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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मWarkari Palkhi 2026: भक्ति और मानवता का अनूठा संगम, स्मृति ईरानी ने साझा की पुणे की पावन वारकरी पालकी यात्रा की विहंगम झलक

Warkari Palkhi 2026: भक्ति और मानवता का अनूठा संगम, स्मृति ईरानी ने साझा की पुणे की पावन वारकरी पालकी यात्रा की विहंगम झलक

Warkari Palkhi 2026: दशमी-एकादशी-द्वादशी अनुष्ठान, दशमी को कीर्तन, एकादशी को चंद्रभागा स्नान-प्रदक्षिणा और द्वादशी को 'खिरापत' (महाप्रसाद) ग्रहण करना अनिवार्य है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 15 Jul 2026 05:43 PM (IST)
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Warkari Palkhi 2026: आषाढ़ का महीना शुरू होते ही महाराष्ट्र की धरती 'विठ्ठल-विठ्ठल' के जयकारों से गूंज उठी है. सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा 'वारकरी पालकी यात्रा' इन दिनों पूरे उत्साह के साथ निकाली जा रही है. लाखों भक्तों की भारी भीड़ भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर की ओर बढ़ रही है. 

भक्ति के इस बड़े उत्सव की एक सुंदर झलक भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सीनियर नेता स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसे देशभर के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं.

'भक्ति और इंसानियत एक दूसरे से जुड़े हैं'

पुणे से गुजर रही इस भव्य पालकी यात्रा का एक वीडियो शेयर करते हुए स्मृति ईरानी ने इसके महत्व को बताया. उन्होंने इस पवित्र नजारे के साथ एक गहरा संदेश देते हुए लिखा:
'भगवान पर भरोसा या आस्था तब सबसे सुंदर रूप लेती है, जब हम इंसानों की सेवा करते हैं...'

Faith finds its highest expression in the service of humanity... 🤍

📍Warkaris' Palkhi Procession, Pune pic.twitter.com/TY4Ul6U5v4

— Smriti Z Irani (@smritiirani) July 12, 2026

स्मृति ईरानी का यह संदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि समाज और मानवता की निस्वार्थ सेवा में निहित है.

भक्ति रस में डूबा सोशल मीडिया

12 जुलाई को पोस्ट किए गए इस पावन वीडियो को अब तक 1.34 लाख से अधिक सनातन धर्मावलंबी और सोशल मीडिया यूजर्स देख चुके हैं. वीडियो में संतों की पालकी के पीछे चलता हुआ अनुशासित जनसैलाब और उनके हाथों में लहराती भगवा पताकाएं (ध्वज) देखकर लोग इसे आध्यात्मिक रूप से बेहद प्रेरणादायक बता रहे हैं.

वारकरी परंपरा का धार्मिक महत्व क्या है?

भगवान से मिलन: यह यात्रा सिर्फ पैदल चलना नहीं है, बल्कि भक्त का भगवान (विठ्ठल) से मिलने का एक जरिया है. भक्त संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पादुकाओं (चरण पादुका) को पालकी में रखकर पंढरपुर ले जाते हैं.

घमंड को दूर करना: इस यात्रा में शामिल होने वाले लोग (जिन्हें वारकरी कहा जाता है) तुलसी की माला पहनते हैं, माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं और ढोल-मंजीरों की थाप पर 'ज्ञानबा-तुकाराम' गाते हुए चलते हैं. माना जाता है कि सैकड़ों किलोमीटर की यह पैदल यात्रा इंसान के अंदर से घमंड को खत्म कर देती है.

सब एक समान: जानकारों के मुताबिक, यह परंपरा समाज से जात-पात के भेदभाव को मिटाकर सबको एक साथ लाने और 'पूरी दुनिया एक परिवार है' की भावना को सच करती है.

यात्रा क्यों निकाली जाती है?

विठ्ठल भक्ति: आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठ्ठल (जो श्री कृष्ण का ही रूप हैं) के दर्शन करने और उनके प्रति अपना प्यार जताने के लिए.
संतों का सम्मान: संतों के अच्छे विचारों और उनकी सीख को समाज में जिंदा रखने के लिए.
समानता का संदेश: समाज से ऊंच-नीच का फर्क मिटाकर भाईचारा बढ़ाने के लिए.

आषाढ़ी एकादशी के पवित्र मौके पर यह सभी पालकी यात्राएं पंढरपुर पहुंचेंगी. वहां चंद्रभागा नदी में नहाने के बाद लाखों भक्त भगवान विठ्ठल के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लेंगे.

यह भी पढ़े- Kark Sankranti 2026: कर्क संक्रांति, कल से शुरू होगा 'दक्षिणायन', जानें शुभ मुहूर्त, पुण्य काल और महा पुण्य काल का सही समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 15 Jul 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Lord Vitthal Pandharpur Wari Ashadhi Ekadashi Warkari Palkhi 2026 Pune Palkhi Procession
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