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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवृश्चिक मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर से करियर पकड़ेगा रफ्तार, बिजनेस में रखें धैर्य; जानें पूरा महीना!

वृश्चिक मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर से करियर पकड़ेगा रफ्तार, बिजनेस में रखें धैर्य; जानें पूरा महीना!

Vrishchik Rashifal November 2026: वृश्चिक राशि का विस्तृत मासिक भविष्यफल! पारिवारिक जीवन, व्यापार व नौकरी, प्रेम संबंध, करियर, सेहत और ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 04:10 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और कई सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला सिद्ध होगा.

ग्रह स्थिति: दूसरे भाव के स्वामी दशम भाव में रहेंगे और राशि स्वामी मंगल माह के पूर्वार्ध में नवम भाव में गोचर करेंगे. 12 नवंबर से मंगल दशम भाव में संचरण करेंगे, जहां केतु और गुरु के साथ युति बनाकर करियर और मान-सम्मान को नई ऊंचाई देंगे.

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शनि का प्रभाव: पंचम भाव में शनि देव की उपस्थिति के चलते छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी, वहीं माह के मध्य में परिवार में बातचीत के दौरान धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

परिजनों का मिलेगा सहयोग, मांगलिक कार्यों की बनेगी योजना: पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना काफी महत्वपूर्ण रहेगा. घर-परिवार के रिश्तों में संतुष्टि का भाव रहेगा और परिजनों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. नवम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण पारिवारिक जीवन सुखद बीतेगा और घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम की योजना बनेगी.

माह के मध्य में रखें वाणी पर संयम: पंचम भाव में शनि देव के गोचर के प्रभाव से महीने के मध्य में परिवार के भीतर किसी खास विषय को लेकर हल्की कहा-सुनी या मतभेद उभर सकते हैं. ऐसी स्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लें, ताकि घर की शांति भंग न हो.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

व्यापार में न करें जल्दबाजी, कड़े मुकाबले का सामना: व्यापारी वर्ग को इस महीने किसी भी नए सौदे में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी छठे भाव में स्थित हैं. बाजार में प्रतिद्वंद्वी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं और कड़े कॉम्पटीशन का सामना करना पड़ेगा; लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा. कारोबार को पूरा समय दें, ग्राहक आपसे जुड़ते चले जाएंगे.

नौकरी में बढ़ेगा वर्क प्रेशर, दफ्तर की राजनीति से रहें दूर: नौकरीपेशा जातकों पर इस महीने कार्य का दबाव बढ़ सकता है. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति या गुटबाजी से खुद को पूरी तरह दूर रखें और केवल अपने काम पर भरोसा रखें. अधिकारियों के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपने काम की रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स पूरी स्पष्टता व सही तरीके से पेश करें.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

छात्रों को करनी होगी कड़ी मेहनत, पाठ्यपुस्तकों पर दें ध्यान: विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम पाने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी. उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे जातक अपनी पाठ्यपुस्तकों और सिलेबस पर गहरा ध्यान केंद्रित करें.

12 नवंबर से करियर में जोरदार ग्रोथ: करियर के मोर्चे पर अपना पूरा फोकस बनाए रखें और सहपाठियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. पंचम में शनि और नवम में मंगल होने के कारण परिश्रम अधिक रहेगा, लेकिन 12 नवंबर के बाद से आपका करियर एक बेहतरीन और सकारात्मक दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ेगा.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

पार्टनर का भरपूर साथ, सिंगल जातकों को मिलेगा अवसर: प्रेम संबंधों को लेकर आप काफी उत्साहित रहेंगे और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति से लव लाइफ में खुशियों की बहार रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा. पार्टनर के साथ बेहतरीन वक्त बीतेगा जिससे रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी; जो जातक सिंगल हैं, वे अपनी किसी करीबी पसंद के सामने प्रेम का इजहार कर सकते हैं.

दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, गुरु का मिलेगा वरदान: शादीशुदा जातकों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. देवगुरु बृहस्पति के शुभ आशीर्वाद से जीवनसाथी के साथ तालमेल शानदार रहेगा और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

तनाव से रहें दूर, खान-पान पर रखें नियंत्रण: स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक चिंताएं छोड़ दें और अपनी दैनिक दिनचर्या में संतुलित खान-पान अपनाएं. राशि स्वामी मंगल के नवम भाव में रहने से सामान्य स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

12 नवंबर के बाद बेहतर ऊर्जा, एसिडिटी से रखें बचाव: 12 नवंबर को जब मंगल दशम भाव में जाकर केतु और गुरु के साथ युति बनाएंगे, तो आंतरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा. बीच-बीच में खान-पान की अनियमितता से गैस या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, इसलिए तली-भुनी चीजों से परहेज करें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: संतरी (Orange)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

  • केतु के प्रभाव को अनुकूल और शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन मां दुर्गा के सिद्ध मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' का कम से कम 108 बार जप करें.
  • नित्य प्रातः काल स्नान के बाद भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना करें और शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 01 Nov 2026 04:10 AM (IST)
Tags :
Scorpio Monthly Horoscope Vrishchik Masik Rashifal Masik November Rashifal 2026
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