Vrishchik Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कर्म और व्यापार के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां लेकर आएगा, जहां आपकी सूझबूझ पारिवारिक चुनौतियों को भी आसानी से सुलझा लेगी.

ग्रह स्थिति: वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार, इस माह आपके दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और राशि स्वामी मंगल की शुभ युति दशम भाव (कर्म स्थान) में बन रही है, जहां से इनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी. व्यापार के कारण बुध की अनुकूल स्थिति और द्वादश भाव में शुक्र की मौजूदगी आर्थिक व पेशेवर जीवन को नई दिशा देगी.

शनि का प्रभाव: 11 दिसंबर 2026 को शनि देव पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं. शनि की इस सीधी चाल से जहां एक ओर शिक्षा और संतान पक्ष में अनुशासन व गंभीरता बढ़ेगी, वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव के कारण मानसिक थकान से बचने की आवश्यकता रहेगी.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

सूझबूझ से संभालें हालात, बेवजह की बहस से बचें: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर के शुरुआती दिनों में कुछ उलझनें सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले आएंगे. दूसरे भाव के स्वामी गुरु, मंगल के साथ दशम भाव में विराजमान हैं और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर है. इस ग्रह योग के कारण घर के सदस्यों के साथ मिलजुलकर रहें और अनावश्यक विषयों पर चर्चा करने से बचें.

जिम्मेदारी निभाने से मजबूत होंगे रिश्ते: परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझें. जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ेगा, घर के सदस्यों के साथ आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

रियल एस्टेट में बंपर मुनाफा, नई योजनाएं होंगी सफल: व्यापारी वर्ग के लिए दिसंबर 2026 बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. व्यापार के कारण बुध की मजबूत स्थिति और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति से कारोबार में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी. यदि आप किसी नए व्यापार की योजना बना रहे हैं, तो इस माह उसमें सफलता मिलेगी. विशेषकर भूमि, भवन (रियल एस्टेट) और प्रॉपर्टी से जुड़े व्यापारियों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

योजनाबद्ध काम से नौकरी में मिलेगी सराहना: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना बेहद अनुकूल रहने वाला है. कार्यस्थल पर अपने सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें. आपके सीनियर्स और सहकर्मी हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

मेडिकल व इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ: शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए समय उत्साहजनक रहेगा, बशर्ते आप अपने सिलेबस को पूरी गंभीरता से तैयार करें पढ़ाई में थोड़ी सी भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और विशेष रूप से मेडिकल व इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इस महीने बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

नए प्रोजेक्ट्स से खुलेगा उन्नति का मार्ग: करियर के मोर्चे पर तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का सुखद फल प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में आपको किसी नए और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में बढ़ेगा उत्साह, कार्यस्थल पर बरतें सावधानी: प्रेम संबंधों को लेकर आपका मन पूरे महीने उत्साहित रहेगा और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. लेकिन, पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण बीच-बीच में हल्की नोकझोंक या विवाद की स्थिति बन सकती है. ऑफिस में काम करने वाले लोग अपनी महिला सहकर्मियों से उचित दूरी बनाए रखें, अन्यथा नजदीकी प्रेम प्रसंग का रूप ले सकती है.

सिंगल लोगों को मिलेंगे नए रिश्ते, दांपत्य जीवन रहेगा सुखमय: सिंगल लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है और जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. वहीं, शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी; जीवनसाथी के प्रति प्रेम बढ़ेगा और आपसी समझ से रिश्ता और भी मजबूत होगा.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक थकान व अनिद्रा से रहें सतर्क: सेहत के लिहाज से इस महीने आपको पूरी तरह अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है. दशम भाव में मंगल-गुरु, द्वादश में शुक्र और पंचम भाव में शनि की स्थिति के कारण पारिवारिक कार्यों का दबाव रहेगा. इससे मानसिक तनाव, थकान और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है.

सूर्य गोचर के बाद डायबिटीज रोगियों को मिलेगी राहत: माह के मध्य में सूर्य के राशि परिवर्तन (गोचर) के बाद स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा. विशेषकर जो लोग पहले से मधुमेह (डायबिटीज) की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें इस गोचर के बाद बड़ी राहत मिलेगी.

लकी नंबर: 5

लकी कलर: गुलाबी (Pink)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे राशि स्वामी मंगल को बल मिलेगा और मानसिक तनाव दूर होगा.

प्रत्येक शनिवार को गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, जिससे शनि देव के अशुभ प्रभाव शांत होंगे.

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