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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: काम के दबाव के बाद बड़ी राहत, प्रॉपर्टी डील में सावधानी और पार्टनर संग डिनर डेट; पढ़ें वीकली राशिफल

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: काम के दबाव के बाद बड़ी राहत, प्रॉपर्टी डील में सावधानी और पार्टनर संग डिनर डेट; पढ़ें वीकली राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026: वृश्चिक राशि का दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में पेंडिंग काम, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, मांगलिक आयोजन और लव लाइफ में रोमांटिक पल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 05:47 PM (IST)
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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उतार-चढ़ाव के बाद बड़ी राहत और खुशियों का पैगाम लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत में दफ्तर की व्यस्तता और कामकाज का दबाव थोड़ा तनाव दे सकता है, जिसके चलते पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को निपटाने के लिए अतिरिक्त पसीना बहाना पड़ेगा. 

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हालांकि, जैसे ही मध्य सप्ताह (Mid-Week) शुरू होगा, ग्रह-नक्षत्रों का रुख आपके अनुकूल होने लगेगा और फेस्टिव सीजन का वास्तविक उल्लास आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

पेंडिंग कार्यों पर फोकस और शुरुआती दबाव: सप्ताह के शुरुआती दिनों में दफ्तर में काम का भारी बोझ और भागदौड़ देखने को मिल सकती है. पुराने अटके हुए जरूरी कामों को समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त समय और एकाग्रता लगानी होगी.

सप्ताह के मध्य में शानदार सुधार: बुधवार के बाद से स्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाएंगी. आपके समर्पण और कठिन परिश्रम को देखकर सहकर्मी और उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र का माहौल तनावमुक्त और खुशनुमा बन जाएगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

प्रॉपर्टी सौदों में कुशल मार्गदर्शन जरूरी: फेस्टिव सीजन के इस पावन मौके पर यदि आप किसी नई प्रॉपर्टी (मकान, दुकान या जमीन) की खरीद-बिक्री की योजना बना रहे हैं, तो किसी वरिष्ठ व योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. सही मार्गदर्शन आपको भविष्य में बड़ा आर्थिक मुनाफा दिलाएगा.

व्यापारिक गति और खर्चों पर संतुलन: त्योहारी मांग के चलते कारोबार में धीरे-धीरे गति बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी, हालांकि घर की साज-सज्जा और गिफ्ट्स आदि पर होने वाले खर्चों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

मांगलिक आयोजनों में शिरकत: घर-परिवार में त्योहार की रौनक के साथ-साथ किसी मांगलिक या धार्मिक अनुष्ठान में परिजनों के साथ सम्मिलित होने का सुखद सौभाग्य प्राप्त होगा, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मिठास घुलेगी.

रोमांटिक डिनर डेट और क्वालिटी टाइम: प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन के लिहाज से यह सप्ताह बेहद खास रहेगा. लव पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत जगह पर डिनर डेट पर जाने या फुर्सत के पल (Quality Time) बिताने का बेहतरीन अवसर मिलेगा, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा.

थकान से बचाव और सेहत: सप्ताह के पहले हिस्से में अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें, खूब पानी पिएं और त्योहारी खान-पान के बीच अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें.

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून

शुभ अंक: 9 और 1

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान चालीसा' या 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का पाठ करें. मंगलवार या दीपावली के दिन हनुमान जी को सिंदूर और लाल लंगोट या चोला अर्पित कर बूंदी का प्रसाद वितरित करें. 

साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और लाल चंदन मिलाकर अर्पित करें. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही शुरुआती अड़चनें पूरी तरह समाप्त होंगी और पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि का संचार रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 05:47 PM (IST)
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Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal
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