हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Horoscope 2026: वृ्श्चिक साप्ताहिक राशिफल, कार्य और व्यवसाय में मनचाही सफलता और उन्नति प्राप्त होगी

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृ्श्चिक साप्ताहिक राशिफल, कार्य और व्यवसाय में मनचाही सफलता और उन्नति प्राप्त होगी

Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): वृश्चिक राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 25-31 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Jan 2026 06:54 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): जनवरी 2026 महीने का यह नया सप्ताह 25 से 31 जनवरी का समय वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए हुए है. इस सप्ताह आपके द्वारा देखे गये सपने और मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पूरे हफ्ते आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलता बनी रहेगी. सप्ताह की शुरुआत में किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. इस दौरान आपको कार्य और व्यवसाय में मनचाही सफलता और उन्नति प्राप्त होगी.

कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही मेहरबान रहेंगे. आपका उर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा और अपने कार्यों को बेहद ही सकारात्मक ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे. सप्ताह के मध्य में आपका झुकाव अपने प्रियजनों एवं परिजनों पर ज्यादा रहेगा. इस दौरान आप स्वजनों के साथ लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकल सकते हैं.

सप्ताह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आ रही अड़चनें दूर होती हुई नजर आएंगी. कारोबार में लाभ होगा. व्यवसाय के विस्तारक योजनाएं सफल होंगी. यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो समान विचारधारा के चलते आपके कारोबार में तेजी से प्रगति होगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा.वैसे प्रेम प्रसंग की दृष्टि से आपके लिए पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी 2026 में कब, इस दिन से शुरू होगा 10 दिन का गणेश उत्सव

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 23 Jan 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
Weekly Rashifal Vrishchik Weekly Horoscope 2026 Scorpio Rashifal 2026
Embed widget