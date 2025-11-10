ज्योतिर्लिंगों के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC लाया ये बेहतरी टूर पैकेज

अगर आप भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपका यह सपना बहुत ही आसान हो गया है. आईआरसीटीसी ने यात्रियों के लिए एक खास धार्मिक टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जाएंगे वो भी आरामदायक ट्रेन यात्रा, हेल्दी और टेस्टी खाना, रहने की सेफ जगह और सबसे खास बात EMI की सुविधा के साथ यानी अब बिना जेब पर ज्यादा बोझ डाले आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं.

यात्रा की शुरुआत और तारीखें

यह विशेष यात्रा भारत गौरव स्पेशल ट्रेन से होगी, जो 18 नवंबर 2025 से शुरू होकर 29 नवंबर 2025 तक चलेगी. इसमें नकुल 11 रात और 12 दिन का यह बड़ा धार्मिक सफर होगा. ट्रेन की शुरुआत योग नगरी ऋषिकेश से होगी, और इस यात्रा में आप भारत के 7 प्रसिद्ध शिव ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे.

किन ज्योतिर्लिंगों के होंगे दर्शन

इस यात्रा में आपको जिन पवित्र स्थलों के दर्शन होंगे, उनमें महाकालेश्वर (उज्जैन), ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश), त्र्यंबकेश्वर (नासिक), भीमाशंकर (महाराष्ट्र), घृष्णेश्वर (संभाजीनगर), सोमनाथ (गुजरात) और नागेश्वर (द्वारका) शामिल हैं. इनके अलावा यात्रा के दौरान आप द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिका का सिग्नेचर ब्रिज, नासिक की पंचवटी,कालाराम मंदिर, और संभाजीनगर के स्थानीय मंदिरों के भी दर्शन करेंगे यानी एक ही यात्रा में कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन का मौका मिलेगा.

पैकेज के प्रकार और किराया

आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए इस यात्रा को तीन कैटेगरी में बांटा है जिसमें पहले इकोनॉमी पैकेज है. इसमें स्लीपर क्लास, नॉन-एसी होटल में डबल/ट्रिपल शेयरिंग, नॉन-एसी बसें शामिल है. इसका किराया 24,100 प्रति व्यक्ति है और बच्चों के लिए 22,720 है. वहीं दूसरा स्टैंडर्ड पैकेज है. इसमें 3 एसी, एसी होटल में ठहरना, नॉन-एसी बसें शामिल है. इसका किराया 40,890 प्रति व्यक्ति है और बच्चों के लिए 39,260 है. वहीं तीसरा कम्फर्ट पैकेज है. इसमें 2 एसी, एसी होटल, एसी बसें शामिल हैं और इसका किराया 54,390 प्रति व्यक्ति है. सभी पैकेजों में सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना और लोकल साइटसीनिंग की सुविधा शामिल है.

EMI और LTC की सुविधा

आईआरसीटीसी ने यात्रियों के बजट का पूरा ध्यान रखा है.अगर एक बार में पूरी रकम देना मुश्किल हो, तो EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है.आप यह यात्रा सिर्फ 847 प्रति माह की आसान किस्तों में बुक कर सकते हैं.इसके अलावा LTC सुविधा भी लागू है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को और लाभ मिलेगा. EMI की सुविधा सरकारी और निजी दोनों बैंकों के माध्यम से आईआरसीटीसी पोर्टल पर उपलब्ध है.

आप इसे सरकारी या प्राइवेट बैंक के माध्यम से IRCTC पोर्टल पर बुक कर सकते हैं. ऑनलाइन बुकिंग के लिए https://www.irctctourism.com/ पर जाएं या लखनऊ स्थित IRCTC ऑफिस, पर्यटन भवन, गोमती नगर में जाकर भी बुकिंग कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती