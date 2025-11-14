भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या

रूस की राजधानी मॉस्को अब भारतीय सैलानियों के लिए यूरोप का नया और सस्ता लग्जरी डेस्टिनेशन बनती जा रही है. दरअसल 2025 के पहले 6 महीनों में यहां आने वाले भारतीय टूरिस्ट की संख्या में 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पहले जहां भारतीय टूरिस्ट की पहली पसंद यूरोप, एशिया और अन्य दूसरे देश हुआ करते थे. वहीं अब मॉस्को ने अपनी पहचान संस्कृति, आधुनिकता और हॉस्पिटैलिटी के रूप में बना ली है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि माॅस्को भारतीय सैलानियों की नई पसंद क्यों बन रहा है.

भारतीयों की पसंद क्यों बन रहा माॅस्को?

माॅस्को की बढ़ती पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह ई-वीजा सिस्टम है जो अब भारतीयों के लिए बहुत आसान हो गया है. पहले रूस का वीजा लेना काफी मुश्किल था, लेकिन अब कोई भी यात्री चार दिनों में ऑनलाइन वीजा पा सकता है. इसके लिए अब पहले की तरह होटल बुकिंग और इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं होती है. इसके अलावा भारत से माॅस्को के लिए सीधी फ्लाइट्स और सस्ते ट्रैवल पैकेज भी भारतीय टूरिस्ट को आकर्षित कर रहे हैं. वहीं मॉस्को में भारतीयों के लिए खास इंडियन वाइब्स इन माॅस्को गाइड जारी की गई है, जिसमें भारतीय रेस्टोरेंट, मंदिर और घूमने की खास जगह की जानकारी भी दी गई है.

भारत रूस की पुरानी दोस्ती भी बन रही कारण

भारत और रूस के बीच लंबे समय से चल रहे दोस्ताना रिश्ते भी टूरिज्म में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है. माॅस्को में इंडियन म्यूजिक, योग और बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता अब भी बरकरार है. हर साल माॅस्को में इंडिया फेस्ट और योग दिवस जैसे कार्यक्रम होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं. वहीं 2025 के समर इन माॅस्को फेस्टिवल के दौरान भी भारतीय कल्चर से जुड़े कई आयोजन हुए, जिससे इंडियन टूरिस्ट अपनेपन का अनुभव करते हैं.

होटल बुकिंग में दिखा टूरिज्म का असर

2025 के पहले सात महीना में मॉस्को के होटल में विदेशी मेहमानों की संख्या में 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ. वहीं खास बात यह है कि प्रीमियम होटल में सबसे ज्यादा बुकिंग भारतीय टूरिस्ट ने की. रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों में 94 प्रतिशत होटल बुकिंग गैर-CIS देशों की यात्रियों की रही. जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 85 प्रतिशत था‌. इसके अलावा मॉस्को गवर्नमेंट भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए कई कदम उठा रही है. मॉस्को टूरिज्म कमेटी ने भारत के बड़े ट्रैवल इवेंट्स में हिस्सा लिया है. इसके अलावा इस साल OTOAI कन्वेंशन 2025 भी मॉस्को में आयोजित हुआ, जिसमें 250 से ज्यादा भारतीय टूर ऑपरेटर और ट्रैवल प्रोफेशनल्स शामिल हुए थे.

