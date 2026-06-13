Weekly Rashifal 14-20 June 2026: इन 5 राशियों के लिए पैसा, प्रमोशन और प्रोग्रेस के ये सात दिन, देखें साप्ताहिक राशिफल देखें
Weekly Rashifal 2026: 14 से 20 जून तक नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल
Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: 14 से 20 जून तक कई शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इन ग्रह स्थितियों का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. कुछ राशियों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
यह सप्ताह कई लोगों के लिए नई शुरुआत, अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. वहीं प्रेम जीवन और नौकरी-व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के दूसरे तीसरे चौथे तथा अंतिम दिन पांचवे भाव में संचरण करेंगे,गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए यह सप्ताह खुशियों और आपसी समझदारी से भरपूर रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. रिश्ते में विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत होगी, जिससे पारिवारिक जीवन अधिक सुखद बनेगा. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी तालमेल अच्छा रहेगा और घर का वातावरण शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बना रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. छोटी-छोटी बातों पर मतभेद या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ने की संभावना है. ऐसे समय में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचें और किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें. यदि परिस्थितियां अनुकूल न लगें, तो कुछ समय के लिए एक-दूसरे को व्यक्तिगत स्पेस देना बेहतर रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा. आपकी आय की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी और आर्थिक मजबूती का अनुभव होगा. हालांकि, व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं और आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है. इसलिए बजट बनाकर चलना लाभकारी रहेगा. यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो दीर्घकालिक निवेश बेहतर परिणाम दे सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगति और विस्तार के नए अवसर लेकर आ सकता है. किसी नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय की शुरुआत करने का विचार सफल हो सकता है. साथ ही, ऐसे लोगों से संपर्क बढ़ सकता है जो आपके विदेशी व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को भी मनचाही नौकरी या बेहतर अवसर मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: लक्ष्य पर बनाए रखें फोकस: करियर के क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. वहीं विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष रूप से एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. पढ़ाई में मन कम लगने के कारण चुनौतियां बढ़ सकती हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह थोड़ी सतर्कता की मांग करता है. अनियमित दिनचर्या और खान-पान में लापरवाही के कारण शारीरिक कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है. बाहर घूमने-फिरने के दौरान भी अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें. संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना लाभदायक रहेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: इस सप्ताह अपने व्यवहार में मधुरता और विनम्रता बनाए रखें. साथ ही प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करें. ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के पहले, दूसरे तीसरे तथा अंतिम दिन चौथे भाव में संचरण करेंगे,आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी सुखद रहने वाला है. बृहस्पति की ग्रह गोचर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला रहा है. लंबे समय से चल रहे किसी वाद-विवाद से आखिरकार आपको छुटकारा मिलेगा, जिससे माहौल हल्का होगा. आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे और उनके साथ अपने रिश्तों में प्यार व समझ बढ़ाएंगे. एक-दूसरे की बातों को समझने से घर में प्रसन्नता का वास होगा.
- प्रेम जीवन: पारिवारिक सुख के बीच प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. प्रेमी जोड़ों को इस सप्ताह किसी भी तरह के वाद-विवाद से दूर रहना चाहिए. छोटी-छोटी बातों पर हुई नौटंकी के कारण रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं. एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से ही संबंध मजबूत बने रहेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपको उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है. जिन लोगों की नौकरी बदलने की योजना थी, उनकी इच्छा इस सप्ताह पूरी हो सकती है. काम से संबंधित कुछ यात्राएं भी संभव हैं, जो आपको नए अवसर दिलाएंगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज़ से आप एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे. आप अपनी आय को बढ़ाने पर पूरा ध्यान देंगे. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय बर्बाद करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस करें. परीक्षाओं के तनाव को दरकिनार करते हुए मन को मजबूत बनाकर आगे बढ़ें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है. यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यह भविष्य में अच्छा लाभ देगा. आप नए शेयर खरीद सकते हैं और अपने व्यापार की योजनाओं में धन लगाकर संपत्ति में इजाफा कर सकते हैं.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है. लापरवाही के कारण कोई पुरानी बीमारी फिर से सिर उठा सकती है. किसी भी शारीरिक समस्या को नज़रअंदाज़ न करें और समय रहते डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि बीमारी बढ़ने से पहले ही उस पर काबू पाया जा सके.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: पीला
- उपाय: बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के द्वादश, पहला, दूसरा तथा अंतिम दिन तीसरे भाव में संचरण करेंगे,आपका पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहने की संभावना है. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. वैवाहिक जीवन में कुछ छोटे-मोटे मतभेद या उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इनका आपके रिश्ते पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा. आप और आपके जीवनसाथी मिलकर घरेलू जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास करेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद खास साबित हो सकता है. लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां और समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी. आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करेंगे, जिससे एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा. अपने प्रिय के साथ कहीं घूमने-फिरने की योजना बना सकते हैं, जो आपके रिश्ते में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है. आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी और आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ नई योजनाओं में निवेश करने का विचार कर सकते हैं. घर की साज-सज्जा, मरम्मत या रिनोवेशन से जुड़े कार्यों पर धन खर्च होने की संभावना है. साथ ही, अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित करने या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने के विचार भी आपके मन में आ सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यों में अधिक मेहनत और समर्पण दिखाने की आवश्यकता होगी. आपकी निरंतर कोशिशें ही व्यापार की प्रगति का आधार बनेंगी. नौकरीपेशा लोगों को किसी नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, जिससे वे उत्साहित महसूस करेंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पढ़ाई में मन कम लगने और अन्य गतिविधियों की ओर ध्यान भटकने की संभावना है. सफलता प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया और अनावश्यक मित्र मंडली से कुछ समय के लिए दूरी बनाना फायदेमंद रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह पहले की तुलना में बेहतर रहेगा. हालांकि, व्यस्त दिनचर्या के कारण कमर दर्द, सिरदर्द या थकान जैसी छोटी-मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. नियमित योग, मेडिटेशन और पर्याप्त आराम आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेंगे.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक "ऊँ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें. यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करने में सहायक माना जाता है.
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कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के एकादश, द्वादश, पहला तथा दूसरा भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक जीवन में आपको कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करने या संवाद की कमी के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ने की आशंका है. ऐसे समय में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और अनुभव आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे. उनकी मदद से आप समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोज पाएंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपके और आपके साथी के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी या मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में आवेश में आकर कोई निर्णय लेने से बचें. रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए खुलकर बातचीत करें और अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. धन के लेन-देन में किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है. इसलिए यदि किसी को पैसा उधार दें या किसी से लें, तो सभी कार्य लिखित दस्तावेजों के साथ ही करें. निवेश के क्षेत्र में शेयर बाजार से आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों की कुछ योजनाएं अस्थायी रूप से रुक सकती हैं, जिससे चिंता बढ़ सकती है. किसी नए निवेश या बड़े निर्णय से पहले गहराई से विचार करना आवश्यक होगा. इस दौरान पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है. वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संकेत दे रहा है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और उपलब्धियों से भरा रहेगा. पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेष रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अनुकूल है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह थोड़ा कमजोर रह सकता है. शारीरिक थकान और मानसिक तनाव के कारण काम में मन कम लग सकता है. व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी चिंताएं आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाएं, पर्याप्त आराम करें और पौष्टिक आहार लें.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: इस सप्ताह बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह कुछ समय ध्यान और प्राणायाम करें. दिन की शुरुआत माता-पिता का आशीर्वाद लेकर करें. उनके आशीर्वाद से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का आत्मबल भी बढ़ेगा.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के दशम, एकादश, द्वादश तथा पहला भाव में संचरण करेंगे जिसे इस सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द बना रहेगा. गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल है. आपके और आपके जीवनसाथी के बीच आपसी समझदारी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पिछले समय से चल रही कोई भी गलतफहमी या विवाद दूर हो जाएंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए यह सप्ताह बेहद रोमांटिक और प्रसन्नता भरा रहने वाला है. आप अपने व्यस्त समय से समय निकालकर अपने साथी को पूरा समय देंगे. आपका यह व्यवहार उन्हें विशेष अहसास कराएगा. उन्हें खुश करने के लिए आप कोई विशेष उपहार भी ला सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में मिठास आएगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है. आप अपनी सुख-सुविधाओं पर पूरा ध्यान देंगे और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए खर्च भी करेंगे. हालांकि, खर्च के साथ-साथ भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा. अगर आपका कोई पुराना रुका हुआ धन या कर्ज डूब गया था, तो इस सप्ताह उसके वापस आने की प्रबल संभावना है.
- व्यापार और नौकरी: करियर के क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे. आप अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यकुशलता दिखाने का अवसर मिलेगा और वे एक अच्छे मुकाम हासिल करेंगे. व्यापार में भी आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण है. पढ़ाई में आ रही किसी भी समस्या को दूर करने के लिए आपको अपने शिक्षकों या सीनियर्ष से बातचीत करनी चाहिए. इस सप्ताह आपके मित्र आपका ध्यान भटका सकते हैं, इसलिए उनसे थोड़ी दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर फोकस करना आवश्यक होगा. एकाग्रता बनाए रखने से ही आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. भले ही आप एनर्जेटिक महसूस करें, लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर महसूस कर सकते हैं. अपनी लापरवाही के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. यदि शरीर में कोई बदलाव या लक्षण दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज न करें और समय रहते डॉक्टर का परामर्श लें.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सेहत को बेहतर बनाए रखने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सुबह जल में चीनी मिलाकर सूर्य भगवान को अर्पित करें. इसके साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को किसी भी चीज का दान करना शुभ फल देगा.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के नवम, दशम, एकादश तथा अंतिम दिन द्वादश भाव में संचरण करेंगे,यह सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. घरेलू मामलों में तनाव का माहौल बन सकता है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. खासकर संतान को लेकर यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे नजरअंदाज न करें. बेहतर होगा कि आप परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर खुलकर बातचीत करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, उन्हें किसी पुराने साथी या अतीत की किसी बात के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपसी मनमुटाव बढ़ सकता है. वहीं, दूसरी ओर वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल है.
- आर्थिक स्थिति: इस सप्ताह आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है१ अपने धन को सही और सुरक्षित योजना में ही लगाएं. धन के मामले में किसी भी अजनबी या अपरिचित व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें, ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपको अपने कदमों में सावधानी बरतनी होगी. नौकरी कर रहे लोगों को इस सप्ताह अपनी मेहनत और काम पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है. थोड़ी सी भी लापरवाही या असावधानी के कारण काम में कोई गड़बड़ी हो सकती है, जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. व्यापार करने वालों को भी नए निवेश से पहले बाजार का गहराई से अध्ययन करना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: करियर के प्रति आपका उत्साह उच्च स्तर पर रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा परीक्षापूर्ण है. पढ़ाई में आ रही बाधाओं और रुकावटों के बावजूद, आपकी लगन और मेहनत रंग लाएगी. आपको अपने क्षेत्र में कोई अच्छा मुकाम या सफलता हासिल होगी, जो आपके मनोबल को बढ़ाएगी.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है. आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे सुबह उठकर व्यायाम करना या आहार में सुधार लाना. यह बदलाव आपको ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कराएंगे. फिर भी, सेहत का विशेष ध्यान रखें ताकि आप इस सप्ताह की भागदौड़ में बेहतर ढंग से तैयार रह सकें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: नीला
- उपाय: सप्ताह की शुरुआत में सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और उन्हें नमन करें. इससे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप आने वाली कठिनाइयों का आसानी से सामना कर पाएंगे.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के आठवें, नवम, दशम तथा अंतिम दिन एकादश भाव में संचरण करेंगे,विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. कुछ पुरानी पारिवारिक समस्याएं फिर से सतह पर आ सकती हैं, जिससे घर में लड़ाई-झगड़े बढ़ने की संभावना है. इन विवादों के कारण आपके रिश्तों में दूरी आ सकती है. इस समय में आप किसी भी बहस को बढ़ाने से बचें और समझदारी से परिस्थिति को संभालें.
- प्रेम जीवन: प्रेम में पड़े लोगों के लिए सप्ताह तनावपूर्ण रहेगा. आपसी लड़ाई-झगड़ों के कारण माहौल खराब हो सकता है, जिससे आप दोनों के बीच तनाव बढ़ेगा. लेकिन, आप अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और हालात को सुधारने का प्रयास करते रहेंगे. धैर्य रखना ही इस समय की सबसे बड़ी कुंजी है.
- आर्थिक स्थिति: धन को लेकर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है. इस सप्ताह किसी को भी धन उधार देने से बचें, क्योंकि पैसे वापस मिलने में समस्याएं हो सकती हैं. आपकी आर्थिक स्थिति आपकी चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे. साथ ही, कम समय के लिए किसी भी निवेश से दूरी बनाए रखें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है. आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों से अच्छा लाभ मिलेगा. आप अपने बिजनेस का विस्तार बाहरी लोगों के साथ मिलकर करेंगे. नौकरीपेशा लोग अपने कामों से थोड़े परेशान रहेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को पुरस्कार मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. विशेष रूप से सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है. आपके कार्यों की सराहना हो सकती है और उच्च अधिकारियों से सम्मान या पुरस्कार मिलने की संभावना बन रही है. लंबे समय से किए गए परिश्रम का फल अब प्राप्त हो सकता है. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा. यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम में बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार या संक्रमण की समस्या हो सकती है. सफर के दौरान खान-पान की स्वच्छता का ध्यान रखें और बाहर के अस्वास्थ्यकर भोजन से बचें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: हरा
- उपाय: घर की शांति और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को उड़द की दाल खिलाएं और प्रतिदिन सूर्य देवता को जल अर्पित करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के सातवें, आठवें, नवम तथा दशम भाव में संचरण करेंगे,यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से काफी सुखद और सकारात्मक रहने वाला है. घर का माहौल आनंद और उत्साह से भरा रहेगा, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. यदि आप लंबे समय से अपने लिए उपयुक्त जीवनसाथी की तलाश कर रहे थे, तो इस दौरान आपको मनचाहा साथी मिलने की संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह कुछ मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है. आपके पुराने प्रेम संबंधों से जुड़ा कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में वापस आ सकता है, जिससे भावनात्मक उलझन की स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. आय के स्रोतों में स्थिरता बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. हालांकि, आपको अपनी आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है. लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं को दोबारा शुरू करने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में अच्छा मुनाफा दे सकती हैं. वहीं, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इस सप्ताह कोई अच्छा अवसर प्राप्त होने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और अनुशासन का संकेत दे रहा है. पढ़ाई के दौरान किसी भी प्रकार के भटकाव से बचना आवश्यक होगा. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हुए नियमित अध्ययन करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष रूप से समय प्रबंधन और निरंतर अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. विशेष रूप से ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं या हृदय संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते रहें और ब्लड प्रेशर को समय-समय पर मॉनिटर करें. संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: नीला
- शुभ उपाय: स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक उनका ध्यान करें. नियमित रूप से इस उपाय को करने से मानसिक तनाव कम होगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और जीवन में संतुलन बना रहेगा. साथ ही, यह उपाय आत्मिक शांति और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के छठे सातवें, आठवें तथा नवम भाव में संचरण करेंगे आपका पारिवारिक जीवन सुखद और शांतिपूर्ण रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ पर्याप्त समय बिताएंगे, जिससे रिश्तों में पहले से मौजूद छोटी-मोटी गलतफहमियां और मतभेद दूर होने की संभावना है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल साबित हो सकता है. यदि आप किसी नए व्यापारिक प्रोजेक्ट या कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा. आपके द्वारा उठाए गए नए कदम भविष्य में अच्छे परिणाम और आर्थिक लाभ प्रदान कर सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आपको अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने के कई अवसर प्राप्त होंगे. आपके कार्यों की सराहना हो सकती है और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. यह समय अपने पेशेवर जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने का है. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहने वाला है. वे किसी नए कोर्स में प्रवेश लेकर अपने ज्ञान और कौशल का विस्तार कर सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है. आप स्वयं को ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे, जिससे दैनिक कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के कारण कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.
- आर्थिक स्थिति: यदि आप पिछले कुछ समय से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो इस सप्ताह राहत मिलने की पूरी संभावना है. लोन, वित्तीय सहायता या निवेश से जुड़े मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. जो लोग किसी प्रकार की आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.
- प्रेम और वैवाहिक जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और साथ आपको मानसिक शांति और सुकून प्रदान करेगा. दोनों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी, जिससे रिश्ते और मजबूत बनेंगे. हालांकि, आपको सलाह दी जाती है कि महिला मित्रों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें.
- लकी अंक और शुभ रंग:
- लकी अंक: 2
लकी रंग: ऑरेंज
- शुभ उपाय: इस सप्ताह शनिवार के दिन काली गाय को रोटी खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा. मान्यता है कि इस उपाय को करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. साथ ही, यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर पारिवारिक सुख और मानसिक शांति में वृद्धि करने में सहायक माना जाता है.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के पंचम, छठे, सातवें तथा आठवें भाव में संचरण करेंगे,यह सप्ताह आपके जीवन में खुशियों और सकारात्मक बदलावों का संकेत लेकर आएगा. परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा और परिवार के सदस्य आपके व्यवहार और निर्णयों से प्रसन्न दिखाई देंगे. पति-पत्नी के बीच आपसी समझ और सामंजस्य बेहतर होगा. आप दोनों एक-दूसरे के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करेंगे, जिससे रिश्ते में पहले से चली आ रही दूरियां और कमियां दूर होंगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में मधुरता आएगी. विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और सहयोग बना रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह राहत देने वाला साबित हो सकता है. यदि आप लंबे समय से धन संबंधी समस्याओं से परेशान थे, तो उनमें सुधार आने की संभावना है. किसी ऋण या लोन के लिए आवेदन करने पर सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आप अपनी आय के स्रोतों पर विशेष ध्यान देंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं तैयार करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं से भरा रहेगा. आप अपने व्यवसाय में किसी नए कार्य या परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्साहजनक रहेगा. आप किसी नए कोर्स में प्रवेश लेने का विचार कर सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे, जिससे अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपकी अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद करेंगे.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: इस सप्ताह शुभ परिणाम प्राप्त करने और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देवता को जल अर्पित करें. साथ ही, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंद लोगों को हरे रंग की वस्तुओं का दान करें. यह उपाय आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होगा.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के चौथे, पांचवे, छठे तथा सातवें भाव में संचरण करेंगे,इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहेगा. लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक समस्याओं और विवादों का समाधान होने की संभावना है, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक और आनंदमय बनेगा. परिवार के सदस्य आपकी भावनाओं और विचारों को समझेंगे तथा आपके निर्णयों को महत्व देंगे. यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो परिवार का पूरा सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल और खुशियों से भरा रहने वाला है. जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके बीच प्रेम, विश्वास और आपसी समझ में वृद्धि होगी. लंबे समय से मन में संजोई गई कोई इच्छा इस सप्ताह पूरी हो सकती है, जिससे रिश्ते में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में इस सप्ताह विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. बिना उचित योजना के आवश्यकताओं और इच्छाओं पर अधिक खर्च करना भविष्य में वित्तीय दबाव का कारण बन सकता है. महीने के अंत में आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और समर्पण का सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यवसायिक योजना पर कार्य शुरू कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर संयम और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. कठिन विषयों को समझने और पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में निराश होने के बजाय अपने शिक्षकों, वरिष्ठों या अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना लाभकारी रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस सप्ताह थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. विशेष रूप से यात्रा के दौरान खान-पान में लापरवाही पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है. बाहर के भोजन का सेवन कम से कम करें और संतुलित एवं पौष्टिक आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: केसरिया
- शुभ उपाय: अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देवता को जल अर्पित करें. इसके साथ ही लाल रंग की किसी वस्तु का दान करना भी शुभ रहेगा. यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के तीसरे, चौथे, पांचवे तथा छठे भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक दृष्टि से काफी सकारात्मक और सुखद रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी. घर का वातावरण प्रेम, सहयोग और सद्भावना से भरा रहेगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा. आप अपने जीवनसाथी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ संकेत दे रहा है. यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपने प्रियजन के साथ भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा. आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझेंगे और एक-दूसरे की जरूरतों तथा इच्छाओं का सम्मान करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में इस सप्ताह आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. अनावश्यक और बेवजह के खर्च आपकी वित्तीय योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए बजट बनाकर चलना और खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. हालांकि, यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं या घर की आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहने की संभावना है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी. आपकी लगन और प्रयास अंततः सकारात्मक परिणाम देंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो प्रमोशन, वेतन वृद्धि या बेहतर नौकरी के विकल्प के रूप में सामने आ सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और सीखने की भावना को बढ़ाने वाला रहेगा. आप अपने ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे. हालांकि, आत्मविश्वास की कमी आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. इसलिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना बेहद आवश्यक है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचें. संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता दें. तनाव से दूर रहने और मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें. नियमित व्यायाम और उचित खान-पान आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: रुपहला (सिल्वर)
- शुभ उपाय: आत्मविश्वास में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल ताजे जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्य देवता को अर्पित करें. इस उपाय को श्रद्धा और नियमितता के साथ करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तथा मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती प्राप्त होगी.
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