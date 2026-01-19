हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मYo Yo Honey Singh किस हिंदू देवता के हैं तगड़े भक्त, कितने ही व्यस्त हों, नहीं छोड़ते दर्शन का मौका

Yo Yo Honey Singh किस हिंदू देवता के हैं तगड़े भक्त, कितने ही व्यस्त हों, नहीं छोड़ते दर्शन का मौका

Yo Yo Honey Singh: सिंगर रैपर हनी सिंह दिल्ली के एक कॉन्सर्ट में विवादित बयान के बीच हरिद्वार स्थित नीलेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Jan 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

Honey Singh: यो यो हनी सिंह फिल्मी जगत के जाने माने सिंगर और रैपर हैं. अपनी बयानबाजी को लेकर वे अक्सर ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं. लेकिन इसी के साथ वे महादेव के तगड़े भक्त भी हैं. उन्हें जब भी मौका मिलता है, वे महादेव के दर्शन और पूजा-अर्चना जरूर करते हैं.

बीते शुक्रवार यो यो हनी सिंह हरिद्वार पहुंचे और नीलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन-पूजन किए. उन्होंने महादेव का रुद्राभिषेक भी किया. साथ ही महादेव की आरती भी की. जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस दौरान सिंगर पूरी तरह से महादेव की भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं.

विवादित और अश्लील बयानबाजी से बाद लोग उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को देख हैरान हैं तो वहीं कुछ लोग खुश भी हैं कि, उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप किया, आध्यात्मिक शांति और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया.

महादेव की कृपा से छूटी नशे की लत!

बता दें कि, हनी सिंह महादेव के भक्त हैं. इससे पहले भी उन्हें महादेव की पूजा-अर्चना और दर्शन करते हुए देखा गया है. बीते साल 2025 में उन्होंने हरिद्वार में नीलेश्वर महादेव के दर्शन किए थे. साथ ही हनी सिंह ने कहा था कि, महादेव की कृपा और आशीर्वाद से ही उन्हें नशे की लत से मुक्ति मिली.
Yo Yo Honey Singh किस हिंदू देवता के हैं तगड़े भक्त, कितने ही व्यस्त हों, नहीं छोड़ते दर्शन का मौका

क्यों ट्रोल हुए हनी सिंह

हनी सिंह का विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा है. इसी कड़ी में एक बार फिर से वे विवादों में आ गए थे. हाल ही में दिल्ली स्थित एक कॉन्सर्ट (Honey Singh Delhi Concert Controversy) के दौरान हनी सिंह ने दिल्ली की सर्दी को लेकर ऐसा कुछ कह दिया, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था.

ये भी पढ़ें: प्राण-प्रतिष्ठा से पहले रामलला को चुपके से देख रहा था बंदर, मूर्तिकार अरुण योगीराज से साझा किया भावुक Video

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 19 Jan 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Yo Yo Honey Singh Honey Singh Rudrabhishek Nileshwar Temple Haridwar Temple Viral Video Dharm
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aparna Pratik Yadav News Live: अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक देंगे अपर्णा यादव को तलाक, यूपी की सियासी हलचल तेज
Live: अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक देंगे अपर्णा यादव को तलाक, यूपी की सियासी हलचल तेज
इंडिया
भूकंप से दहला लद्दाख का लेह क्षेत्र, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता
भूकंप से दहला लद्दाख का लेह क्षेत्र, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता
क्रिकेट
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
Advertisement

वीडियोज

Noida Engineer Death Case: इंजीनियर मौत से जूझता रहा, 'सिस्टम' सिर्फ देखता रहा! | ABP News
Noida Software Engineer Death: मदद की गुहार लगाता रहा Yuvraj, सिस्टम की लापरवाही ने ले ली जान |
Bihar News: Patna में नीट छात्रा की मौत के मामले में हुआ सनसनीखेज खुलासा! | Nitish Kumar
Prayagraj Magh Mela 2026: माघ मेले में बवाल, Avimukteshwaranand का धरना दूसरे दिन भी जारी | ABP News
Bihar News: Patna में नीट छात्रा के साथ क्या हुआ… और सच क्यों छिपा? | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aparna Pratik Yadav News Live: अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक देंगे अपर्णा यादव को तलाक, यूपी की सियासी हलचल तेज
Live: अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक देंगे अपर्णा यादव को तलाक, यूपी की सियासी हलचल तेज
इंडिया
भूकंप से दहला लद्दाख का लेह क्षेत्र, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता
भूकंप से दहला लद्दाख का लेह क्षेत्र, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता
क्रिकेट
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
बॉलीवुड
Rahu Ketu Vs Happy Patel: 'राहु केतु' या 'हैप्पी पटेल', वीकेंड पर कौन सी फिल्म बनी दर्शकों की फेवरेट, कलेक्शन से जानें
'राहु केतु' या 'हैप्पी पटेल', वीकेंड पर कौन सी फिल्म बनी दर्शकों की फेवरेट, कलेक्शन से जानें
शिक्षा
सरकारी ऐप पर छात्रों को मिल रहा है फ्री कोर्स का ऑफर,कल है रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन; जानें आवेदन की प्रक्रिया
सरकारी ऐप पर छात्रों को मिल रहा है फ्री कोर्स का ऑफर,कल है रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन; जानें आवेदन की प्रक्रिया
हेल्थ
Home Cleaning: घर की ये 8 जगहें हैं टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी, रोज सफाई जरूरी, वरना बीमार पड़ना तय!
घर की ये 8 जगहें हैं टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी, रोज सफाई जरूरी, वरना बीमार पड़ना तय!
यूटिलिटी
सिर्फ लो बैलेंस ही नहीं इन वजहों से भी ब्लैकलिस्ट हो जाता है FASTag, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?
सिर्फ लो बैलेंस ही नहीं इन वजहों से भी ब्लैकलिस्ट हो जाता है FASTag, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget