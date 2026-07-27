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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Saptahik Rashifal 27July-2 August 2026: वृश्चिक वाले शुरुआत में न करें जल्दबाजी, सप्ताह के अंत में मिलेगी खुशखबरी

Vrishchik Saptahik Rashifal 27July-2 August 2026: वृश्चिक वाले शुरुआत में न करें जल्दबाजी, सप्ताह के अंत में मिलेगी खुशखबरी

Vrishchik Saptahik Rashifal 2026: वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jul 2026 07:18 AM (IST)
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Vrishchik Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत नई संभावनाओं के साथ होगी. नौकरी या व्यापार के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं और यह यात्रा आपके लिए शुभ एवं लाभदायक साबित हो सकती है. इस दौरान प्रभावशाली और अनुभवी लोगों से मुलाकात होने की संभावना है, जिनके सहयोग से भविष्य में किसी नई परियोजना या लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. 

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. यदि आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, तो उसमें भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और व्यवहार दोनों की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत उत्साहजनक रहेगी. नए संपर्क और व्यावसायिक यात्राएं भविष्य में लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी. हालांकि सप्ताह के दूसरे भाग में अचानक कुछ अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं. इसलिए बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. किसी बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर कदम उठाएं. संतुलित आर्थिक योजना आपको आने वाली चुनौतियों से बचाने में मदद करेगी.

शिक्षा और सफलता

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है. आपकी मेहनत रंग ला सकती है और परीक्षा, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को भी अपने प्रयासों का लाभ मिलेगा. यदि आप किसी नए कौशल या प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

स्वास्थ्य और सावधानियां

सप्ताह के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, जुकाम, वायरल संक्रमण या पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है. इसलिए खानपान में लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम लें. यात्रा के दौरान भी स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतना आवश्यक होगा. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह धैर्य और समझदारी बनाए रखना आवश्यक होगा. किसी भी निर्णय को भावुकता या जल्दबाजी में लेने से बचें, क्योंकि इससे रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग संबल बनेगा. जीवन के उतार-चढ़ाव में उनका साथ आपको मानसिक मजबूती देगा और आपसी विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. परिवार के साथ बिताया गया समय भी रिश्तों में मधुरता और सकारात्मकता लेकर आएगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 07:18 AM (IST)
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