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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: संयम का सप्ताह जल्दबाजी नहीं, समझदारी दिलाएगी जीत, देखें वृश्चिक का साप्ताहिक राशिफल

Vrishchik Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: संयम का सप्ताह जल्दबाजी नहीं, समझदारी दिलाएगी जीत, देखें वृश्चिक का साप्ताहिक राशिफल

Vrishchik Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: वृश्चिक राशि के लिए जून का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Updated at : 21 Jun 2026 06:23 AM (IST)
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Vrishchik Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति:
वीक की शुरुआत व्यापारिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता की मांग कर रही है. विशेष रूप से कानूनी कार्यवाही से जुड़े मामलों में किसी भी दस्तावेज, समझौते या निर्णय को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं क्योंकि विरोधी आपके खिलाफ रणनीति बनाकर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता और स्पष्ट संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, अन्यथा छोटी बात भी विवाद का रूप ले सकती है.

न्यू बिजनेसमैन को मार्केट की धीमी गति या अपेक्षा से कम रिस्पॉन्स का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. यदि आप बिजनेस प्रॉपर्टी, नई मशीनरी या विस्तार के लिए बैंक लोन लेने की सोच रहे हैं, तो बैंक से जुड़े कार्यों में देरी संभव है. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए धन का उपयोग सोच-समझकर करें और अनावश्यक खर्चों से बचें. पुराने निवेश की समीक्षा और बजट प्लानिंग आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.

पारिवारिक और प्रेम जीवन:
पारिवारिक जीवन में कुछ स्थितियां संवेदनशील रह सकती हैं. रिश्तेदारों के हस्तक्षेप या बाहरी राय के कारण गलतफहमियां पैदा होने की आशंका रहेगी, इसलिए हर बात को शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करें. प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ बेहतर संवाद और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा ताकि छोटी बात रिश्ते पर असर न डाले. हालांकि घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए सहारा बनेगा और परिवार में किसी मांगलिक कार्य, विवाह चर्चा या शुभ आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. मानसिक शांति पाने के लिए धार्मिक यात्रा, मंदिर दर्शन या आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. दान-पुण्य और सेवा कार्यों से मन को संतोष और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

शिक्षा, खेल और रचनात्मक क्षेत्र:
जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण लेकिन सीख देने वाला रहेगा. पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है और अपेक्षित परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. नियमित अभ्यास और सही रणनीति आपको आगे बढ़ाएगी. आर्टिस्ट और म्यूजिशियन को अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे. शुरुआत में मेहनत का परिणाम धीमा दिख सकता है लेकिन निरंतरता भविष्य में लाभ देगी. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह समय अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का है. अभ्यास और अनुशासन के जरिए वे आगे चलकर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

करियर और नौकरी:
कार्यस्थल पर इस सप्ताह काम का दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. ऑफिस की राजनीति या आंतरिक प्रतिस्पर्धा से भी सावधान रहने की जरूरत होगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अभी थोड़ा और धैर्य और प्रयास बनाए रखना होगा. कार्यस्थल पर को-वर्कर और जूनियर हर समय आपके पक्ष में हों, यह जरूरी नहीं, इसलिए व्यवहार में संतुलन रखें. बॉस और सीनियर के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा. प्रमोशन और इंक्रीमेंट की स्थिति बनने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए वर्तमान काम पर पूरी निष्ठा से ध्यान देना बेहतर रहेगा.

सामाजिक जीवन, युवा और स्वास्थ्य:
राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस समय जनता की अपेक्षाओं और आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक होगा. न्यू जनरेशन के युवा करियर, रिश्तों या भविष्य को लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति महसूस कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है और पुरानी बीमारी दोबारा उभरने की आशंका बन सकती है. खान-पान, नींद और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान पूरी सावधानी रखें तथा जल्दबाजी से बचें, क्योंकि छोटी असावधानी भी परेशानी बढ़ा सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 06:23 AM (IST)
Tags :
2026 Vrishchik Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Scorpio Horoscope 2026
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