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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: वृश्चिक वालों के दुर्घटना के योग, गाड़ी संभलकर चलाएं, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: वृश्चिक वालों के दुर्घटना के योग, गाड़ी संभलकर चलाएं, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 26 अप्रैल से 2 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 24 Apr 2026 01:33 PM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मनियंत्रण और सतर्कता की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. इस दौरान आपके स्वभाव में थोड़ी तीव्रता और जल्द प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे रिश्तों और काम दोनों पर असर पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने व्यवहार और निर्णयों पर नियंत्रण रखें. संयम और समझदारी से लिया गया हर कदम आपको संभावित परेशानियों से बचा सकता है.

करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है और सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है. इसलिए अपने काम पर फोकस रखें और अनावश्यक विवाद से दूरी बनाएं.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता. निवेश या विस्तार से जुड़े फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बाजार की स्थिति को समझते हुए ही आगे बढ़ें, अन्यथा नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी.

धन

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. धन से जुड़े फैसलों में धैर्य और सोच-समझ जरूरी होगी, तभी आप आर्थिक स्थिरता बनाए रख पाएंगे.

परिवार

घर-परिवार में इस सप्ताह कुछ तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं. आपका उग्र स्वभाव या किसी बात पर अहंकार की भावना रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है. सप्ताह के अंत में घरेलू या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है. ऐसे में बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास करें. शांत और सकारात्मक रवैया अपनाने से परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह सावधानी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है. किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या कठोर व्यवहार से रिश्ते में दरार आ सकती है और मान-सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस से बचना जरूरी होगा. जीवनसाथी के साथ समझदारी और सहयोग बनाए रखें, तभी रिश्ते में संतुलन बना रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. मानसिक तनाव और थकान आपको प्रभावित कर सकते हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपकी सेहत को संतुलित बनाए रखने में मदद करेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह आत्मनियंत्रण और सतर्कता की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। स्वभाव में तीव्रता और जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें।

करियर के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें।

व्यापार से जुड़े वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय कैसा है?

यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। निवेश या विस्तार के फैसलों को फिलहाल टाल दें और बाजार को समझें।

आर्थिक मामलों में वृश्चिक राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

अनावश्यक खर्चों से बचें और जोखिम भरे निवेशों से दूरी बनाए रखें। धन संबंधी फैसलों में धैर्य रखें।

पारिवारिक रिश्तों में वृश्चिक राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

उग्र स्वभाव या अहंकार रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। बातचीत से समाधान निकालें और सकारात्मक रहें।

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