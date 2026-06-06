हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: वृश्चिक राशि वालों का पार्टनरशिप में एक गलत फैसला बिगाड़ सकता है पूरा खेल

Vrishchik Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: वृश्चिक राशि वालों का पार्टनरशिप में एक गलत फैसला बिगाड़ सकता है पूरा खेल

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 7 से 13 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 06 Jun 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Weekly Horoscope 7 to 13 June: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. इस सप्ताह आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता होगी. यदि आप शुरुआत से ही योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को पूरा करेंगे तो कई संभावित परेशानियों से बच सकते हैं.

सप्ताह के दौरान आपको धैर्य, विवेक और आत्मसंयम का परिचय देना होगा. किसी भी प्रकार की मानसिक या आर्थिक उलझन से बचने के लिए जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय हर स्थिति का सही आकलन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें समय पर पूरा करना जरूरी होगा. किसी महत्वपूर्ण काम को सहयोगियों के भरोसे छोड़ना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कामकाज पर नजर बनाए रख सकते हैं, इसलिए लापरवाही से बचें. यदि आप नई नौकरी या पद परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच-समझकर ही लें. सप्ताह के अंत में आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो किसी भी वित्तीय निर्णय को बिना जांचे-परखे न लें. साझेदार या सहयोगियों के साथ सभी लेन-देन स्पष्ट और लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा. कारोबार में सामान्य लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन अनावश्यक जोखिम लेने से बचना चाहिए. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से लाभ मिल सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में छोटे भाई-बहन या किसी करीबी रिश्तेदार से जुड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी. सामाजिक जीवन में लोगों के साथ व्यवहार करते समय संयम बनाए रखें और किसी विवाद से दूर रहने का प्रयास करें. मित्रों और परिचितों से अधिक अपेक्षाएं रखने से बचें, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी उम्मीदों के अनुसार सहयोग नहीं कर पाएगा. सप्ताह के अंत में किसी पारिवारिक कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह धैर्य और समझदारी की आवश्यकता रहेगी. लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या संवाद की कमी महसूस हो सकती है. ऐसे में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने का प्रयास करें. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी से अपेक्षित सहयोग कम मिलने के कारण थोड़ी निराशा हो सकती है. हालांकि सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां सामान्य होने लगेंगी और रिश्तों में सुधार आएगा. रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह का मध्य थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पेट, पाचन तंत्र, गैस या एसिडिटी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. बाहर का भोजन करने से बचें और संतुलित खानपान अपनाएं. मानसिक तनाव और अधिक सोच-विचार के कारण भी ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त नींद लेने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सुधार महसूस होगा.

उपाय

प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ करें तथा हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा.

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर 9 साल बाद महासंयोग, जान लें तारीख, भाई को राखी बांधने का समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Vrishchik Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: वृश्चिक राशि वालों का पार्टनरशिप में एक गलत फैसला बिगाड़ सकता है पूरा खेल
वृश्चिक राशि वालों का पार्टनरशिप में एक गलत फैसला बिगाड़ सकता है पूरा खेल
धर्म
Tula Weekly Rashifal 7 to 13 June 2026: तुला राशि वालों को मिल सकता है सरप्राइज मनी गिफ्ट, देखें साप्ताहिक राशिफल
तुला राशि वालों को मिल सकता है सरप्राइज मनी गिफ्ट, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Kanya Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: भाग्य देगा साथ, लेकिन प्रेम संबंधों में आ सकती हैं कुछ चुनौतियां, कन्या का साप्ताहिक राशिफल
भाग्य देगा साथ, लेकिन प्रेम संबंधों में आ सकती हैं कुछ चुनौतियां, कन्या का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Singh Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: सिंह वालों को सप्ताह के मध्य में मिल सकता है सुनहरा मौका, चूक गए तो होगा पछतावा
सिंह वालों को सप्ताह के मध्य में मिल सकता है सुनहरा मौका, चूक गए तो होगा पछतावा
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की नई चाल, PoK में विधानसभा चुनाव कराने का किया ऐलान, भारत ने UN में लगाई लताड़, कहा- ऐसे कब्जा...
पाकिस्तान की नई चाल, PoK में विधानसभा चुनाव कराने का किया ऐलान, भारत ने UN में लगाई लताड़, कहा- ऐसे कब्जा...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज ही के दिन कोर्ट ने रगड़ा था...', सपा सरकार की याद दिलाकर ओपी राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज
'आज ही के दिन कोर्ट ने रगड़ा था...', सपा सरकार की याद दिलाकर ओपी राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज
इंडिया
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किन नेताओं को सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किसे सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
इंडिया
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
शिक्षा
छात्रों को नहीं होगी परेशानी! NEET री-एग्जाम के लिए CM ने दिए बड़े निर्देश
छात्रों को नहीं होगी परेशानी! NEET री-एग्जाम के लिए CM ने दिए बड़े निर्देश
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget