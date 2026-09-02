वृंदावन जाने से पहले जान लें ये 10 बातें, पढ़ें पूरी ट्रैवल एडवायजरी
वृंदावन जाने से पहले मंदिर टाइमिंग, ट्रैफिक डायवर्जन, ड्रेस कोड और बंदरों से बचाव की जरूरी गाइडलाइंस जान लें, प्रशासन की इस पूरी ट्रैवल एडवाइजरी का पालन कर अपनी यात्रा को बनाएं सुरक्षित.
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन भगवान श्रीकृष्ण की लीला भूमि मानी जाती है और हर साल देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर जैसी जगहों की वजह से वृंदावन का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है. लेकिन अगर आप पहली बार वृंदावन जाने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा सुगम और यादगार बन सके.
सही समय पर करें यात्रा की योजना
वृंदावन जाने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है. इसके अलावा जन्माष्टमी और होली के त्योहार पर वृंदावन का माहौल बेहद खास होता है, लेकिन इस दौरान भारी भीड़ भी उमड़ती है, इसलिए समय से पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए.
हल्का और जरूरी सामान ही रखें साथ
यात्रा के दौरान ज्यादा सामान ले जाने से बचना चाहिए. पानी की बोतल, छोटा तौलिया, मोबाइल चार्जर, नकद पैसे और आईडी कार्ड जैसी जरूरी चीजें ही अपने बैग में रखें. भारी बैग लेकर मंदिरों में घूमना मुश्किल हो सकता है और इससे थकान भी जल्दी होती है.
मंदिरों के नियमों का रखें ध्यान
वृंदावन एक आध्यात्मिक नगरी है, इसलिए वहां की परंपराओं और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है. कई मंदिरों में फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होती, वहीं कुछ मंदिरों में मोबाइल फोन और बैग ले जाना भी मना होता है. ऐसे में हर मंदिर के अपने नियमों की पहले जानकारी ले लेनी चाहिए.
घूमने की प्रमुख जगहों की बना लें लिस्ट
वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के अलावा इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, निधिवन और रंगनाथ मंदिर जैसी कई प्रमुख जगहें हैं. यात्रा से पहले इन जगहों की एक लिस्ट बना लेना बेहतर रहता है, ताकि समय की बचत हो सके और कोई भी अहम जगह देखने से न छूटे.
जरूरी दवाइयां साथ रखें
लंबी यात्रा या भीड़भाड़ वाली जगहों पर घूमने के दौरान सिरदर्द, बुखार या पेट खराब होने जैसी सामान्य दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए अपने साथ कुछ जरूरी दवाइयां रखना न भूलें, ताकि किसी भी छोटी-मोटी परेशानी में तुरंत मदद मिल सके.
यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहली बार उड़ने वालों के लिए गाइड
आवारा बंदरों से रहें सतर्क
वृंदावन में बंदरों की संख्या काफी ज्यादा है और वे अक्सर हाथ में सामान या खाने की चीजें देखकर छीनने की कोशिश करते हैं. ऐसे में खाने-पीने की चीजें और मोबाइल जैसी वस्तुएं संभालकर रखें और बंदरों के पास जाने से बचें.
यह भी पढ़ें: रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करें? Menu देख होने वाला कन्फ्यूजन दूर करेंगे ये टिप्स