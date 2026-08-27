Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलनेपाल में जहां आई बाढ़, वहां क्यों पहुंचते हैं हजारों विदेशी पर्यटक?

नेपाल में जहां आई बाढ़, वहां क्यों पहुंचते हैं हजारों विदेशी पर्यटक?

नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी के पीछे सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि हिमालय की खूबसूरती, धार्मिक यात्राएं और कैलाश मानसरोवर जाने वाले प्रमुख रास्ते हैं बड़ी वजह.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 27 Aug 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. नेपाल-चीन सीमा के पास ग्लेशियर के टूटने से अचानक आई बाढ़ और मलबे के तेज बहाव ने कई इलाकों को तबाह कर दिया है. इस हादसे में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री भी प्रभावित हुए हैं. नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, नेपाल में लापता लोगों में 517 विदेशी नागरिक शामिल हैं. इनमें भारत समेत 30 से अधिक देशों के नागरिकों के होने की आशंका हैं. ऐसे में यवाल यह है कि आखिर इन दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में हजारों विदेशी पर्यटक पहुंचते ही क्यों हैं?

हिमालय का आकर्षण सबसे बड़ा कारण

नेपाल दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों का घर है और यही वजह है कि यह लंबे समय से पर्यटन का प्रमुख केंद्र रहा है. माउंट एवरेस्ट के अलावा लांगटांग, अन्नपूर्णा, मनास्लू और अन्य पर्वतीय क्षेत्र दुनियाभर के ट्रेकर्स को आकर्षित करते हैं. वहीं ट्रेकिंग देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है. नेपाल सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 11.47 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक नेपाल पहुंचे थे. बाढ़ से प्रभावित रसुवा जिले का क्षेत्र भी इसी वजह से महत्वपूर्ण है. स्याफ्रुबेसी और तिमुरे जैसे स्थान लांगटांग वैली तथा तमांग हेरिटेज ट्रेल की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों में आते हैं. यही क्षेत्र तिब्बत जाने वाले यात्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है.

कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख रास्ता

इस इलाके में विदेशी यात्रियों की बड़ी मौजूदगी का दूसरा बड़ा कारण धार्मिक पर्यटन है. नेपाल के रास्ते बड़ी संख्या में भारतीय और अन्य देशों के तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं. नेपाल-चीन सीमा के पास स्थित मार्ग इस यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है. यही वजह है कि बाढ़ के समय प्रभावित इलाकों में केवल ट्रेकर्स ही नहीं, बल्कि विभिन्न देशों के तीर्थयात्री भी मौजूद थे.

यह भी पढ़ेंः नेपाल की कब-कब मदद कर चुका है भारत, अब तक कितना किया खर्च?

नेपाल सिर्फ एवरेस्ट तक सीमित नहीं

विदेशी पर्यटकों के लिए नेपाल का आकर्षण केवल एवरेस्ट नहीं है. यहां बर्फ से ढके पहाड़, झीलें, बौद्ध मठ, हिंदू मंदिर, जंगल और ग्रामीण संस्कृति एक साथ देखने को मिलती हैं. कई पर्यटक शहरों से दूर छोटे गांवों में होमस्टे और स्थानीय जीवन का अनुभव लेने भी पहुंचते हैं. रसुवा क्षेत्र में गोसाइंकुंड जैसे धार्मिक और प्राकृतिक स्थल भी यात्रियों को आकर्षित करते हैं. इसलिए बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पर्यटकों की मौजूदगी कोई असामान्य बात नहीं थी. ये क्षेत्र सामान्य परिस्थितियों में नेपाल के लोकप्रिय पर्यटन गलियारों का हिस्सा हैं.

यह भी पढ़ेंः केदारनाथ और नेपाल हादसे में क्या समानता, दोनों मामलों में काल कैसे बना पानी?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Nepal Flood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
नेपाल में जहां आई बाढ़, वहां क्यों पहुंचते हैं हजारों विदेशी पर्यटक?
नेपाल में जहां आई बाढ़, वहां क्यों पहुंचते हैं हजारों विदेशी पर्यटक?
ट्रैवल
एयरपोर्ट पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहली बार उड़ने वालों के लिए गाइड
एयरपोर्ट पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहली बार उड़ने वालों के लिए गाइड
ट्रैवल
Meghalaya Tourism: टूरिज्म से हर साल कितना कमाता है मेघालय, विवाद से कितना नुकसान?
टूरिज्म से हर साल कितना कमाता है मेघालय, विवाद से कितना नुकसान?
ट्रैवल
लड़ते रहें अमेरिका-ईरान, हम तो अपना ही देश घूम लेंगे
लड़ते रहें अमेरिका-ईरान, हम तो अपना ही देश घूम लेंगे
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 100 करोड़ पार ओपनिंग के बीच छिड़ी जंग! क्या 'KGF' जैसा जादू चलाने में नाकाम रहे सुपरस्टार यश? (27.08.26)
Asim Riaz-Himanshi विवाद में 27 नवंबर 2023 का ट्विस्ट, CCTV और रिकॉर्डिंग से खुलेंगे पुराने राज
Nirahua को गले लगाकर रोईं Pakhi Hegde, पुराने रिश्ते पर खुलासे से फिर बढ़ी चर्चा
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी किया ये काम
Salman Khan के 38 Years Celebration पर आएगा The Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
इंडिया
संसद सत्र: खरगे की पीएम मोदी को चिट्ठी, 'लोकसभा की मौजूदा सीटों को...'
संसद सत्र: खरगे की पीएम मोदी को चिट्ठी, 'लोकसभा की मौजूदा सीटों को...'
राजस्थान
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
क्रिकेट
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
बॉलीवुड
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 332 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 332 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
टेक्नोलॉजी
फेसबुक-इंस्टाग्राम पर 2 घंटे की लिमिट, ये है Meta का नया प्लान
फेसबुक-इंस्टाग्राम पर 2 घंटे की लिमिट, ये है Meta का नया प्लान
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget