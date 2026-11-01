वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उतार-चढ़ाव के बाद बड़ी राहत और खुशियों का पैगाम लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत में दफ्तर की व्यस्तता और कामकाज का दबाव थोड़ा तनाव दे सकता है, जिसके चलते पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को निपटाने के लिए अतिरिक्त पसीना बहाना पड़ेगा.

हालांकि, जैसे ही मध्य सप्ताह (Mid-Week) शुरू होगा, ग्रह-नक्षत्रों का रुख आपके अनुकूल होने लगेगा और फेस्टिव सीजन का वास्तविक उल्लास आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

पेंडिंग कार्यों पर फोकस और शुरुआती दबाव: सप्ताह के शुरुआती दिनों में दफ्तर में काम का भारी बोझ और भागदौड़ देखने को मिल सकती है. पुराने अटके हुए जरूरी कामों को समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त समय और एकाग्रता लगानी होगी.

सप्ताह के मध्य में शानदार सुधार: बुधवार के बाद से स्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाएंगी. आपके समर्पण और कठिन परिश्रम को देखकर सहकर्मी और उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र का माहौल तनावमुक्त और खुशनुमा बन जाएगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

प्रॉपर्टी सौदों में कुशल मार्गदर्शन जरूरी: फेस्टिव सीजन के इस पावन मौके पर यदि आप किसी नई प्रॉपर्टी (मकान, दुकान या जमीन) की खरीद-बिक्री की योजना बना रहे हैं, तो किसी वरिष्ठ व योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. सही मार्गदर्शन आपको भविष्य में बड़ा आर्थिक मुनाफा दिलाएगा.

व्यापारिक गति और खर्चों पर संतुलन: त्योहारी मांग के चलते कारोबार में धीरे-धीरे गति बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी, हालांकि घर की साज-सज्जा और गिफ्ट्स आदि पर होने वाले खर्चों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

मांगलिक आयोजनों में शिरकत: घर-परिवार में त्योहार की रौनक के साथ-साथ किसी मांगलिक या धार्मिक अनुष्ठान में परिजनों के साथ सम्मिलित होने का सुखद सौभाग्य प्राप्त होगा, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मिठास घुलेगी.

रोमांटिक डिनर डेट और क्वालिटी टाइम: प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन के लिहाज से यह सप्ताह बेहद खास रहेगा. लव पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत जगह पर डिनर डेट पर जाने या फुर्सत के पल (Quality Time) बिताने का बेहतरीन अवसर मिलेगा, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा.

थकान से बचाव और सेहत: सप्ताह के पहले हिस्से में अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें, खूब पानी पिएं और त्योहारी खान-पान के बीच अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें.

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून

शुभ अंक: 9 और 1

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान चालीसा' या 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का पाठ करें. मंगलवार या दीपावली के दिन हनुमान जी को सिंदूर और लाल लंगोट या चोला अर्पित कर बूंदी का प्रसाद वितरित करें.

साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और लाल चंदन मिलाकर अर्पित करें. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही शुरुआती अड़चनें पूरी तरह समाप्त होंगी और पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि का संचार रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.