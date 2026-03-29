Vrishchik Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: वृश्चिक राशि शत्रु से सावधान रहें, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Vrishchik Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: वृश्चिक राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.
Vrishchik Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग गहरे बदलावों और साहस का है. बिजनेस में आप कुछ ऐसे जोखिम लेंगे जो भविष्य में आपकी कंपनी की तस्वीर बदल देंगे.
- 'टैरिफ' और सरकारी नियमों को लेकर आप काफी अपडेट रहेंगे.
- पार्टनरशिप में आप थोड़े रहस्यमयी हो सकते हैं, जिससे पार्टनर को चिंता हो सकती है, इसलिए पारदर्शिता बढ़ाएं.
- किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा. सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं.
- जॉब में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, आपकी मेहनत को दबाने की कोशिश हो सकती है.
- वर्किंग वुमन के लिए यह वीक चुनौतियों को अवसरों में बदलने का है. विदेशी कंपनियों में काम करने वालों को अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है.
- स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च और गुढ़ विद्याओं में रुचि बढ़ेगी। आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ेंगे.
- पारिवारिक जीवन में कोई पुराना राज सामने आ सकता है, लेकिन वह रिश्तों को तोड़ेगा नहीं.
- प्रेम संबंधों में जुनून और गहराई रहेगी. अन मैरिड पर्सन के लिए यह वीक तीव्र आकर्षण का है.
- किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए खुलकर संवाद करना जरूरी है.
- परिवार में किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति संभल जाएगी.
- मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर का समर्पण आपको भावुक कर देगा.
- स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, इन्फेक्शन या चोट लगने की आशंका है.
- अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें, वह आपको सही रास्ता दिखाएगी.
- सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंत तक स्थिति आपके पक्ष में होती जाएगी.
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