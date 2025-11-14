हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलभारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या

भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या

माॅस्को की बढ़ती पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह ई-वीजा सिस्टम है जो अब भारतीयों के लिए बहुत आसान हो गया. पहले रूस का वीजा लेना मुश्किल था, लेकिन अब कोई भी यात्री चार दिनों में ऑनलाइन वीजा पा सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Nov 2025 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

रूस की राजधानी मॉस्को अब भारतीय सैलानियों के लिए यूरोप का नया और सस्ता लग्जरी डेस्टिनेशन बनती जा रही है. दरअसल 2025 के पहले 6 महीनों में यहां आने वाले भारतीय टूरिस्ट की संख्या में 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पहले जहां भारतीय टूरिस्ट की पहली पसंद यूरोप, एशिया और अन्य दूसरे देश हुआ करते थे. वहीं अब मॉस्को ने अपनी पहचान संस्कृति, आधुनिकता और हॉस्पिटैलिटी के रूप में बना ली है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि माॅस्को भारतीय सैलानियों की नई पसंद क्यों बन रहा है.

भारतीयों की पसंद क्यों बन रहा माॅस्को?

माॅस्को की बढ़ती पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह ई-वीजा सिस्टम है जो अब भारतीयों के लिए बहुत आसान हो गया है. पहले रूस का वीजा लेना काफी मुश्किल था, लेकिन अब कोई भी यात्री चार दिनों में ऑनलाइन वीजा पा सकता है. इसके लिए अब पहले की तरह होटल बुकिंग और इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं होती है. इसके अलावा भारत से माॅस्को के लिए सीधी फ्लाइट्स और सस्ते ट्रैवल पैकेज भी भारतीय टूरिस्ट को आकर्षित कर रहे हैं. वहीं मॉस्को में भारतीयों के लिए खास इंडियन वाइब्स इन माॅस्को गाइड जारी की गई है, जिसमें भारतीय रेस्टोरेंट, मंदिर और घूमने की खास जगह की जानकारी भी दी गई है. 

भारत रूस की पुरानी दोस्ती भी बन रही कारण 

भारत और रूस के बीच लंबे समय से चल रहे दोस्ताना रिश्ते भी टूरिज्म में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है. माॅस्को में इंडियन म्यूजिक, योग और बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता अब भी बरकरार है. हर साल माॅस्को में इंडिया फेस्ट और योग दिवस जैसे कार्यक्रम होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं. वहीं 2025 के समर इन माॅस्को फेस्टिवल के दौरान भी भारतीय कल्चर से जुड़े कई आयोजन हुए, जिससे इंडियन टूरिस्ट अपनेपन का अनुभव करते हैं. 

होटल बुकिंग में दिखा टूरिज्म का असर 

2025 के पहले सात महीना में मॉस्को के होटल में विदेशी मेहमानों की संख्या में 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ. वहीं खास बात यह है कि प्रीमियम होटल में सबसे ज्यादा बुकिंग भारतीय टूरिस्ट ने की. रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों में 94 प्रतिशत होटल बुकिंग गैर-CIS देशों की यात्रियों की रही. जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 85 प्रतिशत था‌. इसके अलावा मॉस्को गवर्नमेंट भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए कई कदम उठा रही है. मॉस्को टूरिज्म कमेटी ने भारत के बड़े ट्रैवल इवेंट्स में हिस्सा लिया है. इसके अलावा इस साल OTOAI कन्वेंशन 2025 भी मॉस्को में आयोजित हुआ, जिसमें 250 से ज्यादा भारतीय टूर ऑपरेटर और ट्रैवल प्रोफेशनल्स शामिल हुए थे.

ये भी पढ़ें: Red Fort Blast: चांदनी चौक में कब तक नहीं कर सकते शॉपिंग, ब्लास्ट के बाद मार्केट का रुटीन कितना बदला?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 14 Nov 2025 10:02 AM (IST)
Tags :
Indian Tourists Russia Travel Moscow Tourism Moscow Visa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
Live: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: बिहार चुनाव की रेस में बाहुबली की कतार में कौन-कौन शामिल? | ABP News
Bihar Election 2025 Result: Tejashwi बनाम Nitish की चुनावी फाइट में कौन बनेगा विजेता? | ABP News
Bihar Election 2025 Result: रुझान खुलते ही महागठबंधन ने चौंकाया ! | Prashant Kishore | ABP News
Bihar Election 2025 Result: नतीजों से पहले Vijay Sinha ने की पूजा । NDA । RJD । Tejashwi
Bihar Election 2025 Result: ये चुनाव Nitish Kumar के लिए इतना अहम क्यों ? । NDA । RJD । Tejashwi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
Live: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'जॉली एलएलबी 3' सहित ये 7 नई फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं ये 7 नई फिल्में-सीरीज
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget