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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: वृश्चिक वालों के खर्चे बढ़ाएंगे तनाव, देखें साप्ताहिक राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: वृश्चिक वालों के खर्चे बढ़ाएंगे तनाव, देखें साप्ताहिक राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 31 May 2026 09:50 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 31 May to 6 June: वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत तक आपको सावधानी बरतते हुए चलना होगा. हफ्ते के पहले हिस्से में पिछले समय की मेहनत का फल मिलेगा और करियर या व्यापार से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है. कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद होगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से संपत्ति संबंधी विवाद सुलझ सकते हैं.

कार्यस्थल पर आपके अनुभव और कार्यकुशलता की सराहना होगी. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें प्रगति देखने को मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं. व्यापारियों को नए ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों का लाभ मिलेगा. हालांकि सप्ताह के अंतिम दिनों में प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा.

शिक्षा और प्रतियोगिता

सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन लगन जरूरी है.

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उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना होगा. सोशल मीडिया और अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यदि आप किसी इंटरव्यू या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने वाला है. पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. प्रॉपर्टी, भूमि या भवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें.

खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होगा. सप्ताह के अंत में घरेलू जरूरतों या किसी पारिवारिक आयोजन पर अतिरिक्त धन खर्च हो सकता है. बजट बनाकर चलने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन

घर-परिवार का वातावरण अधिकांश समय अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने से चिंता बढ़ सकती है. ऐसे समय में परिवार के सदस्यों को आपका सहयोग और साथ चाहिए होगा. माता-पिता के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है. रिश्तेदारों से मेल-मिलाप बढ़ेगा और पुराने मतभेद दूर होने की संभावना भी बनेगी. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा.

प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप तनाव ला सकता है इसलिए बात करके मसले सुलझाएं. किसी भी अफवाह या सुनी-सुनाई बात पर भरोसा करने से बचें. खुलकर संवाद करने से रिश्ते में विश्वास बना रहेगा.

विवाहित लोगों के लिए समय अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा. सप्ताह के अंत में जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. यह यात्रा आपके रिश्ते को और मजबूत बनाने का काम करेगी. प्रेमी युगलों को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक तनाव से बचने की जरूरत होगी. पर्याप्त नींद लें और खानपान पर ध्यान दें. मौसम में बदलाव के कारण सिरदर्द, थकान या एलर्जी जैसी छोटी-मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

योग, ध्यान और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. इससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से लाभ मिलेगा.

उपाय

मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल वस्त्र या मसूर की दाल का दान करने से शुभ फल प्राप्त होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 May 2026 09:50 AM (IST)
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