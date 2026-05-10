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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए बड़ी चेतावनी के संकेत, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए बड़ी चेतावनी के संकेत, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी10 से 16 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 10 May 2026 08:20 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह सावधानी, धैर्य और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. शुरुआत में चुनौतियां और रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी. करियर, व्यापार और रिश्तों में समझदारी से लिए गए फैसले आपको सफलता और मानसिक शांति दिला सकते हैं.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आपको हर काम बहुत सावधानी और धैर्य के साथ करना होगा. जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा. किसी के सामने गुस्सा दिखाने या भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है.

सप्ताह के मध्य में कुछ कार्यों में असफलता या रुकावट मिलने की संभावना है, जिससे मन निराश हो सकता है. हालांकि इस समय हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा. दूसरों की आलोचना या टीका-टिप्पणियों पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.

पारिवारिक जीवन

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से मिलाजुला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में घरेलू जिम्मेदारियों और मानसिक तनाव के कारण मन थोड़ा अशांत रह सकता है. परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है, इसलिए बातचीत करते समय संयम बनाए रखना जरूरी होगा. हालांकि सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

इस दौरान परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं. यह यात्रा सुखद और यादगार साबित हो सकती है. भाई-बहनों का सहयोग और समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और कई मामलों में उनकी सलाह लाभकारी साबित होगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य परिणाम देने वाला रहेगा. किसी भी नए निवेश या बड़े फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें. व्यापार में छोटी-छोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सही योजना और सतर्कता से आप उन्हें संभालने में सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत होगी. कुछ लोग आपकी योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने काम और रणनीतियों को गोपनीय रखना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में सुख-सुविधाओं और विलासिता से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है. घर या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए खर्च करना पड़ सकता है. बजट संतुलित रखना आपके लिए जरूरी होगा ताकि भविष्य में आर्थिक दबाव महसूस न हो.

सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन

इस सप्ताह आपको निजी जीवन में भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. कुछ लोग आपकी छवि खराब करने या आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत और व्यावहारिक रवैया अपनाना बेहतर रहेगा. सामाजिक जीवन में सीमित लोगों पर ही भरोसा करें और अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद या गलतफहमी होने की संभावना है. छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. यदि आप धैर्य और समझदारी से बात करेंगे, तो रिश्तों में संतुलन बना रहेगा. अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा.

विवाहित लोगों के लिए समय अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और समझ रिश्तों में मधुरता बनाए रखेगी. परिवार और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, जिससे मानसिक राहत महसूस होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अधिक सोच-विचार के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. यात्रा के दौरान खानपान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. योग और ध्यान आपके लिए मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 10 May 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह सावधानी, धैर्य और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. शुरुआत में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अंत तक परिस्थितियां बेहतर होंगी.

करियर के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

करियर के लिहाज से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में सावधानी और धैर्य से काम लें, जल्दबाजी से बचें. सहकर्मियों और वरिष्ठों से तालमेल महत्वपूर्ण रहेगा.

पारिवारिक जीवन में क्या उम्मीद करें?

पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा. शुरुआत में घरेलू जिम्मेदारियों से मन अशांत रह सकता है, लेकिन अंत तक परिस्थितियां बेहतर होंगी और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. नए निवेश या बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए क्या सलाह है?

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह संवेदनशील रह सकता है, गलतफहमी से बचें. विवाहित लोगों के लिए समय बेहतर रहेगा, जीवनसाथी का सहयोग मधुरता बनाए रखेगा.

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