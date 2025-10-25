दिवाली के बाद जहरीला धुआं खाकर हो गए हैं परेशान? भारत के ये 10 शहर देंगे आपको राहत ही सांस

भारत के अधिकतर शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा ही हाई रहता है. इस लिस्ट में दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम समेत और भी कई शहर शामिल हैं. ऐसे में दिवाली के बाद तो हालत और भी बद्तर हो गई है. AQI अपने रिकॉर्ड लेवल से काफी हाई चला गया है.

ऐसे में अगर आप भी यहां की जहरीली हवा से परेशान हो गए हैं और खुली हवा में राहत की सांस लेना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे ऐसे 10 शहरों के नाम, जहां बहती है क्रिस्टल क्लियर हवा, जहां दिखता है नीला आसमान और रात को टिमटिमाते तारे भी गिन सकते हैं आप. इन जगहों पर घूमकर आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे और एक बार चले गए तो वापस आने का मन नहीं करेगा.

एयर क्वॉलिटी डिसाइड करेगी हॉलिडे डेस्टिनेशन

भारत में अब टूरिज्म इस बात पर डिपेंड करता है कि शहर की एयर क्वॉलिटी कैसी है. अधिकतर लोग अब घूमने के लिए धूल-धक्कड़ और धुएं से निकलकर शांत, साफ और खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं. लोग ऐसी जगह जाना पसंद कर रहे हैं, जहां सुबह की धूप उन्हें अच्छी लगे और एक कप चाय के साथ वह सूरज ढलने के हसीन नजारे का लुफ्त उठा सकें. ऐसे में दिवाली के बाद तो इन साफ और दुरुस्त हवा वाली जगहों पर घूमने जाने की डिमांड और भी बढ़ गई हैं. जहां पूरा नॉर्थ इंडिया पॉल्यूशन की चपेट में है वहीं ट्रैवलर्स अब कोस्ट, हिल्स और छोटे शहरों में घूमने की जगहें ढूंढ रहे हैं.

कौन से हैं ये 10 बेहतरीन शहर ?

भारत में अब भी ऐसे कई शहर हैं जहां की एयर क्वॉलिटी बेहतरीन है. यहां आपको पॉल्यूशन का नामोनिशान देखने को नहीं मिलेगा. इसमें ऋषिकेश, तिरुनेलवेली, जोधपुर, काशीपुर, वाराणसी, आइजॉल, देहरादून, कन्नूर, तंजावुर और मदिकेरी शामिल हैं. यहां का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 12 से लेकर 100 की रेंज के बीच में है, जो यहां की एयर प्योरिटी को दिखाता है. इसमें भी सबसे कम AQI कर्नाटक में मौजूद मदिकेरी का है, जहां की हवा बेहद साफ है और यहां सांस लेना मतलब अपने लंग्स को रिवाइव करना है. ऐसे में अपनी बढ़िया एयर क्वॉलिटी के चलते ये डेस्टिनेशनंस टूरिस्ट्स को काफी पसंद आ रहे हैं और ज्यादातर लोगों यहां एक हेल्दी ब्रेक के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं.