हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलबिना फ्लाइट और बस के दिल्ली से कश्मीर की यात्रा अब और आसान, जानें सबसे सस्ता और सुरक्षित तरीका

बिना फ्लाइट और बस के दिल्ली से कश्मीर की यात्रा अब और आसान, जानें सबसे सस्ता और सुरक्षित तरीका

अगर आप दिल्ली से कश्मीर की यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो यह गाइड आपकी पूरी यात्रा आसान और यादगार बना देगा. दिल्ली से कश्मीर पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 25 Jan 2026 08:05 AM (IST)
कश्मीर,जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है. हमेशा से ही हर यात्री का सपना रहा है. बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे मैदान, रंग-बिरंगी घाटियां और शांत झीलें यहां की खासियत हैं. अगर आप दिल्ली से कश्मीर की यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो यह गाइड आपकी पूरी यात्रा आसान और यादगार बना देगा.

दिल्ली से कश्मीर पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है. अक्सर लोग सिर्फ हवाई जहाज या बस के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सड़क मार्ग से यात्रा करना भी बहुत सुविधाजनक और किफायती हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि फ्लाइट और बस के अलावा कौन सा तरीका सबसे सस्ता, आरामदायक और सुरक्षित है, और कैसे आप बिना ज्यादा खर्च किए अपनी कश्मीर यात्रा का आनंद ले सकते हैं.
 
दिल्ली से कश्मीर यात्रा 

कश्मीर सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि आराम और रोमांच के लिए भी एक बेहतरीन जगह है. दिल्ली से यहां की यात्रा आसान और बजट में भी रहती है. दिल्ली से जम्मू और श्रीनगर के बीच सड़क और ट्रेन से अच्छी कनेक्टिविटी है. फ्लाइट के मुकाबले सड़क या ट्रेन से यात्रा करना अधिक किफायती है. जब दिल्ली में गर्मी पड़ती है, कश्मीर में ठंडक और ताजगी रहती है. इसलिए, अगर आप प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं और गर्मी से बचना चाहते हैं, तो कश्मीर आपके लिए सबसे सही ऑप्शन है. 

दिल्ली से कश्मीर पहुंचने का बेस्ट ऑप्शन

फ्लाइट और बस के अलावा दिल्ली से कश्मीर पहुंचने का सबसे सस्ता, आरामदायक और सुरक्षित तरीका सड़क मार्ग से यात्रा करना है. आप अपनी कार, किराए की टैक्सी या रोड ट्रिप के लिए पैक की गई गाड़ी से सीधे कश्मीर जा सकते हैं. यह ऑप्शन न केवल बजट में किफायती है, बल्कि रास्ते में आपको घाटियों, पहाड़ों और हरे-भरे मैदानों के सुंदर सीन भी देखने को मिलता है.

NH44 मार्ग के जरिए आप पटनीटॉप, कुड और बनिहाल जैसी सुंदर जगहों पर रुककर आराम कर सकते हैं, जिससे लंबी यात्रा थकान रहित और अच्छा एक्सपीरियंस बन जाती है. सड़क यात्रा में समय जरूर लगता है. लगभग 18 से 20 घंटे, लेकिन अपने अनुसार रुकने और आराम करने की सुविधा होने के कारण यह आरामदायक भी है. साथ ही, यह तरीका सुरक्षित भी माना जाता है क्योंकि आप अपने समय और रूट को नियंत्रित कर सकते हैं, भीड़ और अपरिचित परिवहन के तनाव से बच सकते हैं. 

Published at : 25 Jan 2026 08:04 AM (IST)
