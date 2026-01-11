Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक 11-17 जनवरी राशिफल, आर्थिक और मानसिक परेशान करेगी तंग
Vrishchik Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Vrishchik Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-
वीक स्टार्टिंग कामकाज का थोड़ा ज्यादा दबाव रहेगा तो वहीं किसी बात को लेकर अपने सीनियर एंड जूनियर से अनबन भी हो सकती है हालांकि आपको ऐसी किसी भी स्थिति से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए. ऑफिस में लोगों की छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचें और सभी को मिलाजुला कर अपना काम सिद्ध करने का प्रयास करें.
आर्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं कहा जा सकती है. इस दौरान आपको धन का लेन-देन करते समय खूब सावधान रहने की जरूरत रहेगी. किसी को धन उधार देने और किसी योजना में इसे लगाते समय सोच-समझकर निर्णय लें अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है. ऑफिस में सडनली से काम का दबाव बढ़ सकता है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा.
इस दौरान आपको करियर एंड बिज़नेस रिलेटेड लंबी दूरी की ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है. यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान के साथ शारीरिक पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है.
यदि आप प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस की प्लानिंग बना रहे हैं तो इस संबंध में कोई भी डिसिशन जल्दबाजी में न लें और कोई भी डिसिशन लेते समय अपने शुभचिंतकों और परिजनों की सलाह जरूर लें. आपके प्रेम संबंध में कुछ एक समस्याएं पैदा हो सकती हैं. थर्ड पर्सन के दखल से आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई चिंता भी आपके परेशानी का सबब बन सकती है.
