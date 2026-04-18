Vrishchik Weekly Horoscope 20 to 26 April: मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राहत और सुकून लेकर आने वाला है. लंबे समय से जो चिंता या परेशानी आपके मन को परेशान कर रही थी, उससे छुटकारा मिलने के संकेत हैं. सप्ताह की शुरुआत में ही आपके कारोबार या कामकाज में आ रही किसी बड़ी रुकावट का समाधान निकल सकता है. इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आप नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे.

करियर

इस दौरान आपको शासन या प्रशासन से जुड़ी किसी प्रक्रिया में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, वह अब पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ेगा. यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. आपकी मेहनत और धैर्य का फल अब आपको मिलने लगेगा, जिससे करियर में नई उम्मीदें जागेंगी.

सप्ताह का दूसरा भाग

सप्ताह के दूसरे हिस्से में नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं. पदोन्नति के योग बनेंगे और आय में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा, जिससे आपके काम समय से पहले पूरे हो सकते हैं. यह समय आपके लिए नई जिम्मेदारियां और बड़े अवसर लेकर आ सकता है.

व्यापार

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगति और विस्तार का संकेत दे रहा है. आप किसी नई और बड़ी योजना पर काम शुरू कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी. विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को इस दौरान कोई बड़ा अनुबंध मिलने की संभावना है. आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं अब साकार होती नजर आएंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

आर्थिक

इस सप्ताह आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं और साथ ही संचित धन में भी वृद्धि होगी. अतिरिक्त आय के अवसर मिलने से आप आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे. यह समय आपके लिए वित्तीय स्थिरता और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने का है.

भूमि या भवन से जुड़े मामलों में भी यह सप्ताह राहत भरा साबित हो सकता है. यदि किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, तो उसके कोर्ट-कचहरी में जाने की बजाय आपसी समझदारी से सुलझने की संभावना है. यह समाधान आपको मानसिक शांति देगा और भविष्य की चिंताओं को भी कम करेगा. परिवार में भी इस कारण सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

परिवार

परिवार के स्तर पर यह सप्ताह खुशियां लेकर आएगा. किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में गर्व और आनंद का माहौल बनेगा. इसके अलावा, आपको किसी खास उत्सव या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. समाज सेवा या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह समय सम्मान और पहचान बढ़ाने वाला रहेगा.

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