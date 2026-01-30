हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि वालों को मिल सकता है कोई सुखद समाचार, पढ़ें वीकली राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि वालों को मिल सकता है कोई सुखद समाचार, पढ़ें वीकली राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (1 to 7 February): वृश्चिक राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 25-31 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Jan 2026 11:40 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (1 to 7 February): फरवरी 2026 महीने का पहला सप्ताह 1 से 7 फरवरी का समय वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से वृश्चिक राशि वाले जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भले ही थोड़ी ज्यादा ही भागदौड़ वाला रहने वाला है, लेकिन अंतत: आपको आपके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा. कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ बाधाओं और दिक्कतों के बावजूद यह हफ्ता आपके करियर-कारोबार में लाभ एवं उन्नतिकारक रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है.

इस दौरान आपको बाजार में अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा. हालांकि सप्ताह के मध्य तक चीजें आपके कंट्रोल में होंगी और सप्ताह के अंत तक आप मनचाहा मुनाफा कमाने में कामयाब होंगे. यदि आप लंबे समय से किसी नये प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह के अंत तक आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य रहेगी.

सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में मांगलिक कार्य, उत्सव आदि हो सकते हैं. इस दौरान आपको इष्ट मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होने की संभावना है. प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. परिजन आपके विवाह के लिए राजी हो सकते हैं. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। पति-पत्नी के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा.

वृश्चिक राशि के लिए उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

ये भी पढ़ें: Tula Weekly Horoscope 2026: पार्टनर के साथ तुला राशि की बढ़ेगी ट्यूनिंग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 30 Jan 2026 11:40 PM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Weekly Rashifal Vrishchik Weekly Horoscope 2026 Scorpio Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'...तो इसलिए देते हैं ऐसा बयान', असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर बोले अखिलेश यादव
'...तो इसलिए देते हैं ऐसा बयान', असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर बोले अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो बोले पीयूष गोयल, याद दिलाया इतिहास
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो पीयूष गोयल का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Chitra Tripathi: योगी Vs शंकराचार्य..'हिन्दू राउंड' | UP Politics | CM Yogi | ABP
Bharat ki Baat: अजित पवार की जगह डिप्टी सीएम तय! | Sunetra Pawar | Ajit Pawar Death in Plane Crash
Sandeep Chaudhary: वोट की छटपटाहट..'मियां' पर महाभारत? चुनावी ध्रुवीकरण का सबसे सटीक विश्लेषण
सारा अली खान ने दिया ओरी को जवाब? कहा, “जिंदगी में दिखावा कम…”
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'...तो इसलिए देते हैं ऐसा बयान', असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर बोले अखिलेश यादव
'...तो इसलिए देते हैं ऐसा बयान', असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर बोले अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो बोले पीयूष गोयल, याद दिलाया इतिहास
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो पीयूष गोयल का पलटवार
स्पोर्ट्स
Australian Open 2026 Final: ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज की भिड़ंत, जानें भारत में कब और कैसे देखें लाइव
नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में, जानें कैसे देखें लाइव
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
हेल्थ
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
यूटिलिटी
दिल्ली मेट्रो में सफर और आसान, अब सभी बैंकों के NCMC कार्ड मान्य, मिलेगा कैशलेस सुविधा का फायदा
दिल्ली मेट्रो में सफर और आसान, अब सभी बैंकों के NCMC कार्ड मान्य, मिलेगा कैशलेस सुविधा का फायदा
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget