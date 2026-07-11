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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: वृश्चिक वालों का पूरा होगा टारगेट, सैलेरी बढ़ने के योग, बस ध्यान रखें ये चेतावनी

Vrishchik Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: वृश्चिक वालों का पूरा होगा टारगेट, सैलेरी बढ़ने के योग, बस ध्यान रखें ये चेतावनी

Vrishchik Saptahik Rashifal 2026: वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 12 से 18 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 11 Jul 2026 07:19 AM (IST)
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Vrishchik Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और नौकरी

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार की दृष्टि से काफी अनुकूल रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में ही आपको करियर या व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. यदि कोई सरकारी कार्य या सत्ता-सरकार से जुड़ा मामला लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसके सुलझने की संभावना है.

कार्यक्षेत्र में आप पूरी ऊर्जा, आत्मविश्वास और मनोयोग के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. हालांकि, किसी पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने से बचें और अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को गोपनीय रखना ही बेहतर रहेगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक साबित होगा. यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं, तो सभी आर्थिक निर्णय पारदर्शिता और आपसी सहमति से लें. सप्ताह के मध्य में सोच-समझकर किया गया पूंजी निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है. कारोबार के विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं और नए ग्राहकों या संपर्कों से लाभ होने की संभावना है. आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तथा संचित धन में भी वृद्धि के योग हैं. यदि किसी पुराने निवेश से लाभ की प्रतीक्षा थी तो इस सप्ताह उससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से आर्थिक संतुलन और बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर आम सहमति बनने से लंबे समय से चली आ रही उलझन समाप्त हो सकती है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और परिजनों का सहयोग हर कदम पर मिलेगा. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है या किसी प्रिय अतिथि का आगमन होने से खुशियों का माहौल बनेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून प्रदान करेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्ते-नातों की दृष्टि से यह सप्ताह पूरी तरह अनुकूल रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी सहयोग बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में निकटता और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर पहले से मतभेद चल रहे थे तो उन्हें दूर करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर प्राप्त होगा. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से संबंध और मजबूत होंगे. परिवार और प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखने से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहने वाला है. फिर भी व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित खान-पान का ध्यान रखना आवश्यक होगा. नियमित योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. सप्ताह के दौरान घर और बाहर वरिष्ठ एवं प्रभावशाली लोगों की कृपा बनी रहेगी, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर भी मिल सकता है. पूरे सप्ताह सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखने से न केवल आपके महत्वपूर्ण कार्य सफल होंगे, बल्कि मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग बनेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 07:19 AM (IST)
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