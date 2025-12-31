हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलRanthambore: दिल्ली से कितनी दूर है रणथम्भौर, क्या हैं यहां तक पहुंचने के तरीके?

Ranthambore: दिल्ली से कितनी दूर है रणथम्भौर, क्या हैं यहां तक पहुंचने के तरीके?

Distance From Delhi To Ranthambore: उत्तर भारत में आपके लिए घूमने की जगहों में से एक है रणथम्भौर. यह काफी शानदार जगह है. प्रियंका गांधी के बेटे के सगाई को लेकर यह जगह फिर चर्चा में है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 31 Dec 2025 04:36 PM (IST)
Preferred Sources

How To Reach Ranthambore From Delhi: वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बेटे की सगाई का कार्यक्रम रणथम्भौर में आयोजित किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सगाई का कार्यक्रम सुजान शेर बाग होटल में दोनों की सगाई की रस्में होगी, इसमें दोनों परिवारों के सदस्य मौजूद रहेंगे. सगाई के इस कार्यक्रम को लेकर यह जगह फिर से एक बार चर्चा के केंद्र में है. यह जगह उत्तर भारत के सबसे मशहूर नेशनल पार्क्स में गिना जाता है. यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और कभी जयपुर के महाराजाओं का शिकारगाह हुआ करता था. आज यह जगह खास तौर पर बाघों, ऐतिहासिक किले और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है. वाइल्डलाइफ लवर्स, फोटोग्राफर्स और कपल्स के बीच रणथम्भौर बेहद लोकप्रिय है. चलिए आपको बताते हैं कि आप दिल्ली से यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं?

दिल्ली से रणथम्भौर की दूरी

आपको बता दें कि दिल्ली से रणथम्भौर की दूरी लगभग 380 किलोमीटर है. यह दूरी आपके सफर के साधन पर निर्भर करती है.आमतौर पर सड़क और ट्रेन से यात्रा सबसे ज्यादा की जाती है.

सड़क के रास्ते कैसे पहुंचें?

अगर आप रोड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो दिल्ली से रणथम्भौर कार या बस से पहुंचा जा सकता है. सफर में करीब 10 घंटे लगते हैं. NH48 के जरिए, दिल्ली से रणथम्भौर जाने का यह सबसे आम और लोकप्रिय रास्ता माना जाता है. नेशनल हाईवे 48 की सड़कें अच्छी हालत में हैं, जिससे सफर आरामदायक रहता है. इस रूट पर गुरुग्राम, अलवर और जयपुर जैसे शहर पड़ते हैं. रास्ते में खाने-पीने और आराम के लिए कई सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं. इसके अलावा आप NH19 के जरिए भी जा सकते हैं.यह भिवाड़ी और दौसा के रास्ते ले जाता है. इस रूट पर आपको थोड़ा अलग नज़ारा देखने को मिलता है और कम भीड़-भाड़ वाले इलाकों से गुजरने का मौका मिलता है. यह रास्ता उन लोगों के लिए अच्छा है जो नया और शांत सफर पसंद करते हैं.

ट्रेन से यात्रा का विकल्प

दिल्ली से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के लिए कई ट्रेनें मिल जाती हैं. सफर का समय लगभग 4 से 7 घंटे होता है. स्टेशन रणथम्भौर नेशनल पार्क से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से टैक्सी आसानी से मिल जाती है.

हवाई मार्ग से कैसे जाएं?

रणथम्भौर का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है. यहां का नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो करीब 160 किलोमीटर दूर है. दिल्ली से जयपुर तक फ्लाइट करीब एक घंटे की होती है. जयपुर से रणथम्भौर टैक्सी या ट्रेन के जरिए पहुंचा जा सकता है.

रणथम्भौर में क्या देखें?

रणथम्भौर नेशनल पार्क के अलावा यहां रणथम्भौर किला, झीलें और आसपास के जंगल पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं. सफारी के दौरान बाघों के अलावा हिरण, भालू और कई प्रजातियों के पक्षी भी देखने को मिलते हैं.

इसे भी पढ़ें- कितनी खूबसूरत जगह है रणथम्भौर, यहां घूमने के लिए कौन-कौन सी जगहें?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 31 Dec 2025 04:36 PM (IST)
Tags :
Delhi To Ranthambore How To Reach Ranthambore From Delhi Distance From Delhi To Ranthambore
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
नए साल से पहले महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा बदलाव, NIA चीफ IPS अधिकारी सदानन्द दाते अब DGP
नए साल से पहले महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा बदलाव, NIA चीफ IPS अधिकारी सदानन्द दाते अब DGP
इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
Advertisement

वीडियोज

SHAMEFUL! Anjel Chakma को मारने के बाद पी शराब, मनाया जश्न! | ABPLIVE
IPO Alert: Modern Diagnostic IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Khaleda Zia Demise: हिंसक तनाव के बीच बांग्लादेश जाएंगे विदेश मंत्री... मौका या खतरा? | ABPLIVE
2026 की Biggest Upcoming Hindi Films: Dhurandhar 2, Ikkis, Border 2, Battle of Galwan, Mardaani 3
Mamata Banerjee: BJP और TMC पूर्व सदस्य के आरोपों के बीच ममता का जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
नए साल से पहले महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा बदलाव, NIA चीफ IPS अधिकारी सदानन्द दाते अब DGP
नए साल से पहले महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा बदलाव, NIA चीफ IPS अधिकारी सदानन्द दाते अब DGP
इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
ट्रेंडिंग
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
शिक्षा
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget