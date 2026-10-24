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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: मनचाही नौकरी का सपना सच, पार्टनर संग शानदार बॉन्डिंग और छात्रों को खुशखबरी; पढ़ें वीकली राशिफल

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: मनचाही नौकरी का सपना सच, पार्टनर संग शानदार बॉन्डिंग और छात्रों को खुशखबरी; पढ़ें वीकली राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026: वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में करियर की खुशखबरी, मनचाहा ट्रांसफर, बिजनेस डीलिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और दांपत्य सुख.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 01:42 PM (IST)
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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा, करियर में बड़ी सफलताओं और पारिवारिक उल्लास का पैगाम लेकर आया है. फेस्टिव सीजन (Festive Season) की शुरुआत के साथ ही आपके जीवन से रोजगार और भविष्य से जुड़ी पुरानी चिंताएं हमेशा के लिए दूर होने वाली हैं.

1. करियर और नौकरी (Career & Job)

करियर में बहुप्रतीक्षित खुशखबरी: सप्ताह की शुरुआत जॉब और करियर से जुड़ी किसी बहुत बड़ी और सुखद खबर के साथ होगी, जो आपको मानसिक दबाव और कार्यक्षेत्रीय उलझनों से पूरी तरह उबारने वाली साबित होगी.

मनचाही नौकरी और ट्रांसफर-प्रमोशन के योग: यदि आप लंबे समय से आजीविका या रोजगार को लेकर परेशान थे, तो इस त्योहारी हफ्ते में करियर की तमाम रुकावटें समाप्त होंगी. बेरोजगार जातकों (Unemployed Persons) को उनकी पसंद की मनचाही नौकरी मिल सकती है. वहीं कार्यरत कर्मचारियों (Employed Persons) को मनचाही जगह पर ट्रांसफर (मनपसंद पोस्टिंग) और प्रमोशन से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के प्रबल संकेत हैं.

2. बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

बिजनेस विस्तार और बड़ी डील फाइनल: फेस्टिव सीजन की भारी बाजार मांग को देखते हुए कारोबारी अपने व्यापार को नई शाखाओं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक्सटेंड (विस्तार) कर सकते हैं.

बाजार में बड़ा मुनाफा: इस दौरान किसी प्रतिष्ठित पार्टी या बड़े क्लाइंट के साथ आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है, जिससे आने वाले समय में आर्थिक स्थिति को जबरदस्त मजबूती मिलेगी.

3. लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मांगलिक रौनक और त्योहारी तैयारी: सप्ताह के मध्य में घर-परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य के आयोजन तथा फेस्टिव सीजन की भव्य तैयारियों को लेकर खासी चहल-पहल और रौनक बनी रहेगी.

प्रतियोगी छात्रों को बड़ी सफलता: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और सफलता से संबंधित कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा.

पार्टनर संग बेहतरीन तालमेल व सामान्य सेहत: जीवनसाथी (Life Partner) के साथ वैवाहिक रिश्ते में गजब का तालमेल और प्यार देखने को मिलेगा. शारीरिक और मानसिक स्तर पर आपका स्वास्थ्य (Health) भी इस पूरे हफ्ते पूरी तरह से नॉर्मल, चुस्त-दुरुस्त और अनुकूल बना रहेगा.

शुभ रंग: गहरा लाल और केसरिया

शुभ अंक: 9 और 1

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन सुबह संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान बाहुक' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें. मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और बूंदी या गुड़-चने का प्रसाद बांटें. शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल और लाल चंदन चढ़ाएं. इससे करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, नई नौकरी के अवसर सुगम होंगे और घर-परिवार में मांगलिक ऊर्जा का संचार रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal
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