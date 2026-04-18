हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Horoscope 20-26 April 2026: वृ्श्चिक वालों के लिए सीनियर्स की सलाह बनेगी सफलता की कुंजी

Vrishchik Weekly Horoscope 20-26 April 2026: वृ्श्चिक वालों के लिए सीनियर्स की सलाह बनेगी सफलता की कुंजी

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 20-26 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 18 Apr 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Weekly Horoscope 20 to 26 April: मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राहत और सुकून लेकर आने वाला है. लंबे समय से जो चिंता या परेशानी आपके मन को परेशान कर रही थी, उससे छुटकारा मिलने के संकेत हैं. सप्ताह की शुरुआत में ही आपके कारोबार या कामकाज में आ रही किसी बड़ी रुकावट का समाधान निकल सकता है. इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आप नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे.

करियर

इस दौरान आपको शासन या प्रशासन से जुड़ी किसी प्रक्रिया में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, वह अब पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ेगा. यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. आपकी मेहनत और धैर्य का फल अब आपको मिलने लगेगा, जिससे करियर में नई उम्मीदें जागेंगी.

सप्ताह का दूसरा भाग

सप्ताह के दूसरे हिस्से में नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं. पदोन्नति के योग बनेंगे और आय में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा, जिससे आपके काम समय से पहले पूरे हो सकते हैं. यह समय आपके लिए नई जिम्मेदारियां और बड़े अवसर लेकर आ सकता है.

व्यापार

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगति और विस्तार का संकेत दे रहा है. आप किसी नई और बड़ी योजना पर काम शुरू कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी. विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को इस दौरान कोई बड़ा अनुबंध मिलने की संभावना है. आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं अब साकार होती नजर आएंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

आर्थिक

इस सप्ताह आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं और साथ ही संचित धन में भी वृद्धि होगी. अतिरिक्त आय के अवसर मिलने से आप आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे. यह समय आपके लिए वित्तीय स्थिरता और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने का है.

भूमि या भवन से जुड़े मामलों में भी यह सप्ताह राहत भरा साबित हो सकता है. यदि किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, तो उसके कोर्ट-कचहरी में जाने की बजाय आपसी समझदारी से सुलझने की संभावना है. यह समाधान आपको मानसिक शांति देगा और भविष्य की चिंताओं को भी कम करेगा. परिवार में भी इस कारण सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

परिवार

परिवार के स्तर पर यह सप्ताह खुशियां लेकर आएगा. किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में गर्व और आनंद का माहौल बनेगा. इसके अलावा, आपको किसी खास उत्सव या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. समाज सेवा या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह समय सम्मान और पहचान बढ़ाने वाला रहेगा.

Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशी 26 या 27 अप्रैल कब ? सही तारीख और पूजा मुहूर्त नोट करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Weekly Rashifal Vrishchik Weekly Horoscope 2026 Scorpio Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

आर्थिक रूप से वृश्चिक राशि वालों को क्या लाभ हो सकता है?

आय के स्रोत बढ़ सकते हैं और संचित धन में वृद्धि होगी। अतिरिक्त आय के अवसर मिलने से आप आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Vrishchik Weekly Horoscope 20-26 April 2026: वृ्श्चिक वालों के लिए सीनियर्स की सलाह बनेगी सफलता की कुंजी
वृ्श्चिक वालों के लिए सीनियर्स की सलाह बनेगी सफलता की कुंजी
धर्म
Tula Weekly Rashifal 20-26 April 2026: तुला वालों को बिजनेस में मिल सकती है अच्छी डील, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
तुला साप्ताहिक राशिफल, तुला वालों को बिजनेस में मिल सकती है अच्छी डील, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Kanya Weekly Horoscope 20-26 April: कन्या वाले गुप्त शत्रु से सावधान, पीठ पीछे बिगाड़ सकते हैं काम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
कन्या वाले गुप्त शत्रु से सावधान, पीठ पीछे बिगाड़ सकते हैं काम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Singh Weekly Horoscope 20-26 April 2026: सिंह वालों का लंबे समय से देखा सपना पूरा हो सकता है, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
सिंह वालों का लंबे समय से देखा सपना पूरा हो सकता है, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
विश्व
Strait of Hormuz: 'होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने से शी जिनपिंग बहुत खुश', डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
'होर्मुज के दोबारा खुलने से जिनपिंग खुश', ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
क्रिकेट
LizLaz On Virat Kohli Like: विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा-
विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा- "शायद उनका इरादा...
ओटीटी
Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
अब गर्लफ्रेंड करने आएगी जनगणना, नगरपालिका का चौंकाने वाला फरमान; लेटर वायरल
अब गर्लफ्रेंड करने आएगी जनगणना, नगरपालिका का चौंकाने वाला फरमान; लेटर वायरल
इंडिया
Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
Results
​WBBSE Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानें कैसे कर सकते हैं चेक
पश्चिम बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानें कैसे कर सकते हैं चेक
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget