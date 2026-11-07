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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में बिजनेस विस्तार, टारगेट पूरा और संपत्ति लाभ

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में बिजनेस विस्तार, टारगेट पूरा और संपत्ति लाभ

Scorpio Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026: वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव माहौल में नया बिजनेस, टारगेट अचीवमेंट, प्रॉपर्टी खरीदारी और पारिवारिक स्थिति.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Nov 2026 04:10 PM (IST)
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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026)

8 से 14 नवंबर 2026 का यह सप्ताह वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में नई चमक और ऊर्जा लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन की रौनक आपके दफ्तर और कारोबार में साफ दिखाई देगी. हालांकि, सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए शुरुआत में थोड़ा अधिक संघर्ष और भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे कोई बाधा टिक नहीं पाएगी और वीकेंड तक आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

टारगेट पूरे होने से बढ़ेगा दबदबा: मार्केटिंग, सेल्स और टारगेट-बेस्ड जॉब करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा. आप अपनी रणनीतियों के दम पर कठिन टारगेट्स को समय पर पूरा कर लेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी साख मजबूत होगी और सीनियर्स आपके काम से बेहद प्रभावित नजर आएंगे.

विरोधी होंगे पस्त: कार्यक्षेत्र में कुछ गुप्त विरोधी या सहकर्मी आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं. अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें; सप्ताह के अंत तक आप सभी चुनौतियों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

नए काम की शुरुआत और बड़ा मुनाफा: फेस्टिव सीजन के इस शुभ अवसर पर यदि आप कोई नई फर्म, दुकान या नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उठाया गया हर कदम दूरदर्शी और फलदायी साबित होगा. व्यापार विस्तार के लिए की गई नई प्लानिंग और नई नियुक्तियां भविष्य में भारी आर्थिक मुनाफा दिलाएंगी.

व्यावसायिक अड़चनों का समाधान: शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी व्यापारिक रुकावटें या काम में धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. आपकी सूझबूझ से रुका हुआ पैसा वापस आएगा और कारोबार में वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत होगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

बंपर खरीदारी, वाहन और प्रॉपर्टी के योग: फेस्टिव सीजन के चलते परिवार के साथ मिलकर जमकर खरीदारी होगी. आप अपनी पसंद की सुख-सुविधाओं की वस्तुएं खरीदेंगे. साथ ही, नया वाहन या प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में निवेश करने के बेहतरीन और शुभ योग बन रहे हैं.

आत्मनिर्भरता से हल होंगी समस्याएं: निजी जीवन में किसी घनिष्ठ मित्र से ऐन वक्त पर अपेक्षित मदद न मिलने से थोड़ा मन खिन्न हो सकता है. हालांकि, अपनी आत्मनिर्भरता और सूझबूझ से आप स्थिति को संभाल लेंगे. परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा.

मानसिक संयम और सेहत: काम की अधिकता और भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान रह सकती है. खान-पान में लापरवाही से बचें और योग-प्राणायाम का सहारा लें, ताकि ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहे.

शुभ रंग: गहरा लाल और मेहरून

शुभ अंक: 9 और 3

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह प्रतिदिन प्रात:काल हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें व बूंदी का भोग लगाएं. शाम के समय घर के पूजा स्थल पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इससे गुप्त शत्रुओं का भय दूर होगा और कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 04:10 PM (IST)
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Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal
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