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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: वृश्चिक को विरोधियों से टक्कर के बाद मिलेगा बड़ा फायदा, शुभ योग बदल देगा सबकुछ!

Vrishchik Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: वृश्चिक को विरोधियों से टक्कर के बाद मिलेगा बड़ा फायदा, शुभ योग बदल देगा सबकुछ!

Vrishchik Saptahik Rashifal 2026: वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 20 से 26 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 20 Jul 2026 06:35 AM (IST)
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Vrishchik Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026:  वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत कुछ चुनौतियों के साथ हो सकती है, लेकिन धैर्य, आत्मविश्वास और सही रणनीति अपनाकर आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे.

कार्यों में जल्दबाजी करने की बजाय सोच-समझकर कदम बढ़ाना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा. यदि आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह और सही योजना आपकी सफलता का आधार बनेगी. इस सप्ताह समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी अच्छे अवसर हाथ से निकलवा सकती है.

करियर और कारोबार

करियर के लिहाज से सप्ताह मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. हालांकि आपकी कार्यकुशलता और अनुभव आपको आगे बनाए रखेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए और किसी भी विवाद से दूर रहना बेहतर रहेगा.

व्यापारियों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थिति पहले से बेहतर होगी. यदि आप नया निवेश, नया प्रोजेक्ट या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति या शुभचिंतक की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. बिना पूरी जानकारी के बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने से बचें. सप्ताह के अंत तक रुका हुआ भुगतान मिलने या किसी पुराने सौदे से लाभ होने की संभावना है. कुल मिलाकर अपनी आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह बेहद आवश्यक रहेगा.

आर्थिक स्थिति

सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. "जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं" की नीति अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में धन लाभ के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है या अतिरिक्त आय का नया स्रोत भी बन सकता है.

परिवार, प्रेम और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. ससुराल पक्ष से भी पूरा सहयोग मिलने के योग हैं, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप एक-दूसरे के साथ यादगार समय बिताएंगे. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग हर महत्वपूर्ण निर्णय में मिलेगा. यदि पहले कोई गलतफहमी थी तो वह इस सप्ताह दूर हो सकती है. सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम और मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी. मौसम के अनुसार खानपान में सावधानी बरतें और बाहर का भोजन कम करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:35 AM (IST)
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