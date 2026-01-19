Honey Singh: यो यो हनी सिंह फिल्मी जगत के जाने माने सिंगर और रैपर हैं. अपनी बयानबाजी को लेकर वे अक्सर ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं. लेकिन इसी के साथ वे महादेव के तगड़े भक्त भी हैं. उन्हें जब भी मौका मिलता है, वे महादेव के दर्शन और पूजा-अर्चना जरूर करते हैं.

बीते शुक्रवार यो यो हनी सिंह हरिद्वार पहुंचे और नीलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन-पूजन किए. उन्होंने महादेव का रुद्राभिषेक भी किया. साथ ही महादेव की आरती भी की. जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस दौरान सिंगर पूरी तरह से महादेव की भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं.

विवादित और अश्लील बयानबाजी से बाद लोग उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को देख हैरान हैं तो वहीं कुछ लोग खुश भी हैं कि, उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप किया, आध्यात्मिक शांति और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया.

महादेव की कृपा से छूटी नशे की लत!

बता दें कि, हनी सिंह महादेव के भक्त हैं. इससे पहले भी उन्हें महादेव की पूजा-अर्चना और दर्शन करते हुए देखा गया है. बीते साल 2025 में उन्होंने हरिद्वार में नीलेश्वर महादेव के दर्शन किए थे. साथ ही हनी सिंह ने कहा था कि, महादेव की कृपा और आशीर्वाद से ही उन्हें नशे की लत से मुक्ति मिली.



क्यों ट्रोल हुए हनी सिंह

हनी सिंह का विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा है. इसी कड़ी में एक बार फिर से वे विवादों में आ गए थे. हाल ही में दिल्ली स्थित एक कॉन्सर्ट (Honey Singh Delhi Concert Controversy) के दौरान हनी सिंह ने दिल्ली की सर्दी को लेकर ऐसा कुछ कह दिया, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था.

