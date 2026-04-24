वृश्चिक वालों के दुर्घटना के योग, गाड़ी संभलकर चलाएं, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मनियंत्रण और सतर्कता की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. इस दौरान आपके स्वभाव में थोड़ी तीव्रता और जल्द प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे रिश्तों और काम दोनों पर असर पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने व्यवहार और निर्णयों पर नियंत्रण रखें. संयम और समझदारी से लिया गया हर कदम आपको संभावित परेशानियों से बचा सकता है.

करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है और सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है. इसलिए अपने काम पर फोकस रखें और अनावश्यक विवाद से दूरी बनाएं.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता. निवेश या विस्तार से जुड़े फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बाजार की स्थिति को समझते हुए ही आगे बढ़ें, अन्यथा नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी.

धन

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. धन से जुड़े फैसलों में धैर्य और सोच-समझ जरूरी होगी, तभी आप आर्थिक स्थिरता बनाए रख पाएंगे.

परिवार

घर-परिवार में इस सप्ताह कुछ तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं. आपका उग्र स्वभाव या किसी बात पर अहंकार की भावना रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है. सप्ताह के अंत में घरेलू या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है. ऐसे में बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास करें. शांत और सकारात्मक रवैया अपनाने से परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह सावधानी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है. किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या कठोर व्यवहार से रिश्ते में दरार आ सकती है और मान-सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस से बचना जरूरी होगा. जीवनसाथी के साथ समझदारी और सहयोग बनाए रखें, तभी रिश्ते में संतुलन बना रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. मानसिक तनाव और थकान आपको प्रभावित कर सकते हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपकी सेहत को संतुलित बनाए रखने में मदद करेंगे.

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