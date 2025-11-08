हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलIndian Youth Exploring World: कम उम्र में दुनिया घूमने की होड़ में भारतीय सबसे आगे, आंकड़ों में दिखा युवाओं का ट्रैवल क्रेज

Indian Youth Exploring World: कम उम्र में दुनिया घूमने की होड़ में भारतीय सबसे आगे, आंकड़ों में दिखा युवाओं का ट्रैवल क्रेज

Travel Trends: दुनिया में घूमने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग एक दूसरे के कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि भारत के युवा इस मामले में कितना आगे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Nov 2025 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

Young Indians travel trends: किसी ने कहा है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस आपको अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत है. आपको बता दें कि इसमें 100 प्रतिशत सच्चाई है कि वाकई दुनिया बहुत खूबसूरत है और आप भी इसका अनुभव तब कर सकते हैं, जब आप अपने दफ्तर वाले माहौल से निकल कर शांति और सुकून ढूंढने बाहर निकलते हैं. आपको पढ़कर गर्व का अनुभव हो सकता है कि भारतीय घूमने-फिरने के मामले में तेजी से आगे निकल रहे हैं. पर्यटन मंत्रालय के हालिया आंकड़ों से साफ है कि कम उम्र में विदेशी यात्रा करने वालों में भारतीय सबसे आगे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों में 15 से 44 वर्ष की उम्र के लोग सबसे अधिक हैं. इस उम्र वर्ग में भारतीयों की संख्या करीब 60 प्रतिशत से ज्यादा है, जबकि विदेश से भारत घूमने आने वाले इसी उम्र के लोगों की संख्या इससे काफी कम है. यानी, भारतीय युवा जहां जल्दी-जल्दी ट्रिप प्लान करते हैं, वहीं विदेशी सैलानी अधिक उम्र में यात्रा करते हैं.

क्या कहते हैं आंकड़े?

 पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 15 से 24 साल के भारतीय पर्यटकों का विदेश जाना लगभग 10.85 प्रतिशत है, जबकि 25 से 34 वर्ष के यात्रियों की हिस्सेदारी 27.46 प्रतिशत है. वहीं 35 से 44 वर्ष वालों का प्रतिशत 24.57 प्रतिशत दर्ज किया गया है. इसके मुकाबले, 55 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय यात्रियों की संख्या बहुत कम है, यानी केवल 8.94 प्रतिशत है. यानी साफ है कि भारतीय युवा अब घूमने-फिरने को सिर्फ छुट्टी या शौक नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल मानने लगे हैं. बहुत से युवा काम के बीच या स्टडी ब्रेक के दौरान ट्रैवल की योजना बना लेते हैं. कम समय में नए देश देखना और वहां के कल्चर को समझना अब युवाओं की प्राथमिकता बन गया है.

विदेशी पर्यटकों से अलग

विदेशी पर्यटकों का रुझान इससे अलग है. आंकड़ों के मुताबिक, अधिकांश विदेशी लोग 55 वर्ष की उम्र के बाद घूमने के लिए निकलते हैं. यानी भारत में जहां युवा उम्र में दुनिया देखने निकलते हैं, वहीं दूसरे देशों में लोग रिटायरमेंट के बाद यात्रा को एन्जॉय करते हैं. पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीयों के लिए अब ट्रैवल स्टेटस सिंबल से ज़्यादा एक एक्सपीरियंस बन गया है. वे कम पैसे और सीमित समय में भी विदेश यात्राओं की योजना बना लेते हैं. वहीं विदेशी पर्यटक घूमने से पहले लंबी तैयारी करते हैं और अक्सर एक ही ट्रिप में कई देशों का भ्रमण करते हैं.

मंत्रालय की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2024 में भारत से बाहर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में 11 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. भारत में जहां साल 2024 में 99 लाख 51 हजार विदेशी आए थे, तो भारत से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 8 हजार के आसपास थी. इसके साथ ही देश में आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में भी 4.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

इसे भी पढ़ें- Best places for Travel: 30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट

Published at : 08 Nov 2025 12:17 PM (IST)
Tags :
Travel Trends Young Indians Travel Trends Indian Youth Exploring The World
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, पूरा इलाका काले धुंए से ढका ।
Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
यूटिलिटी
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget