डायरेक्टिव को लागू करना शुरू कर दिया है. इसके तहत चांगी और सेलेटार एयरपोर्ट पर आने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए प्री-डिपार्चर जांच अनिवार्य कर दी गई है. यानी अब इमिग्रेशन की जांच सिर्फ सिंगापुर पहुंचने के बाद नहीं, बल्कि उड़ान से पहले ही हो जाएगी.

क्या है नया नियम?

इस नए नियम में यात्रियों की जानकारी फ्लाइट मैनिफेस्ट और एसजी अराइवल कार्ड के जरिए पहले ही जांची जाएगी. अगर किसी यात्री को अयोग्य या प्रवेश के लिए प्रतिबंधित पाया जाता है, तो एयरलाइन को सीधे 'नो बोर्डिंग' का निर्देश भेज दिया जाएगा. इसके बाद एयरलाइन उस यात्री को फ्लाइट में बैठने की अनुमति नहीं देगी. इतना ही नहीं, कुछ यात्रियों के लिए चेक-इन के दौरान अतिरिक्त जांच भी की जा सकती है. इसमें यह देखा जाएगा कि यात्री के पास वैध वीजा है या नहीं, पासपोर्ट की वैधता सही है या नहीं, और एसजी अराइवल कार्ड  सही तरीके से भरा गया है या नहीं.

किन यात्रियों को रोका जा सकता है?

  • जिनके पास वैध सिंगापुर वीजा नहीं है
  • जिनके पासपोर्ट की वैधता छह महीने से कम है
  • जिन्होंने एसजी अराइवल कार्ड  जमा नहीं किया है या गलत जानकारी दी है
  • जिन पर पहले से इमिग्रेशन या सुरक्षा से जुड़े निगेटिव रिकॉर्ड मौजूद हैं

पहले क्या थे नियम?

पहले ऐसे यात्रियों को सिंगापुर पहुंचने के बाद इमिग्रेशन काउंटर पर रोका जाता था. लेकिन अब यह प्रक्रिया फ्लाइट से पहले ही पूरी कर ली जाएगी, ताकि केवल योग्य यात्रियों को ही सिंगापुर आने की अनुमति मिले. इस नियम का उल्लंघन करने वाली एयरलाइंस पर सिंगापुर सरकार 10,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना लगा सकती है. वहीं, नियम तोड़ने वाले एयरलाइन स्टाफ पर भी कार्रवाई हो सकती है.

अगर बोर्डिंग से रोक दिया जाए तो क्या करें?

बोर्डिंग से इनकार का मतलब यह नहीं है कि यात्री पर हमेशा के लिए सिंगापुर आने पर रोक लग गई है. ऐसे यात्री आईसीए के फीडबैक चैनल के जरिए संपर्क कर सकते हैं और अपनी एंट्री के लिए क्लियरेंस मांग सकते हैं. इसलिए अगर आप सिंगापुर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो फ्लाइट से पहले सभी दस्तावेज, वीजा और एसजी अराइवल कार्ड की जांच जरूर कर लें, ताकि आखिरी समय पर कोई परेशानी न हो.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 04 Feb 2026 01:11 PM (IST)
