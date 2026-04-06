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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: व्यापार में बनेंगी बड़ी रणनीतियां, अचानक खर्च बढ़ा सकते हैं टेंशन!

Vrishchik Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: व्यापार में बनेंगी बड़ी रणनीतियां, अचानक खर्च बढ़ा सकते हैं टेंशन!

Vrishchik Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: वृश्चिक राशि के लिए 5 से 11 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 10:26 AM (IST)
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Vrishchik Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 से 11 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • वीक स्टार्टिंग व्यापारिक कूटनीति का है. यदि आप किसी न्यू पार्टनरशिप में एंट्री कर रहे हैं, तो कानूनी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें. किसी भी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है.
  • अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चल रहे ट्रेड कन्फ्लिक्ट्स और टैरिफ की अनिश्चितता आपके मुनाफे को थोड़ा प्रभावित कर सकती है, इसलिए इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट डील में जल्दबाजी न करें. धैर्य और सूझबूझ से लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है.
  • एन्सेस्ट्राल बिज़नेसमैन को प्रोपेरी रिलेटेड कोई पुराना विवाद सुलझता हुआ दिखेगा. इससे पारिवारिक कारोबार में स्थिरता आएगी और नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा. बिजनेस वुमेन के लिए यह समय अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए उत्तम है.
  • ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के जरिए आप अपने कारोबार का विस्तार कर सकती हैं. सकारात्मक विकास के साथ-साथ कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा.
  • बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत एम्प्लॉयड पर्सन को किसी बड़े प्रोजेक्ट की रेस्पोंसिबिलिटी मिल सकती है. यह जिम्मेदारी आपके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को दर्शाएगी. अगर आप इस अवसर का सही उपयोग करते हैं तो करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं. मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले जातक अपनी संवाद शैली से नए क्लाइंट्स को आकर्षित करने में सफल रहेंगे. आपकी प्रस्तुति और आत्मविश्वास आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकते हैं.
  • वर्किंग वुमन के लिए ऑफिस का माहौल थोड़ा प्रतिस्पर्धी रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी. सहकर्मियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाना इस समय संभव है. वर्क फ्रॉम होम करने वाले जातकों को अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा और समय प्रबंधन को बेहतर बनाना होगा. नई नियुक्तियों को कोवर्कर का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कार्य को समझने और सीखने में आसानी होगी. बेरोजगारों के लिए सरकारी या अर्ध-सरकारी क्षेत्रों में आवेदन करने के लिए शुभ है.
  • पारिवारिक मोर्चे पर शांति बनी रहेगी, लेकिन भाई-बहनों के साथ किसी बात पर गंभीर चर्चा हो सकती है. यह चर्चा भविष्य की योजनाओं या पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर हो सकती है. लव लाइफ में गहराई आएगी और विवाहित जोड़े एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे.
  • स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको खानपान का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि लिवर या पेट से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. तली-भुनी और भारी चीजों से परहेज करें और हल्का तथा संतुलित आहार लें. यात्रा की योजना बना रहे हैं तो दक्षिण दिशा की यात्रा लाभप्रद रहेगी. यह यात्रा न केवल नए अनुभव देगी बल्कि मानसिक ताजगी और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी.

ये भी पढ़ें: Tula Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: किस्मत देगी बड़ा मौका, बिजनेस में तरक्की, लेकिन लव लाइफ में बढ़ सकती है टेंशन
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 10:26 AM (IST)
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