वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा, करियर में बड़ी सफलताओं और पारिवारिक उल्लास का पैगाम लेकर आया है. फेस्टिव सीजन (Festive Season) की शुरुआत के साथ ही आपके जीवन से रोजगार और भविष्य से जुड़ी पुरानी चिंताएं हमेशा के लिए दूर होने वाली हैं.

1. करियर और नौकरी (Career & Job)

करियर में बहुप्रतीक्षित खुशखबरी: सप्ताह की शुरुआत जॉब और करियर से जुड़ी किसी बहुत बड़ी और सुखद खबर के साथ होगी, जो आपको मानसिक दबाव और कार्यक्षेत्रीय उलझनों से पूरी तरह उबारने वाली साबित होगी.

मनचाही नौकरी और ट्रांसफर-प्रमोशन के योग: यदि आप लंबे समय से आजीविका या रोजगार को लेकर परेशान थे, तो इस त्योहारी हफ्ते में करियर की तमाम रुकावटें समाप्त होंगी. बेरोजगार जातकों (Unemployed Persons) को उनकी पसंद की मनचाही नौकरी मिल सकती है. वहीं कार्यरत कर्मचारियों (Employed Persons) को मनचाही जगह पर ट्रांसफर (मनपसंद पोस्टिंग) और प्रमोशन से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के प्रबल संकेत हैं.

2. बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

बिजनेस विस्तार और बड़ी डील फाइनल: फेस्टिव सीजन की भारी बाजार मांग को देखते हुए कारोबारी अपने व्यापार को नई शाखाओं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक्सटेंड (विस्तार) कर सकते हैं.

बाजार में बड़ा मुनाफा: इस दौरान किसी प्रतिष्ठित पार्टी या बड़े क्लाइंट के साथ आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है, जिससे आने वाले समय में आर्थिक स्थिति को जबरदस्त मजबूती मिलेगी.

3. लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मांगलिक रौनक और त्योहारी तैयारी: सप्ताह के मध्य में घर-परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य के आयोजन तथा फेस्टिव सीजन की भव्य तैयारियों को लेकर खासी चहल-पहल और रौनक बनी रहेगी.

प्रतियोगी छात्रों को बड़ी सफलता: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और सफलता से संबंधित कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा.

पार्टनर संग बेहतरीन तालमेल व सामान्य सेहत: जीवनसाथी (Life Partner) के साथ वैवाहिक रिश्ते में गजब का तालमेल और प्यार देखने को मिलेगा. शारीरिक और मानसिक स्तर पर आपका स्वास्थ्य (Health) भी इस पूरे हफ्ते पूरी तरह से नॉर्मल, चुस्त-दुरुस्त और अनुकूल बना रहेगा.

शुभ रंग: गहरा लाल और केसरिया

शुभ अंक: 9 और 1

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन सुबह संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान बाहुक' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें. मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और बूंदी या गुड़-चने का प्रसाद बांटें. शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल और लाल चंदन चढ़ाएं. इससे करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, नई नौकरी के अवसर सुगम होंगे और घर-परिवार में मांगलिक ऊर्जा का संचार रहेगा.

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