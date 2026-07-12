Weekly Love Horoscope 12-18 July 2026: प्यार, प्रपोजल या ब्रेकअप ? इस सप्ताह आपकी राशि के रिश्तों का क्या है भविष्य
Weekly Love Horoscope 12 to 18 July 2026: इस सप्ताह किसे मिलेगा सच्चा प्यार और किसका टूटेगा भ्रम? पढ़ें ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल, शुभ रंग और सटीक उपाय.
Weekly Love Horoscope 12 to 18 July 2026: जुलाई 2026 का यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से बेहद खास होने वाला है. इस सप्ताह शुक्र, मंगल और बुध की बदलती चाल कई राशियों के जीवन में रोमांस का तड़का लगाने वाली है, तो वहीं कुछ राशियों को आपसी तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा.
आइए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानते हैं कि 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक सभी 12 राशियों का पारिवारिक और प्रेम जीवन कैसा रहेगा.
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण इस सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. घर के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग और समझ बढ़ेगी. यदि किसी बात को लेकर परिवार में मतभेद चल रहे थे, तो उन्हें सुलझाने का अवसर मिलेगा. माता-पिता या बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में यह सप्ताह मैच्योरिटी और स्थिरता लेकर आएगा. पार्टनर के साथ यदि कोई पुरानी अनबन या मनमुटाव चल रहा था, तो उसे बातचीत के माध्यम से दूर करने का अच्छा समय है. अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और किसी भी मुद्दे पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. रिश्ते में विश्वास और सम्मान बढ़ाने पर ध्यान दें. छोटी-छोटी बातों पर नाराज होने के बजाय समाधान खोजने की सोच अपनाएं.
- प्रेम जीवन: जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने वाला रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. साथ ही, एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को समझने से संबंध और अधिक गहरे बनेंगे. प्रेम जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल लोगों के लिए यह सप्ताह उत्साहजनक संकेत दे रहा है. किसी दिलचस्प और आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना बन रही है. हालांकि किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचें. पहले सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझें और फिर आगे बढ़ें. आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने वास्तविक व्यक्तित्व को सामने आने दें.
- प्रेम जीवन के उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें. अपने प्रियजन को कोई छोटा-सा उपहार देकर प्रेम व्यक्त करें. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए मीठी वाणी का प्रयोग करें. प्रतिदिन सुबह सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें.
- लव टिप: अपने पार्टनर की बात को बीच में न काटें. उन्हें पूरा सुनें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. कई बार केवल ध्यान से सुनना ही रिश्तों की बड़ी समस्याओं को हल कर देता है.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: गुलाबी
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह शांति और सामंजस्य बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या छोटी-सी खुशी का अवसर घर में उत्साह का माहौल बना सकता है. माता-पिता और बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने के अवसर मिलेंगे. शादीशुदा लोगों के जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा. यदि किसी बात को लेकर मन में असमंजस था, तो खुलकर बातचीत करने से समाधान मिल सकता है.
- प्रेम जीवन: यदि आप किसी को अपने दिल की बात बताने की योजना बना रहे हैं, तो सप्ताह का मध्य भाग इसके लिए विशेष रूप से शुभ माना जा सकता है. इस दौरान आपके प्रस्ताव को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना अधिक रहेगी. प्रेम जीवन में आत्मविश्वास और ईमानदारी आपके रिश्ते को नई दिशा दे सकती है. साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और रिश्ते में संतुलन बनाए रखें.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा भावुक रह सकता है. आप अपने पुराने रिश्ते या एक्स की यादों में खोए रह सकते हैं. अतीत को याद करना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें अधिक समय तक उलझे रहने से बचें. नए अवसरों और नए लोगों से मिलने के लिए खुद को तैयार रखें. जीवन आगे बढ़ने का नाम है, इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.
- प्रेम जीवन के उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद पुष्प भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करें. अपने प्रियजन के लिए समय निकालें और दिल से संवाद करें. रिश्तों में विश्वास बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें. रोजाना "ॐ क्लीं कृष्णाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.
- लव टिप: काम के प्रेशर को अपनी लव लाइफ पर हावी न होने दें. रिश्तों को समय और महत्व देना भी उतना ही आवश्यक है जितना करियर को.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: क्रीम
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन घर के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय संयम रखना जरूरी होगा. किसी छोटी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना बन सकती है. परिवार के लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनकी बातों को महत्व दें. यदि आप शांत स्वभाव बनाए रखेंगे, तो घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव भी कम होगा.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. आपकी कोई बात या प्रतिक्रिया पार्टनर को बुरी लग सकती है, जिससे अनबन की स्थिति बन सकती है. ऐसे में अहंकार को बीच में लाने के बजाय रिश्ते को प्राथमिकता दें. यदि किसी बात पर मतभेद हो जाए, तो उसे बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत से हल निकालने का प्रयास करें. रिश्ते में सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें अपने साथी की भावनाओं को समझने पर अधिक ध्यान देना चाहिए. इस सप्ताह प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी की परीक्षा हो सकती है. अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करें और किसी भी गलतफहमी को तुरंत दूर करने का प्रयास करें. प्यार में छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना भी रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करेगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल लोगों के लिए यह सप्ताह किसी नए आकर्षण की शुरुआत कर सकता है. आप किसी व्यक्ति के प्रति विशेष आकर्षण महसूस कर सकते हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें. पहले सामने वाले को समझने का प्रयास करें और फिर आगे बढ़ें. धैर्य के साथ लिया गया फैसला भविष्य में बेहतर परिणाम देगा.
- प्रेम जीवन के उपाय: शुक्रवार को भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा करें. अपने रिश्ते में मिठास बढ़ाने के लिए प्रियजन को कोई छोटा उपहार दें. प्रतिदिन सुबह सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें. रिश्तों में कटुता से बचने के लिए मीठी वाणी का प्रयोग करें.
- लव टिप: बहस को लंबा खींचने के बजाय समय रहते "सॉरी" बोलकर बात खत्म करना रिश्ते को मजबूत बनाता है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: आसमानी नीला
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सामंजस्य बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करेंगे. किसी पारिवारिक आयोजन या शुभ समाचार से घर का वातावरण खुशियों से भर सकता है. माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार में प्रेम और एकता का माहौल बना रहेगा.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. आप अपने पार्टनर के और करीब महसूस करेंगे और दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. यदि रिश्ते में कोई छोटी-मोटी गलतफहमी थी, तो वह आसानी से दूर हो सकती है. साथी के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगा. इस दौरान अपने दिल की बात खुलकर कहने से संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी.
- प्रेम जीवन: जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहेगा. बातचीत में मधुरता बनी रहेगी और दूरियां भी कम महसूस होंगी. वीडियो कॉल, संदेश या अन्य माध्यमों से आप अपने साथी के साथ बेहतर जुड़ाव महसूस करेंगे. वहीं शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन में खुशियां और संतोष बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ सहयोग और समझ बढ़ने से संबंध और मजबूत होंगे.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. यदि आप किसी नए व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो बातचीत की शुरुआत करने के लिए यह समय अच्छा है. हालांकि किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सामने वाले को समझने का प्रयास करें. अपनी भावनाओं को सहज और स्वाभाविक रूप से व्यक्त करें. जल्दबाजी से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- प्रेम जीवन के उपाय: सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें. सफेद फूल अर्पित कर वैवाहिक सुख की प्रार्थना करें. अपने प्रियजन के साथ समय बिताने का प्रयास करें. प्रतिदिन "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
- लव टिप: अपने पार्टनर को स्पेशल महसूस कराने के लिए कोई छोटा-सा गिफ्ट या सरप्राइज दें. यह आपके रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ाएगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सफेद
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सामान्य सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी छोटी बात को लेकर विचारों में मतभेद हो सकता है. ऐसे में अपनी बात शांतिपूर्वक रखने का प्रयास करें. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. इस सप्ताह घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में यह सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. पार्टनर की किसी आदत या व्यवहार को लेकर आप परेशान महसूस कर सकते हैं. हालांकि हर बात को नकारात्मक नजरिए से देखने के बजाय खुलकर संवाद करना बेहतर रहेगा. शक या गलतफहमी को अपने रिश्ते के बीच आने देना भविष्य में समस्याएं बढ़ा सकता है. अपने साथी की बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें अपनी भावनाएं भी स्पष्ट रूप से बताएं.
- प्रेम जीवन: जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. इस सप्ताह ईमानदार बातचीत आपके प्रेम जीवन को बेहतर बना सकती है. यदि किसी बात को लेकर मन में संदेह है, तो उसे दबाने के बजाय सही समय पर चर्चा करें. रिश्ते में विश्वास और सम्मान बनाए रखने से प्रेम संबंध मजबूत होंगे. धैर्य और समझदारी ही इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन की सबसे बड़ी ताकत रहेगी.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल जातकों को इस सप्ताह अपनी भावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा. यदि आप किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षित हैं, तो जल्दबाजी करने से बचें. पहले सामने वाले के स्वभाव और सोच को जानने की कोशिश करें. पुराने अनुभवों के आधार पर नए रिश्तों को न आंकें. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आपके लिए बेहतर अवसर बन सकते हैं.
- प्रेम जीवन के उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए हरे रंग का अधिक उपयोग करें. पार्टनर के साथ प्रतिदिन कुछ समय खुलकर बातचीत करें. "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.
- लव टिप: पास्ट की बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें. पुराने अनुभवों को सीख के रूप में लें, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान रिश्ते की खुशियों में बाधा न बनने दें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह सामान्य सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन किसी मुद्दे पर विचारों का मतभेद हो सकता है. ऐसे में अपनी बात को शांत और विनम्र तरीके से रखने का प्रयास करें. घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे कई समस्याओं का समाधान आसानी से निकल सकता है. परिवार के साथ अधिक समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा और रिश्तों में निकटता बढ़ेगी.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में यह सप्ताह थोड़ी सावधानी की मांग कर रहा है. पार्टनर की किसी आदत या व्यवहार को लेकर आप असहज महसूस कर सकते हैं. हालांकि बिना पूरी बात जाने कोई निष्कर्ष निकालना आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. शक और गलतफहमी को अपने संबंधों के बीच आने देने से बचें. यदि कोई बात परेशान कर रही है, तो अपने साथी से खुलकर और ईमानदारी से चर्चा करें. संवाद ही इस सप्ताह आपके रिश्ते की मजबूती का आधार बनेगा.
- प्रेम जीवन: जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए. रिश्ते में विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाने के बजाय समाधान पर ध्यान दें. प्रेम जीवन में धैर्य और परिपक्वता दिखाने से संबंध पहले से अधिक मजबूत हो सकते हैं. इस सप्ताह भावनाओं से ज्यादा समझदारी से काम लेना लाभदायक रहेगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्लेषण का समय हो सकता है. यदि आप किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षित हैं, तो जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें. पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझें और फिर रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें. पुराने अनुभवों को नए रिश्तों पर हावी न होने दें. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा.
- प्रेम जीवन के उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें. हरे रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करें. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए मीठी वाणी का प्रयोग करें. प्रतिदिन "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें.
- लव टिप: पास्ट की बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें. पुराने अनुभवों को याद रखने के बजाय अपने वर्तमान रिश्ते को बेहतर बनाने पर ध्यान दें.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: हल्का हरा
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह खुशियों का माहौल बना रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह के बंधन में बांधने की सोच रहे हैं, तो परिवार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए समय अनुकूल है. घर के बड़े-बुजुर्ग आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है. पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ संकेत दे रहा है. पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा. दोनों के बीच विश्वास, सम्मान और प्रेम की भावना बढ़ेगी. यदि किसी बात को लेकर पहले कोई दूरी या असमंजस था, तो वह दूर हो सकता है. इस सप्ताह आपको अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के कई अवसर मिलेंगे, जिससे रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी.
- प्रेम जीवन: जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं और उसे अगले पड़ाव तक ले जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा. विवाह या सगाई से जुड़ी चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं. अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत करने से संबंध और अधिक मजबूत होंगे. प्रेम जीवन में संतुलन और समझदारी बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल जातकों के लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने या बातचीत बढ़ने के संकेत हैं. यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में झिझक महसूस न करें. हालांकि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सामने वाले को समझने का प्रयास करें. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको अच्छे परिणाम दे सकती है.
- प्रेम जीवन के उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें. पार्टनर के साथ समय बिताते हुए सकारात्मक बातचीत करें. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए कटु शब्दों से बचें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जाप करें.
- लव टिप: इस सप्ताह अपने पार्टनर की पसंद का खाना बनाएं या किसी खास आउटिंग का प्लान करें. इससे रिश्ते में प्यार और अपनापन और अधिक बढ़ेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गुलाबी
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह सुखद वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या छोटी-सी खुशी का अवसर भी मिल सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होगा.
- लव लाइफ: लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच रोमांस का स्तर बढ़ेगा और रिश्ते में नई ऊर्जा का संचार होगा. आप दोनों एक-दूसरे के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करेंगे, जिससे भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. हालांकि सप्ताह के अंत में काम की व्यस्तता के कारण साथी को अपेक्षित समय न दे पाने की स्थिति बन सकती है. इससे पार्टनर थोड़ा नाराज या उपेक्षित महसूस कर सकते हैं. इसलिए समय-समय पर उनका हालचाल पूछते रहें और उन्हें अपनी प्राथमिकता का एहसास कराएं.
- प्रेम जीवन: जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय प्रेम और विश्वास को मजबूत करने वाला रहेगा. छोटी-छोटी खुशियां और साथ बिताए गए पल रिश्ते को और खूबसूरत बनाएंगे. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव हो, तो उसे बातचीत के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें. रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए नियमित संवाद बहुत जरूरी रहेगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल जातकों के लिए यह सप्ताह नए लोगों से मिलने और सामाजिक दायरा बढ़ाने का अवसर दे सकता है. किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. हालांकि जल्दबाजी में अपने दिल की बात कहने के बजाय पहले सामने वाले को समझने का प्रयास करें. धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.
- प्रेम जीवन के उपाय: शुक्रवार को राधा-कृष्ण मंदिर में दर्शन करें. अपने प्रियजन को कोई छोटा-सा उपहार दें. प्रतिदिन प्रेम और सकारात्मकता से जुड़ी प्रार्थना करें. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए मीठी वाणी का प्रयोग करें.
- लव टिप: भले ही आप केवल 5 मिनट बात करें, लेकिन उस समय अपना पूरा ध्यान पार्टनर पर रखें. यह उन्हें विशेष महसूस कराएगा और रिश्ते को मजबूत बनाएगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: आसमानी नीला
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा, जिससे मनोबल मजबूत रहेगा. घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. हालांकि परिवार के किसी सदस्य की बात को लेकर भावुक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा. घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखने के लिए संयमित व्यवहार जरूरी होगा.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में इस सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. बाहरी लोगों के हस्तक्षेप या किसी की कही हुई बात आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमी पैदा कर सकती है. ऐसे में दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय सीधे अपने साथी से बातचीत करें. रिश्ते में विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा. यदि कोई शंका मन में है, तो उसे शांतिपूर्वक चर्चा के माध्यम से दूर करें. अनावश्यक विवादों से बचने का प्रयास करें.
- प्रेम जीवन: जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय रिश्ते की मजबूती को परखने वाला हो सकता है. यदि आप अपने साथी पर भरोसा बनाए रखते हैं, तो कोई भी नकारात्मक परिस्थिति आपके संबंधों को प्रभावित नहीं कर पाएगी. प्रेम जीवन में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखें. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. यह सप्ताह आपको रिश्तों में परिपक्वता का पाठ सिखा सकता है.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल जातकों को इस सप्ताह नए लोगों से मिलते समय सावधानी बरतनी चाहिए. किसी के बारे में केवल दूसरों की राय के आधार पर धारणा न बनाएं. यदि किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो, तो पहले उसे स्वयं समझने का प्रयास करें. अपने निर्णय खुद लें और दूसरों के प्रभाव में आने से बचें. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपके लिए लाभदायक रहेगी.
- प्रेम जीवन के उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. पीले फूल अर्पित कर रिश्तों में मधुरता की प्रार्थना करें. पार्टनर के साथ नियमित संवाद बनाए रखें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.
- लव टिप: अपने रिश्ते की निजी बातें और सीक्रेट्स किसी तीसरे व्यक्ति या दोस्त के साथ साझा करने से बचें. इससे रिश्ते में विश्वास और गोपनीयता बनी रहेगी.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: पीला
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह सुख-शांति और सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी राय को महत्व मिल सकता है. माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेगा. घर में खुशियों का माहौल बना रहने की संभावना है.
- लव लाइफ: लव लाइफ के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है. आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करेंगे और भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा, जिससे भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर पहले असमंजस था, तो अब उसका समाधान निकल सकता है. पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को और अधिक गहरा बनाएगा.
- प्रेम जीवन: शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग न केवल निजी जीवन में बल्कि करियर और कार्यक्षेत्र में भी लाभदायक साबित हो सकता है. आपके प्रयासों में जीवनसाथी का समर्थन मनोबल बढ़ाएगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने से संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. यदि आप किसी खास व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो उससे बातचीत बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं. हालांकि किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. पहले सामने वाले के स्वभाव और विचारों को समझें, फिर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें. सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है.
- प्रेम जीवन के उपाय: शनिवार को भगवान शनिदेव की पूजा करें. रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए काले तिल का दान करें. पार्टनर के साथ नियमित संवाद बनाए रखें. "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.
- लव टिप: अपने पार्टनर के प्रयासों और योगदान की खुलकर सराहना करें. एक सच्ची तारीफ रिश्ते में प्रेम और विश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: नेवी ब्लू
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