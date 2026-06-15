हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: इस वीक किस्मत नहीं, समझदारी दिलाएगी सफलता, वृश्चिक का साप्ताहिक राशिफल

Vrishchik Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: इस वीक किस्मत नहीं, समझदारी दिलाएगी सफलता, वृश्चिक का साप्ताहिक राशिफल

Vrishchik Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: वृश्चिक राशि के लिए जून का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 15 Jun 2026 06:35 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:
14 जून से शुरू हो रहे इस वीक में अपने गुस्से और वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में आपके आक्रामक रवैये के कारण पार्टनर के साथ संबंध टूट सकते हैं, इसलिए शांति से काम लें. पुश्तैनी यानी एन्सेस्ट्रल बिजनेस में धन का निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. देश-विदेश के बिजनेसमैन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही वॉर सिचुएशन के कारण कस्टम और टैक्स से जुड़ी नई नीतियां परेशान कर सकती हैं, जिससे इंपोर्ट का काम प्रभावित होगा. लेकिन जो बिजनेस वुमन खुद का स्टार्टअप चला रही हैं,

उन्हें इस वीक किसी एंजेल इन्वेस्टर से बड़ा फंड मिल सकता है और किसी पुराने कॉपीराइट या पेटेंट के मामले में बड़ी कानूनी जीत मिलेगी, जिससे उनकी कॉरपोरेट मीटिंग्स अत्यंत फलदायी रहेंगी. बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करने के लिए आपको बड़ा लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन ओल्ड और मैन्युअल सिस्टम के कारण जो घाटा हो रहा था, उसे रोकने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी है.

नौकरी और रोजगार:
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह हफ्ता चुनौतियों से भरा रहेगा; ऑफिस में आपके विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं और जूनियर कोवर्कर्स काम में असहयोग करके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिससे सीनियर्स के सामने आपकी इमेज खराब हो सकती है. जो एम्प्लॉयड पर्सन घर से दूर रह रहे हैं, उन पर इस वीक लोन और फैमिली रिस्पांसिबिलिटी का भारी फैमिली प्रेशर रहेगा. अचानक हुए ऑफिशियल ट्रैवल के कारण थकान बढ़ेगी, हालांकि वीकेंड तक ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. अन एम्प्लॉयड पर्सन को इस वीक छोटे-मोटे रोजगार से ही संतोष करना पड़ेगा.

करियर और शिक्षा:
जून के महीने में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह समय बेहद तनावपूर्ण रहेगा; घर में होने वाले रोज-रोज के घरेलू कलह से आपका मन पढ़ाई पर ध्यान लगाने में पूरी तरह असमर्थ रहेगा, जिसके कारण कॉम्पिटिशन में फेल होने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए तुरंत अपना माहौल बदलें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
लव लाइफ में शक की वजह से दूरियां बढ़ सकती हैं. पैतृक प्रॉपर्टी का झगड़ा इस वीक और उग्र रूप ले सकता है, कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तुरंत सुलझने की कोई उम्मीद नहीं है. संतान के स्वास्थ्य या उनकी संगति को लेकर मन चिंतित रहेगा, जिससे संतान सुख में कमी आएगी. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना टल सकती है, हालांकि आप मानसिक शांति के लिए किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य:
हेल्थ के मोर्चे पर नेगेटिव पक्ष यह है कि आपको कोई चोट या एक्सीडेंट होने का खतरा है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं, वहीं पॉजिटिव पक्ष यह है कि आपकी विल पावर आपको हर संकट से बाहर निकाल लेगी.

राजनीति और समाज सेवा:
पॉलिटिशियन और समाज सेवा के क्षेत्र के लोगों को इस वीक जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर ही कोई वादा करें.

Vat Purnima 2026: वट पूर्णिमा व्रत 29 या 30 जून कब ? तारीख की उलझन यहां करें दूर, सही डेट देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
Vrishchik Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Scorpio Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Vrishchik Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: इस वीक किस्मत नहीं, समझदारी दिलाएगी सफलता, वृश्चिक का साप्ताहिक राशिफल
इस वीक किस्मत नहीं, समझदारी दिलाएगी सफलता, वृश्चिक का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Tula Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: तुला वालों की सफलता आपके पक्ष में, लेकिन एक छोटी गलती बिगाड़ सकती है खेल
तुला वालों की सफलता आपके पक्ष में, लेकिन एक छोटी गलती बिगाड़ सकती है खेल
धर्म
Kanya Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: कन्या वाले करियर और कमाई दोनों पर रखें नजर, ये सप्ताह दे सकता है बड़ा सबक
कन्या वाले करियर और कमाई दोनों पर रखें नजर, ये सप्ताह दे सकता है बड़ा सबक
धर्म
Singh Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: सिंह वालों को करियर में मिलेगा बड़ा ब्रेक, बस मौके का ध्यान रखें, देखें साप्ताहिक राशिफल
सिंह वालों को करियर में मिलेगा बड़ा ब्रेक, बस मौके का ध्यान रखें, देखें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND-W vs PAK-W T20: पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
इंडिया
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
बॉलीवुड
Sunday BO: 'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
न्यूज़
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
इंडिया
ममता बनर्जी-TMC से नहीं, वोटर्स से धोखा... विधायक कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला
ममता बनर्जी-TMC से नहीं, वोटर्स से धोखा... विधायक कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला
विश्व
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना..ईरान से वीडियो जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना.., ईरान से Video जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
क्रिकेट
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget