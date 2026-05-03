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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: प्रमोशन, पैसा और प्रॉपर्टी, इस हफ्ते बदल सकती है किस्मत, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: प्रमोशन, पैसा और प्रॉपर्टी, इस हफ्ते बदल सकती है किस्मत, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 03 May 2026 08:23 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खुशखबरी और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा.

घर-परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. यदि आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, तो इस सप्ताह उसमें मनचाही सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. भाग्य का साथ मिलने से आपके कई रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए उन्नति का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपको मनचाहा काम मिल सकता है, जिससे आपकी रुचि और प्रदर्शन दोनों बेहतर होंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं और आपके काम की सराहना भी हो सकती है. सप्ताह के मध्य में आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभकारी साबित हो सकता है. भूमि और भवन से जुड़ी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं.

आर्थिक दृष्टि से यह समय उन्नति का है. आय में वृद्धि होगी और नए स्रोत भी बन सकते हैं. यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन इस सप्ताह खुशहाल और संतुलित रहेगा. घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और सभी सदस्य एक-दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करेंगे. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेगा. किसी पारिवारिक आयोजन या खुशी के मौके में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

धर्म और आध्यात्म

सप्ताह के अंत में खासतौर पर महिलाओं का रुझान धार्मिक कार्यों की ओर अधिक रहेगा. आप किसी पूजा-पाठ या धार्मिक आयोजन में हिस्सा ले सकती हैं. इसके अलावा, किसी तीर्थस्थान की यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो आपके मन को शांति और सुकून प्रदान करेगी. यह समय आध्यात्मिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा.

शिक्षा और प्रतियोगिता

जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. एकाग्रता और निरंतर अभ्यास से आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह मधुरता से भरा रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच समझ और नजदीकियां बढ़ेंगी. विवाहित जातकों के लिए भी यह समय सुखद रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि के लिए मई का पहला सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह खुशखबरी और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आपको नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव होगा, और घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

करियर के मामले में वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह कैसा है?

करियर के लिहाज से यह सप्ताह उन्नति का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में मनचाहा काम मिल सकता है, और नौकरीपेशा जातकों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं।

व्यापार और आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह कैसा है?

यह सप्ताह व्यापारियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। भूमि और भवन से जुड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, और आय में वृद्धि के साथ नए स्रोत भी बन सकते हैं।

वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस सप्ताह कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन खुशहाल और संतुलित रहेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, और सदस्य एक-दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करेंगे।

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, और समझ व नजदीकियां बढ़ेंगी। विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी।

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