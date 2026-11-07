वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026)

8 से 14 नवंबर 2026 का यह सप्ताह वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में नई चमक और ऊर्जा लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन की रौनक आपके दफ्तर और कारोबार में साफ दिखाई देगी. हालांकि, सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए शुरुआत में थोड़ा अधिक संघर्ष और भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे कोई बाधा टिक नहीं पाएगी और वीकेंड तक आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे.

करियर और नौकरी (Career & Job)

टारगेट पूरे होने से बढ़ेगा दबदबा: मार्केटिंग, सेल्स और टारगेट-बेस्ड जॉब करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा. आप अपनी रणनीतियों के दम पर कठिन टारगेट्स को समय पर पूरा कर लेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी साख मजबूत होगी और सीनियर्स आपके काम से बेहद प्रभावित नजर आएंगे.

विरोधी होंगे पस्त: कार्यक्षेत्र में कुछ गुप्त विरोधी या सहकर्मी आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं. अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें; सप्ताह के अंत तक आप सभी चुनौतियों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

नए काम की शुरुआत और बड़ा मुनाफा: फेस्टिव सीजन के इस शुभ अवसर पर यदि आप कोई नई फर्म, दुकान या नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उठाया गया हर कदम दूरदर्शी और फलदायी साबित होगा. व्यापार विस्तार के लिए की गई नई प्लानिंग और नई नियुक्तियां भविष्य में भारी आर्थिक मुनाफा दिलाएंगी.

व्यावसायिक अड़चनों का समाधान: शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी व्यापारिक रुकावटें या काम में धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. आपकी सूझबूझ से रुका हुआ पैसा वापस आएगा और कारोबार में वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत होगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

बंपर खरीदारी, वाहन और प्रॉपर्टी के योग: फेस्टिव सीजन के चलते परिवार के साथ मिलकर जमकर खरीदारी होगी. आप अपनी पसंद की सुख-सुविधाओं की वस्तुएं खरीदेंगे. साथ ही, नया वाहन या प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में निवेश करने के बेहतरीन और शुभ योग बन रहे हैं.

आत्मनिर्भरता से हल होंगी समस्याएं: निजी जीवन में किसी घनिष्ठ मित्र से ऐन वक्त पर अपेक्षित मदद न मिलने से थोड़ा मन खिन्न हो सकता है. हालांकि, अपनी आत्मनिर्भरता और सूझबूझ से आप स्थिति को संभाल लेंगे. परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा.

मानसिक संयम और सेहत: काम की अधिकता और भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान रह सकती है. खान-पान में लापरवाही से बचें और योग-प्राणायाम का सहारा लें, ताकि ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहे.

शुभ रंग: गहरा लाल और मेहरून

शुभ अंक: 9 और 3

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह प्रतिदिन प्रात:काल हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें व बूंदी का भोग लगाएं. शाम के समय घर के पूजा स्थल पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इससे गुप्त शत्रुओं का भय दूर होगा और कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी.

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