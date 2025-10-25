हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलदिवाली के बाद जहरीला धुआं खाकर हो गए हैं परेशान? भारत के ये 10 शहर देंगे आपको राहत ही सांस

दिवाली के बाद जहरीला धुआं खाकर हो गए हैं परेशान? भारत के ये 10 शहर देंगे आपको राहत ही सांस

10 cities with lowest AQI: अगर आप भीड़-भाड़ और पॉल्यूशन से भरी हवा से दूर जाना चाहते हैं तो ऐसे में आइए जानते हैं 10 ऐसे शहरों के नाम, जहां की साफ हवा में आप ले सकते हैं राहत भरी सांस.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 25 Oct 2025 06:22 PM (IST)
भारत के अधिकतर शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा ही हाई रहता है. इस लिस्ट में दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम समेत और भी कई शहर शामिल हैं. ऐसे में दिवाली के बाद तो हालत और भी बद्तर हो गई है. AQI अपने रिकॉर्ड लेवल से काफी हाई चला गया है. 

ऐसे में अगर आप भी यहां की जहरीली हवा से परेशान हो गए हैं और खुली हवा में राहत की सांस लेना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे ऐसे 10 शहरों के नाम, जहां बहती है क्रिस्टल क्लियर हवा, जहां दिखता है नीला आसमान और रात को टिमटिमाते तारे भी गिन सकते हैं आप. इन जगहों पर घूमकर आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे और एक बार चले गए तो वापस आने का मन नहीं करेगा.

एयर क्वॉलिटी डिसाइड करेगी हॉलिडे डेस्टिनेशन 

भारत में अब टूरिज्म इस बात पर डिपेंड करता है कि शहर की एयर क्वॉलिटी कैसी है. अधिकतर लोग अब घूमने के लिए धूल-धक्कड़ और धुएं से निकलकर शांत, साफ और खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं. लोग ऐसी जगह जाना पसंद कर रहे हैं, जहां सुबह की धूप उन्हें अच्छी लगे और एक कप चाय के साथ वह सूरज ढलने के हसीन नजारे का लुफ्त उठा सकें. ऐसे में दिवाली के बाद तो इन साफ और दुरुस्त हवा वाली जगहों पर घूमने जाने की डिमांड और भी बढ़ गई हैं. जहां पूरा नॉर्थ इंडिया पॉल्यूशन की चपेट में है वहीं ट्रैवलर्स अब कोस्ट, हिल्स और छोटे शहरों में घूमने की जगहें ढूंढ रहे हैं.

कौन से हैं ये 10 बेहतरीन शहर ? 

भारत में अब भी ऐसे कई शहर हैं जहां की एयर क्वॉलिटी बेहतरीन है. यहां आपको पॉल्यूशन का नामोनिशान देखने को नहीं मिलेगा. इसमें ऋषिकेश, तिरुनेलवेली, जोधपुर, काशीपुर, वाराणसी, आइजॉल, देहरादून, कन्नूर, तंजावुर और मदिकेरी शामिल हैं. यहां का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 12 से लेकर 100 की रेंज के बीच में है, जो यहां की एयर प्योरिटी को दिखाता है. इसमें भी सबसे कम AQI कर्नाटक में मौजूद मदिकेरी का है, जहां की हवा बेहद साफ है और यहां सांस लेना मतलब अपने लंग्स को रिवाइव करना है. ऐसे में अपनी बढ़िया एयर क्वॉलिटी के चलते ये डेस्टिनेशनंस टूरिस्ट्स को काफी पसंद आ रहे हैं और ज्यादातर लोगों यहां एक हेल्दी ब्रेक के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 25 Oct 2025 06:22 PM (IST)
