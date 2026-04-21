हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलBaisaran Valley Trip: दिल्ली से कैसे जा सकते हैं बैसरन घाटी, जानें कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च?

Baisaran Valley Trip: दिल्ली से कैसे जा सकते हैं बैसरन घाटी, जानें कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च?

Srinagar To Pahalgam Distance: 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आंतकी हमला हुआ था. जिसके बाद इस क्षेत्र में लगातार पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखने को मिली थी.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Apr 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

How To Reach Baisaran Valley From Delhi And Cost: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था. उसके बाद लगातार पहलगाम जाने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखने को मिली थी. हालांकि अब पर्यटकों की संख्या में धीरे- धीरे इजाफा देखने को मिल रहा है. लेकिन, बैसरन घाटी अभी भी सुरक्षा कारणों से बंद है. अगर आप दिल्ली से बैसरन घाटी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले यह समझ लेना जरूरी है कि यह जगह सीधे नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सफर के बाद पहुंची जाती है. कश्मीर के पहलगाम के पास स्थित यह घाटी अपने हरे-भरे मैदान और चारों तरफ देवदार के जंगलों के लिए जानी जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि आप इस खूबसूरत घाटी तक कैसे पहुंच सकते हैं?

दिल्ली से कैसे पहुंच सकते हैं?

दिल्ली से यहां पहुंचने का सबसे आसान तरीका हवाई यात्रा है. दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट करीब 45 से 50 मिनट में पहुंचा देती है. दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट के लिए आपको 3 हजार से 5 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. वहां से पहलगाम तक सड़क मार्ग से करीब ढाई से साढ़े तीन घंटे का सफर तय करना पड़ता है. श्रीनगर एयरपोर्ट से पहलगाम जाने के लिए टैक्सी सबसे सुविधाजनक रहती है. निजी टैक्सी का किराया आमतौर पर 3000 से 4000 रुपये के बीच पड़ता है, जबकि शेयरिंग गाड़ी में यह खर्च थोड़ा कम हो सकता है. 

ट्रेन सस्ता विकल्प

अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं, तो सार्वजनिक परिवहन भी एक विकल्प है. इसके लिए पहले जम्मू तक ट्रेन से जाएं, फिर वहां से बस या साझा गाड़ी के जरिए श्रीनगर या अनंतनाग पहुंचें और अंत में पहलगाम तक दूसरी गाड़ी लें. हालांकि इस तरीके में समय ज्यादा लगता है.

इसे भी पढ़ें - Ayatollah Khamenei Burial Delay : बिना दफनाए कितने दिन रखा जा सकता है शव, जानें इसे कैसे किया जा सकता है प्रिजर्व?

पहलगाम से बैसरन घाटी

पहलगाम पहुंचने के बाद बैसरन घाटी तक कोई गाड़ी नहीं जाती. यहां तक पहुंचने के लिए या तो आपको पैदल चढ़ाई करनी होगी या फिर टट्टू का सहारा लेना होगा। यह दूरी करीब 4 से 5 किलोमीटर की होती है और रास्ता बेहद खूबसूरत जंगलों से होकर गुजरता है. 2026 तक पहलगाम से बैसरन तक टट्टू की सवारी का किराया 1320 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो मौसम और भीड़ के अनुसार बदल सकता है अगर आप गाइड लेते हैं, तो उसका अलग से खर्च आ सकता है.

मिनी स्विट्जरलैंड

बैसरन घाटी को कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है. यह इलाका अपनी हरी घास के मैदानों, ऊंचे देवदार के पेड़ों और बर्फ से ढंकी पहाड़ियों के नजारों के लिए मशहूर है. यहां की शांति और खुला प्राकृतिक दृश्य इसे परिवार और नेचर लवर्स के लिए खास बनाता है. घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून माना जाता है, जब पूरी घाटी हरे कालीन की तरह दिखती है और मौसम सुहावना रहता है. जुलाई से सितंबर के बीच भी जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान बारिश होती है.

इसे भी पढ़ें- Jammu-Kashmir Pahalgam Baisaran Valley Tourism : क्या अब बैसरन घाटी नहीं जा सकते टूरिस्ट, जानें पहलगाम हमले के एक साल बाद कैसे हैं हालात?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 21 Apr 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Baisaran Valley Baisaran Valley Travel Guide Pahalgam Attack Anniversary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
Baisaran Valley Trip: दिल्ली से कैसे जा सकते हैं बैसरन घाटी, जानें कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च?
दिल्ली से कैसे जा सकते हैं बैसरन घाटी, जानें कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च?
ट्रैवल
Jammu-Kashmir Pahalgam Baisaran Valley Tourism : क्या अब बैसरन घाटी नहीं जा सकते टूरिस्ट, जानें पहलगाम हमले के एक साल बाद कैसे हैं हालात?
क्या अब बैसरन घाटी नहीं जा सकते टूरिस्ट, जानें पहलगाम हमले के एक साल बाद कैसे हैं हालात?
ट्रैवल
Premanand Maharaj Darshan: वृंदावन में किस वक्त दर्शन देते हैं प्रेमानंद महाराज? जान लें इसकी पूरी टाइमिंग
वृंदावन में किस वक्त दर्शन देते हैं प्रेमानंद महाराज? जान लें इसकी पूरी टाइमिंग
ट्रैवल
Summer Vacation Travel Guide: गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन
गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
बिहार
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
विश्व
Russian Oil: होर्मुज में जारी टेंशन के बीच भारत ने रूस से मिलकर कर दिया खेल! 2030 तक तेल की किचकिच होगी खत्म
होर्मुज में जारी टेंशन के बीच भारत ने रूस से मिलकर कर दिया खेल! 2030 तक तेल की किचकिच होगी खत्म
आईपीएल 2026
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
विश्व
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
एग्रीकल्चर
Low Cost Farming Tips: सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
ऑटो
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget