हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलChand Baori History: भूलभुलैया से बैटमैन तक! हॉलीवुड-बॉलीवुड का फेवरेट है यह 'सीक्रेट' खजाना, बनाएं घूमने का प्लान

Chand Baori History: भूलभुलैया से बैटमैन तक! हॉलीवुड-बॉलीवुड का फेवरेट है यह 'सीक्रेट' खजाना, बनाएं घूमने का प्लान

Jaipur Nearby Attractions: राजस्थान राजाओं- महाराजओं का प्रदेश कहा जाता है. यहां आपको घूमने और देखने की तमाम चीजें मिल जाएंगी. चलिए आपको ऐसे ही एक जगह के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Apr 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

What Is Special About Chand Baori Stepwell: राजस्थान अपनी भव्य वास्तुकला के लिए दुनियाभर में जाना जाता है, यहां के किले, महल और मंदिर इसकी पहचान हैं. लेकिन इन मशहूर जगहों के बीच कुछ ऐसे भी अद्भुत स्थल हैं, जो अब भी लोगों की नजरों से दूर हैं. ऐसा ही एक अनोखा अजूबा है चांद बावड़ी, जिसे हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने फिर से चर्चा में ला दिया. आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट में इस प्राचीन बावड़ी को सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि पत्थरों में तराशी गई सोच बताया. उनका कहना है कि जहां लोग राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं यह जगह अपनी ज्योमेट्रिकल खूबसूरती और डिजाइन के कारण अलग पहचान रखती है.

 1000 साल पुराना अद्भुत निर्माण

आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी का निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में निकुंभ वंश के राजा चंदा ने करवाया था. लगभग 30 मीटर गहरी यह बावड़ी 13 मंजिलों में फैली हुई है और इसमें करीब 3500 सीढ़ियां हैं, जो एकदम सटीक समरूपता में बनी हैं. पहली नजर में ही यह संरचना किसी को भी चौंका देती है. इसकी सबसे खास बात इसकी डिजाइन है. ऊपर से देखने पर सीढ़ियों का पैटर्न एक उल्टे पिरामिड जैसा नजर आता है, जो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है. यही वजह है कि इसे देखने वाले लोग इसकी बनावट में खो जाते हैं.

 

 सिर्फ खूबसूरती नहीं, उपयोगिता भी

चांद बावड़ी सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह एक बेहद उपयोगी संरचना थी. राजस्थान के गर्म और शुष्क मौसम में पानी की कमी हमेशा बड़ी समस्या रही है. ऐसे में यह बावड़ी वर्षा जल संचयन का एक महत्वपूर्ण साधन थी. यहां पानी जमा करके लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता था. इसके साथ ही, इसकी गहराई और संरचना आसपास के तापमान को भी ठंडा बनाए रखने में मदद करती थी. इस तरह यह जगह सिर्फ जल भंडारण ही नहीं, बल्कि जलवायु संतुलन का भी काम करती थी.

इसे भी पढ़ें - पहली बार विदेश घूमने जा रहे हैं, तो इन 4 गलतियों से बचें, वरना खराब हो सकता है ट्रिप

फिल्मों से भी है कनेक्शन

चांद बावड़ी की खूबसूरती सिर्फ पर्यटकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि फिल्मी दुनिया को भी आकर्षित कर चुकी है. यह स्थान बॉलीवुड फिल्म पहेली और भूल भुलैया में नजर आ चुका है. वहीं हॉलीवुड की फिल्म The Dark Knight Rises और The Fall में भी इसकी झलक देखने को मिली है।

कैसे पहुंचे यहां?

जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित यह बावड़ी सड़क मार्ग से आसानी से पहुंची जा सकती है. इसके पास में हर्षत माता मंदिर भी है, जहां पहले लोग दर्शन से पहले बावड़ी पर जरूर जाते थे. चांद बावड़ी सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि उस दौर की सोच और इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है. एक ऐसा छिपा खजाना, जिसे अब फिर से पहचान मिल रही है.

इसे भी पढ़ें -  दिल्ली की लेट मॉर्निंग...मुंबई की नींद गायब, जानिए भारतीय शहरों की स्लीप स्टोरी, कौन कितना सोता है?

Published at : 09 Apr 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Chand Baori History Abhaneri Rajasthan Tourist Place Ancient Stepwell India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
Chand Baori History: भूलभुलैया से बैटमैन तक! हॉलीवुड-बॉलीवुड का फेवरेट है यह 'सीक्रेट' खजाना, बनाएं घूमने का प्लान
भूलभुलैया से बैटमैन तक! हॉलीवुड-बॉलीवुड का फेवरेट है यह 'सीक्रेट' खजाना, बनाएं घूमने का प्लान
ट्रैवल
दुनिया के इन 5 किलों में आज भी रहते हैं शाही परिवार के लोग, जानें आप कैसे घूम सकते हैं यहां?
दुनिया के इन 5 किलों में आज भी रहते हैं शाही परिवार के लोग, जानें आप कैसे घूम सकते हैं यहां?
ट्रैवल
Long Weekend 2026: गुड फ्राइडे पर बना नहीं पाए घूमने का प्लान? इस साल हैं ढेर सारे लॉन्ग वीकेंड; देख लें लिस्ट
गुड फ्राइडे पर बना नहीं पाए घूमने का प्लान? इस साल हैं ढेर सारे लॉन्ग वीकेंड; देख लें लिस्ट
ट्रैवल
Kashmir's weather: कश्मीर घूमने का बना रहे हैं प्लान तो कर दीजिए कैंसिल, अप्रैल में इस तारीख तक के लिए अलर्ट जारी
कश्मीर घूमने का बना रहे हैं प्लान तो कर दीजिए कैंसिल, अप्रैल में इस तारीख तक के लिए अलर्ट जारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की मेहरबानियां कर्ज हैं पाकिस्तान पर? PAK जर्नलिस्ट ने शहबाज और मुनीर को दिखाया आईना, बोले- अमेरिका से दोस्ती खतरनाक...
ट्रंप की मेहरबानियां कर्ज हैं पाकिस्तान पर? PAK जर्नलिस्ट ने शहबाज और मुनीर को दिखाया आईना, बोले- अमेरिका से दोस्ती खतरनाक...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में विपक्ष के जिस काम का किया विरोध अब उसी राह पर BJP! करोड़ों होंगे खर्च, समर्थक भी हैरान
यूपी में विपक्ष के जिस काम का किया विरोध अब उसी राह पर BJP! करोड़ों होंगे खर्च, समर्थक भी हैरान
टेलीविजन
Video: निरहुआ के सॉन्ग 'मरून कलर सड़िया' पर झूमकर नाचीं तान्या मित्तल, जबरदस्त एक्सप्रेशंस देख फैंस हार बैठे दिल
निरहुआ के सॉन्ग 'मरून कलर सड़िया' पर झूमकर नाचीं तान्या मित्तल, जबरदस्त एक्सप्रेशंस से जीता दिल
क्रिकेट
RCB के स्टार गेंदबाज को काटने पड़ रहे कोर्ट के चक्कर, भारत आने का नहीं मिला मौका; IPL से जुड़ा है मामला
RCB के स्टार गेंदबाज को काटने पड़ रहे कोर्ट के चक्कर, भारत आने का नहीं मिला मौका; IPL से जुड़ा है मामला
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
इंडिया
Explained: दिल्ली में 1,511 कॉलोनियों पर केंद्र का बड़ा फैसला! 10 लाख परिवारों को क्या मिलेगा, क्यों छूटेंगे कई लोग?
दिल्ली में 1,511 कॉलोनियों पर केंद्र का बड़ा फैसला! 10 लाख परिवारों को क्या मिलेगा?
ट्रेंडिंग
Viral video: मैडम पढ़ा रही हैं या सेवा करा रही हैं? बच्चे से पंखा झलवाती दिखी टीचर, घूम जाएगा आपका भी दिमाग
मैडम पढ़ा रही हैं या सेवा करा रही हैं? बच्चे से पंखा झलवाती दिखी टीचर, घूम जाएगा आपका भी दिमाग
एग्रीकल्चर
नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?
नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget