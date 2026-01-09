Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक 11-17 जनवरी साप्ताहिक भविष्यफल, आर्थिक मामलों में रहें सतर्क
Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): वृश्चिक राशि के लिए जनवरी का दूसरा सप्ताह यानी 11-17 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक का साप्ताहिक राशिफल.
Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 11 से 17 जनवरी का समय वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. इस दौरान अपनी बात स्पष्ट और संतुलित ढंग से रखना बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि गलतफहमी नुकसान का कारण बन सकती है. सप्ताह की शुरुआत में विरोधी सक्रिय रह सकते.
कार्यक्षेत्र में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से हालात संभाले जा सकेंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 2026)
- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. इस सप्ताह आपको लोगों के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की बहुत जरूरत रहेगी अन्यथा लोग उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे. ऐसे में अपनी योजनाओं का बगैर महिमामंडन किए हुए उसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास करें.
- सप्ताह के मध्य में नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते इस राशि के जातकों का मन थोड़ा खिन्न रहेगा. अपना कार्य पूरे मनोयोग के साथ करें तथा उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करें.
- सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. परिवार के सदस्यों की छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचें. मतभेद को मनभेद में बिल्कुल न बदलने दें.
- वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य फलप्रद रहने वाला है. सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. इस दौरान आपको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन उधार लेना पड़ सकता है. प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें.
वृश्चिक राशि के लिए उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
