हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलDiwali 2025: जहां भगवान राम ने किया था वनवास, वह जगह अब कहां? समझें वहां पहुंचने का तरीका

Diwali 2025: जहां भगवान राम ने किया था वनवास, वह जगह अब कहां? समझें वहां पहुंचने का तरीका

छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य वन आज नक्सलियों का ठिकाना माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल का कनेक्शन भगवान राम से भी है. यह वही जगह है, जहां रामायण की कहानी शुरू हुई और रावण वध की नींव पड़ी.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 20 Oct 2025 07:54 AM (IST)
पूरा देश आज दीपावली का त्योहार मना रहा है. हर तरफ रोशनी बिखरी हुई है और मिठाइयों की खुशबू हर किसी का दिल जीत रही है. इस त्योहार का कनेक्शन भगवान राम से है, जिन्होंने लंका के राजा रावण का वध करके संपूर्ण जगत को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी. क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ जहां वनवास किया था, वह जगह कहां है? अगर आप वहां जाना चाहे तो कैसे पहुंच सकते हैं? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं.

छत्तीसगढ़ से रामायण का कनेक्शन

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य वन आज नक्सलियों का ठिकाना माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल का कनेक्शन भगवान राम से भी है. दरअसल, यह वही जगह है, जहां रामायण की कहानी शुरू हुई और रावण वध की नींव पड़ी. भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने इसी जंगल में वनवास के 12 साल बिताए थे. दरअसल, दंडकारण्य वन छत्तीसगढ़ के जंगलों में फैला हुआ है, जहां नक्सली अपनी गतिविधियां चलाते हैं. पुरानी कहानियों के मुताबिक, यह वन कभी राक्षसों और खूंखार जानवरों का घर था. मान्यता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वनवास पर थे तो यह जंगल उनकी शरणस्थली बना. स्थानीय लोग बताते हैं कि इस वन में शूर्पणखा की कहानी भी जुड़ी है.

छत्तीसगढ़ में कहां है यह जगह?

अब सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में दंडकारण्य जंगल आता है? दरअसल, रामायण के इस पौराणिक जंगल का बड़ा हिस्सा आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में फैला हुआ है. ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे 'छत्तीसगढ़ का कश्मीर' भी कहते हैं. यहां जंगल के साथ-साथ झरने और प्राचीन मंदिर हैं. हालांकि, नक्सली इलाका होने की वजह से थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है. 

यहां कैसे मनाते हैं दिवाली?

दंडकारण्य में नक्सली भले ही एक्टिव हो, लेकिन यहां के लोग दिवाली का त्योहार काफी जोश के साथ  को पूरे जोश के साथ मनाते हैं. इस जंगल में भी धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है. नरकासुर वध की कथा यहां प्रचलित है और लोग दीए जलाकर खुशियां मनाते हैं. लोग कहते हैं कि भगवान राम की याद में यहां रोशनी का यह पर्व मनाया जाता है. 

दंडकारण्य में घूमने के लिए क्या-क्या?

आज यह जंगल करीब 92,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है. मुख्य रूप से यह जंगल छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से यानी बस्तर जिले में आता है, लेकिन यह तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैला हुआ है. बस्तर को दंडकारण्य का दिल माना जाता है. यहां राम-सीता के नाम पर कई मंदिर और गुफाएं हैं. चित्रकोट झरना भी यहीं है, जो घोड़े की नाल जैसा दिखता है. इसके अलावा तीरथगढ़ झरना और कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी रामायण से जुड़े हैं.

कैसे जा सकते हैं दंडकारण्य?

अगर आप रामायण काल की दुनिया से रूबरू होना चाहते हैं तो बस्तर सबसे अच्छी जगह है. यहां कालाराम मंदिर है, जहां भगवान राम की पूजा होती है. सीता गुफा वह जगह है, जहां सीता को छिपाया गया था. तपोवन और राम कुंड भी देखने लायक हैं. दूधसागर झरना और सुला वाइनयार्ड्स के पास प्राकृतिक सौंदर्य है. ध्यान रखें कि यह जंगल घना है तो गाइड के साथ जाएं. छत्तीसगढ़ सरकार ने 'राम वन गमन पथ' नाम से एक पर्यटन सर्किट बनाया है, जिसमें अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक 248 जगहें शामिल हैं. बस्तर इसका मुख्य हिस्सा है. फ्लाइट से जाने वाले रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का रुख कर सकते हैं, जहां से बस्तर की दूरी 264 किमी है. आप टैक्सी लेकर यहां पहुंच सकते हैं. इसके अलावा रायपुर से जगदलपुर के लिए कई ट्रेनें चलती हैं, जो बस्तर तक के सफर को आसान बना सकती हैं.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 20 Oct 2025 07:54 AM (IST)
Chhattisgarh Ramayana Period Bastar Dandakaranya TRAVEL NEWS
