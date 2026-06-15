Vrishchik Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:

14 जून से शुरू हो रहे इस वीक में अपने गुस्से और वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में आपके आक्रामक रवैये के कारण पार्टनर के साथ संबंध टूट सकते हैं, इसलिए शांति से काम लें. पुश्तैनी यानी एन्सेस्ट्रल बिजनेस में धन का निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. देश-विदेश के बिजनेसमैन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही वॉर सिचुएशन के कारण कस्टम और टैक्स से जुड़ी नई नीतियां परेशान कर सकती हैं, जिससे इंपोर्ट का काम प्रभावित होगा. लेकिन जो बिजनेस वुमन खुद का स्टार्टअप चला रही हैं,

उन्हें इस वीक किसी एंजेल इन्वेस्टर से बड़ा फंड मिल सकता है और किसी पुराने कॉपीराइट या पेटेंट के मामले में बड़ी कानूनी जीत मिलेगी, जिससे उनकी कॉरपोरेट मीटिंग्स अत्यंत फलदायी रहेंगी. बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करने के लिए आपको बड़ा लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन ओल्ड और मैन्युअल सिस्टम के कारण जो घाटा हो रहा था, उसे रोकने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी है.

नौकरी और रोजगार:

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह हफ्ता चुनौतियों से भरा रहेगा; ऑफिस में आपके विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं और जूनियर कोवर्कर्स काम में असहयोग करके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिससे सीनियर्स के सामने आपकी इमेज खराब हो सकती है. जो एम्प्लॉयड पर्सन घर से दूर रह रहे हैं, उन पर इस वीक लोन और फैमिली रिस्पांसिबिलिटी का भारी फैमिली प्रेशर रहेगा. अचानक हुए ऑफिशियल ट्रैवल के कारण थकान बढ़ेगी, हालांकि वीकेंड तक ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. अन एम्प्लॉयड पर्सन को इस वीक छोटे-मोटे रोजगार से ही संतोष करना पड़ेगा.

करियर और शिक्षा:

जून के महीने में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह समय बेहद तनावपूर्ण रहेगा; घर में होने वाले रोज-रोज के घरेलू कलह से आपका मन पढ़ाई पर ध्यान लगाने में पूरी तरह असमर्थ रहेगा, जिसके कारण कॉम्पिटिशन में फेल होने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए तुरंत अपना माहौल बदलें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:

लव लाइफ में शक की वजह से दूरियां बढ़ सकती हैं. पैतृक प्रॉपर्टी का झगड़ा इस वीक और उग्र रूप ले सकता है, कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तुरंत सुलझने की कोई उम्मीद नहीं है. संतान के स्वास्थ्य या उनकी संगति को लेकर मन चिंतित रहेगा, जिससे संतान सुख में कमी आएगी. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना टल सकती है, हालांकि आप मानसिक शांति के लिए किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य:

हेल्थ के मोर्चे पर नेगेटिव पक्ष यह है कि आपको कोई चोट या एक्सीडेंट होने का खतरा है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं, वहीं पॉजिटिव पक्ष यह है कि आपकी विल पावर आपको हर संकट से बाहर निकाल लेगी.

राजनीति और समाज सेवा:

पॉलिटिशियन और समाज सेवा के क्षेत्र के लोगों को इस वीक जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर ही कोई वादा करें.

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