हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मWednesday Special: कोई भी शुभ कार्य या पूजा के पहले होती है गणेश भगवान की पूजा, जानें इसका पौराणिक महत्व

Ganesh Puja: बुधवार को गणेश जी की पूजा से सभी विघ्न दूर होते हैं. प्रथम पूज्य गणेश की आराधना से बुद्धि, सुख और समृद्धि मिलती है. हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से करें.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Nov 2025 06:31 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Ganesh Puja: हिंदू धर्म में सप्ताह के सातों दिन अलग अलग भगवान के नाम पर समर्पित है. बुधवार का दिन खासकर भगवान गणेश के नाम पर है. इस दिन इनकी पूजा की जाती है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है.

गणेश पूजन मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है. इस दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में धूमधाम रहती है.

इसके अलावे कोई भी पूजा हो या कोई शुभ कार्य, सभी शुभ कार्य के पहले गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है. भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है. माना जाता है कि उनकी पूजा से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं.

गणेश जी की उत्पत्ति की कथा

शिव पुराण के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है. इसी दिन माता पार्वती ने स्नान से पहले अपने मैल से एक बालक बनाया और उसे द्वारपाल बना दिया.

जब भगवान शिव अंदर आना चाहते थे, तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया. इससे शिवजी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया. यह देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुईं. तब शिवजी ने भगवान विष्णु को आदेश दिया कि जो पहला जीव मिले, उसका सिर ले आएं.

विष्णु जी ने एक हाथी का सिर लाकर दिया, जिसे शिवजी ने बालक के शरीर से जोड़ दिया. इस तरह गणेश जी को नया जीवन मिला. तब से उन्हें प्रथम पूज्य देवता माना गया. यह मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है.

 बुधवार का महत्व और पूजा विधि

बुधवार को गणेश जी का प्रिय दिन माना गया है. इस दिन विधिवत पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और जीवन से सभी कष्टों का निवारण करते हैं. बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें.

गणेश जी की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं और मंदिर या घर में स्थापित करें. दीप जलाएं और व्रत का संकल्प लें. इसके बाद गणेश जी को दूध, दूर्वा, पुष्प और सिन्दूर अर्पित करें. उन्हें मोदक या लड्डू का भोग लगाएं. आरती करें और दिनभर भक्ति में समय बिताएं. रात को चंद्र दर्शन के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें.

पूजा विधि व मंत्र:

पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में दूर्वा, मोदक, फल, फूल, गंगाजल, पान, सुपारी, रोली, हल्दी और चंदन शामिल हैं. गणेश जी का जलाभिषेक करें, उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें.

अंत में आरती करें और प्रसाद का वितरण करें.  मान्यता है कि जीवन के हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की कृपा से की जाए तो हर विघ्न दूर होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

कहकशां परवीन 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 12 Nov 2025 06:31 AM (IST)
Tags :
Lord Ganesha Hindu Rituals Wednesday Special
Embed widget