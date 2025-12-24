Japanese man savings story: इंसान जिंदगी में पैसा बचाने के लिए तमाम तरह के ट्रिक्स अपनाता है, ताकि उसे कम से कम पैसा खर्च करना पड़े. लेकिन सोचिए अगर आपको जिंदगी के एक पड़ाव पर जाकर यह रिग्रेट हो कि आपने यह क्या किया, आखिर किसके लिए पैसा बचाया, जब जिंदगी जीनी थी तब नहीं जिया, अब क्या फायदा. यह सवाल तमाम लोगों को जिंदगी में कभी न कभी जरूर अहसास होता है कि यार जिंदगी जी लेनी चाहिए थी. ऐसा ही कुछ जापान के एक 67 साल शख्स के साथ हुए, जिसने अपनी जिंदगी में 440,000 यूएस डॉलर यानी भारतीय रुपये में 3.90 करोड़ रुपये की बचत की. यह सब उसने सिंपल लाइफ जीकर किया, खासकर पत्नी की मौत के बाद उसने अपने आप को भोग विलास की जिंदगी से दूर कर लिया.

कैसे कमाए इतने रुपये?

Alias Suzuki के नाम से जाने-जाना वाले इस शख्स ने अपनी जिंदगी गरीबी में बिताई, और सेकेंडरी स्कूलिंग के दौरान इसके रेस्टोरेंट में काम करके पैसे कमाना शुरू किया. पर्मानेंट नौकरी मिलने के बाद इसके पैसे बचाने के लिए दूर किराए पर अपार्टमेंट लिया, ताकि कुछ पैसे बचा सके. बाहर खाने की जगह उसने घर का बना खाना ही खाना शुरू किया, ऑफिस में वह घर से अंकुरित दाल और चिकन लंच बॉक्स में पैक करके ले जाता. कई सालों तक उसने खाने रेस्टोरेंट से दूर रहना पसंद किया, ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च करने की जगह उसने साइकलिंग या पैदल चलना चुना और एयर कंडिशनर से भी दूर रहा, ताकि बिजली बचा सके.

परिवार और जिंदगी में बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Suzuki की मुलाकात उसकी पत्नी से ऑफिस में ही हुई थी. वह उसके पैसे बचाने के नियमों से पूरी तरफ वाकिफ थी. दोनों ने मिलकर अपने बच्चे का पालन पोषण किया था. पिता बनने के बाद उसकी बचत की आदत कम हुई, लेकिन सादगी से जीवन जीना उसके बरकरार रखा. सुजकी के जीवन में सबसे बड़ा पछतावा तब हुआ, जब उसकी पत्नी की मौत हुई. हालांकि उसके पास सिर्फ पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि सिर्फ पैसों से वह अपनी जिंदगी में क्या कर सकता था.

जापान में इस तरह के कई मामले

जापान में होने वाला यह कोई पहला मामला नहीं था, इस तरह के हजारों मामले जापान में देखने और सुनने को मिल जाता हैं, जहां लोग खुद का जीवन कठिनाईयों में बिता कर फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं. सुजरी का मामला इस बात को दिखाता है कि सभी इंसान अपनी जिंदगी में दुविधा और मुश्किलों का सामना करना करते हैं. इस दौरान सबसे जरूरी जो चीज होकी है वह है कि कैसे वर्तमान और भविष्य को मैनेज किया जाए. आपकी अनुशासन भरी जिंदगी आपको भविष्य में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है. हालांकि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में इन धन का महत्व तभी है, जब आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके.

