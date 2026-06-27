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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: काम का बढ़ेगा प्रेशर, रिश्तों में रखें संतुलन, वृश्चिक को सप्ताह के अंत में मिलेगी गुड न्यूज

Vrishchik Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: काम का बढ़ेगा प्रेशर, रिश्तों में रखें संतुलन, वृश्चिक को सप्ताह के अंत में मिलेगी गुड न्यूज

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 28 जून से 4 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jun 2026 06:39 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

पारिवारिक जीवन

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ चुनौतियों के साथ आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत में घर और कार्यक्षेत्र दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा. परिवार के लोगों से किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी बनाए रखेंगे तो परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती चली जाएंगी.

परिवार के बड़े सदस्यों से सलाह लेना लाभकारी रहेगा. सप्ताह के अंत तक घरेलू माहौल पहले से बेहतर होगा और किसी पारिवारिक कार्यक्रम या साथ बिताए गए समय से रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी.

व्यापार और नौकरी

सप्ताह की शुरुआत में व्यापार या नौकरी से जुड़े कुछ कार्यों में रुकावटें सामने आ सकती हैं, जो आपकी चिंता का कारण बनेंगी. कारोबार से जुड़े लोग कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे और किसी डील में अड़चन या बाजार में फंसे पैसे को निकालने में कठिनाई हो सकती है. अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. सप्ताह के बीच में ऑफिस में किसी सहयोगी या शत्रु से सावधान रहना जरूरी है. काम में लापरवाही न बरतें, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है. किसी की बातों में आकर प्रतिक्रिया देने से बचें.

हालांकि सप्ताह के दूसरे हिस्से में हालात बेहतर होने लगेंगे. पुराने रुके हुए कार्यों में धीरे-धीरे गति आएगी और आपकी मेहनत का असर दिखाई देने लगेगा. व्यापार में नई रणनीति अपनाने से लाभ हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलेगा. अपने कार्यों को समय पर पूरा करने और दस्तावेजों में सावधानी रखने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

करियर और शिक्षा

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह संयम और निरंतर प्रयास का संदेश दे रहा है. जो लोग नई नौकरी या करियर परिवर्तन की सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचना होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा.

यदि आप किसी नए कोर्स, प्रशिक्षण या स्किल डेवलपमेंट से जुड़ना चाहते हैं, तो सप्ताह के अंतिम दिनों में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित होगा.

स्वास्थ्य

इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. अधिक तनाव और काम का दबाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. पर्याप्त नींद न लेने और अनियमित दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है.

मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सुबह की सैर, हल्का व्यायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. भोजन समय पर करें और बाहर के खाने से बचें. सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सतर्कता की मांग करता है. किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल न करें. लेन-देन के मामलों में लिखित प्रमाण और पारदर्शिता बनाए रखें.

हालांकि सप्ताह के अंतिम दिनों में रुका हुआ धन वापस मिलने या आय के किसी नए स्रोत से राहत मिलने की संभावना बन सकती है. बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना इस समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

प्रेम जीवन

इस सप्ताह प्रेम जीवन में तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी आपके रिश्ते में खटास ला सकती है. पति-पत्नी के बीच भी विचारों में मतभेद हो सकते हैं. यही वजह है कि धैर्य और समझदारी से काम लें. वाणी और व्यवहार में मधुरता रखें.

जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए और किसी भी बात को मन में रखने से बचना चाहिए. सिंगल लोगों के लिए यह समय नए रिश्ते शुरू करने की बजाय खुद को समझने और भविष्य की प्राथमिकताओं को तय करने का रहेगा. सप्ताह के अंत तक रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आने के संकेत हैं.

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. घर में शाम के समय दीपक जलाएं और किसी भी परिस्थिति में क्रोध से बचते हुए शांत व्यवहार बनाए रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 06:39 AM (IST)
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