हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मरूस में 7 जनवरी को क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? जानें तारीखों का रहस्य और कैलेंडर का खेल!

रूस में 7 जनवरी को क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? जानें तारीखों का रहस्य और कैलेंडर का खेल!

Christmas: दुनियाभर में क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऐसा कहना गलत होगा. रूस, यूक्रेन, सर्बिया और कुछ अन्य देशों में क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Dec 2025 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

Christmas in Russia on January 7th: हर वर्ष दुनियाभर के ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीहा का जन्म उत्सव 25 दिसंबर को मनाते हैं. लेकिन रूस, यूक्रेन, सर्बिया और कुछ अन्य देशों के ऑर्थोडॉक्स ईसाई क्रिसमस 7 जनवरी को मनाते हैं?

चौंकिए मत आइए जानते हैं यह अंतर क्यों आया और इन तारीखों के पीछे क्या वजहें हैं?

क्रिसमस 25 दिसंबर के बजाए 7 जनवरी को मनाए जाने का विशेष कारण अलग-अलग कैलेंडर प्रणालियों का इस्तेमाल करना है. यह मात्र एक परंपरा या सांस्कृतिक विशेषता नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही कैलेंडर में होने वाले सुधारों का परिणाम है. 

जूलियन कैलेंडर

जूलियन कैलेंडर की शुरुआत 45 ईसा पूर्व में  जूलियस सीजर ने की थी और यूरोप में 1.5 हजार साल से भी अधिक तक इसका उपयोग होता रहा. इस कैलेंडर के मुताबिक,  एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं. हर 4 साल में, ये 6 घंटे जुड़कर एक अतिरिक्त दिन बन जाते हैं, जिससे 366 दिनों का एक लीप वर्ष बनता है. 

हालांकि बाद में खगोलविदों ने पाया कि,  सौर वर्ष की असल अवधि 365 दिन, 5 घंटे और 49 मिनट का है, जो जूलियन कैलेंडर में मानी गई अवधि से 11 मिनट कम है. यह एक छोटी सी गलती शुरुआत में मामूली लगी लेकिन बाद के सालों में प्रति वर्ष जमा होती गई और इससे विसंगतियां पैदा हुई, जिसकी वजह से हर 128 साल में, कैलेंडर खगोलीय समय से पूरे एक दिन पीछे हो जाता था.

ग्रेगोरियन कैलेंडर

16वीं शताब्दी तक, कैलेंडर और सूर्य की सापेक्ष पृथ्वी की असल स्थिति के बीच का अंतर गंभीर हो गया था और ये अंतर 10 दिनों का था. 1582 में, पोप ग्रेगरी XIII ने कैलेंडर में संसोधन किया और ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की. नई प्रणाली में उसी 11 मिनट को त्रुटि को ध्यान में रखा गया.

400 सालों में 100 लीप वर्षों के बजाए अब 97 लीप वर्ष का था. ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूरोप के कैथोलिक देशों ने फौरन अपना लिया. 

रूस में 7 जनवरी को क्रिसमस क्यों मनाया जाता है?

रूसी संस्कृति में एक अलग विशेषता यह है कि, यहां नया साल 1 जनवरी को और क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है. यह बात अक्सर विदेशियों को हैरान करती है. दरअसल 1918 में, बोल्शेविक सरकार ने रूस के नागरिक कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर शैली में बदल दिया, लेकिन चर्च कैलेंडर जूलियन ही रहा. 

रूस में नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, जो एक नागरिक अवकाश है. क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है, जो जूलियन कैलेंडर में 25 दिसंबर के बराबर है. यह चर्च का अवकाश है. रूस में नववर्ष क्रिसमस ट्री, उपहार और पार्टी के साथ शीतकालीन हॉलिडे बन गया.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 25 Dec 2025 11:57 AM (IST)
Tags :
Christmas RUSSIA Christmas 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Unnao Rape Case की पीड़िता पर ऑन कैमरा कैद हो गई राजभर की खिलखिलाती 'बेशर्म हंसी'
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल के बाद BJP के प्रेरणा स्थल की हो गई एंट्री
Christmas के मौके पर PM Modi कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे । Breaking News
उत्तर भारत के कई इलाकों में छाया घना धुंध, कोहरे के चलते यातायात बुरी तरह हुआ प्रभावित
घर खरीदना हुआ आसान? 2025 में Real Estate Market में क्या-क्या बदला| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Year Ender 2025: रजत बेदी से अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह तक, कई सितारों के लिए लकी रहा ये साल, किया शानदार कमबैक
रजत बेदी से अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह तक, कई सितारों ने किया साल 2025 में शानदार कमबैक
यूटिलिटी
न्यू ईयर पर घर को बनाना है बार तो खर्च करने होंगे इतने रुपये, गेस्ट के हिसाब से जानें खर्च
न्यू ईयर पर घर को बनाना है बार तो खर्च करने होंगे इतने रुपये, गेस्ट के हिसाब से जानें खर्च
हेल्थ
एकदम ठीक है कोलेस्ट्रॉल, फिर भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से समझें
एकदम ठीक है कोलेस्ट्रॉल, फिर भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से समझें
ट्रेंडिंग
ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड, डांस छोड़ गेमिंग का मजा, वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन
ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड, डांस छोड़ गेमिंग का मजा, वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget