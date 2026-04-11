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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: एक्सट्रा कमाई के लिए की गई वृश्चिक राशि वालों की कोशिश दिलाएगी कामयाबी

Vrishchik Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: एक्सट्रा कमाई के लिए की गई वृश्चिक राशि वालों की कोशिश दिलाएगी कामयाबी

Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Apr 2026 09:25 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह कुल मिलाकर शुभता और सफलता लेकर आने वाला है. हालांकि छोटी-छोटी चुनौतियां बीच-बीच में सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी और मेहनत के दम पर उन्हें आसानी से पार कर लेंगे.
  • सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खास तौर पर अनुकूल रहेगी और इस दौरान रोजगार से जुड़े आपके प्रयास सफल होते नजर आएंगे. यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे, तो इस सप्ताह आपको किसी बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था से अच्छा ऑफर मिल सकता है, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.
  • जो लोग विदेश में करियर या व्यवसाय स्थापित करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आया है. अब तक जो बाधाएं आपके रास्ते में आ रही थीं, वे धीरे-धीरे दूर होती दिखाई देंगी और आपके प्रयास सफल होने की संभावना बढ़ेगी.
  • उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देने वाला है. जो छात्र आगे की पढ़ाई या किसी विशेष कोर्स के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं और उनके प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे.
  • यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, तो इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी निर्णय को लेने से पहले सभी बातों को स्पष्ट कर लें. छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़े विवाद का कारण बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.
  • सप्ताह का उत्तरार्ध आपके स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रह सकता है. इस दौरान मौसमी बदलाव या पुरानी बीमारियों के दोबारा उभरने की संभावना बनी रहेगी. ऐसे में अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और खानपान का विशेष ध्यान रखें. समय पर आराम करना और शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देना जरूरी होगा. यदि किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय समय रहते इलाज करवाना बेहतर रहेगा.
  • प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी से अपने मन की बात कहने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सही है. आपकी भावनाओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए भी यह समय खुशियों भरा रहेगा और आप अपने पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल महसूस करेंगे.
  • दांपत्य जीवन की बात करें तो उसमें भी सुख और संतुलन बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. कुल मिलाकर, यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रगति, अवसर और संतुलन का संदेश लेकर आया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Vrishchik Rashi Vrishchik Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Scorpio Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कुल मिलाकर शुभता और सफलता लेकर आएगा। छोटी-मोटी चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन्हें पार कर लेंगे।

करियर के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

सप्ताह की शुरुआत रोजगार के लिए अनुकूल है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो प्रतिष्ठित संस्था से अच्छा ऑफर मिल सकता है।

विदेश में करियर या व्यवसाय स्थापित करने वालों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

यह समय शुभ संकेत लेकर आया है। अब तक की बाधाएं दूर होंगी और प्रयास सफल होने की संभावना बढ़ेगी।

साझेदारी में व्यवसाय करने वालों को इस सप्ताह क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी निर्णय से पहले सभी बातों को स्पष्ट कर लें। लापरवाही बड़े विवाद का कारण बन सकती है।

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए बेहद अनुकूल है। मन की बात कहने का यह सही समय है और रिश्तों में खुशियां और तालमेल महसूस होगा।

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