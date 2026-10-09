ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से स्वभाव में चंचलता, सोशल मीडिया पर बोलबाला, न्यू एंप्लॉयड को ऑफिस में मिलेगा भरपूर प्यार

आज का वृश्चिक राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से स्वभाव में चंचलता, सोशल मीडिया पर बोलबाला, न्यू एंप्लॉयड को ऑफिस में मिलेगा भरपूर प्यार

आज का वृश्चिक राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से सोशल मीडिया पर बोलबाला, न्यू एंप्लॉयड को ऑफिस में प्यार, ब्रह्म योग से स्टाफ में तालमेल! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Oct 2026 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ब्रह्म योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी आय, लाभ, सोशल मीडिया नेटवर्क, वरिष्ठों से सामंजस्य, धार्मिक रुचि, इच्छा पूर्ति व चंचलता स्थान) में संचरण करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके स्वभाव में हल्की चंचलता, उमंग और मस्ती बनी रहेगी; आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का तुला राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से प्रतिबंधों का सामना, कानूनी दांवपेच से बचें, ऑफिस में झड़प से रहने की जरूरत है सतर्क
आज का तुला राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से प्रतिबंधों का सामना, कानूनी दांवपेच से बचें, ऑफिस में झड़प से रहने की जरूरत है सतर्क
धर्म
Aaj Ka Panchang 9 October 2026: आज चतुर्दशी श्राद्ध, रात 9:35 बजे शुरू होगी अमावस्या
Aaj Ka Panchang 9 October 2026: आज चतुर्दशी श्राद्ध, रात में अमावस्या लगने पर भी सर्वपितृ श्राद्ध कल क्यों?
धर्म
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से शुरू होगी शारदीय नवरात्रि, जानें घटस्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त और 9 दिनों की तिथियां
शारदीय नवरात्रि 2026 कब से है? जानिए घटस्थापना का अभिजीत मुहूर्त, चौघड़िया और संपूर्ण पूजा कैलेंडर
धर्म
Aaj Ka Panchang 8 October 2026: आज प्रदोष और शिवरात्रि साथ, शिव पूजा कब करें?
Aaj Ka Panchang 8 October 2026: आज प्रदोष और शिवरात्रि साथ, शिव पूजा कब करें?

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए सोशल मीडिया पर प्रभाव जमाने, व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ करने और अनुभवी सलाह से निर्णय लेने का रहेगा.

सोशल मीडिया पर रहेगा बोलबाला: बिजनेसमैन डिजिटल और सोशल मीडिया के जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय (Active) हैं, वहां आज आपका जबरदस्त बोलबाला रहेगा; यूजर्स और फॉलोअर्स आपकी पोस्ट्स और प्रोडक्ट्स पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देंगे, जिससे ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी.

न्यू बिजनेसमैन हर किसी की बातों में न आएं: नए कारोबारियों (New Businessmen) को यह सलाह दी जाती है कि वे बाजार में हर किसी की बातों में तुरंत न आएं; सबकी बातें सुनें जरूर, लेकिन कोई भी बड़ा कदम उठाते समय अन्य अनुभवी सलाहकारों व विशेषज्ञों की राय अवश्य लें.

व्यावसायिक पार्टियों से संबंध करें मजबूत: बाजार की प्रमुख व्यावसायिक पार्टियों, वेंडर्स और क्लाइंट्स के साथ अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करें; वर्तमान में बनाए गए ये मजबूत संबंध भविष्य में बहुत बड़े आर्थिक फायदे लेकर आएंगे.

धार्मिक कार्यों में खर्च: धर्म-कर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी; आप किसी धार्मिक आयोजन या परोपकार के कार्य में कुछ धनराशि भी खर्च करेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन स्टाफ के बीच बेहतरीन सामंजस्य, सीनियर्स से बेहतर तालमेल और नए कर्मचारियों को ऑफिस में सकारात्मक माहौल मिलने का रहेगा.

स्टाफ में सामंजस्य व कार्यक्षेत्र में गति: ब्रह्म योग के शुभ प्रभाव से कार्यक्षेत्र पर कर्मचारियों और पूरे स्टाफ के बीच गजब का सामंजस्य और आपसी तालमेल देखने को मिलेगा; टीम वर्क के बल पर बड़े कार्य आसानी से पूरे होंगे.

वरिष्ठों के साथ सामंजस्यपूर्ण समझ: वर्कस्पेस पर उच्चाधिकारियों और वरिष्ठ लोगों (Seniors) के साथ आपकी समझ और संवाद बेहद सामंजस्यपूर्ण रहेगा; वे आपके विचारों को महत्व देंगे.

न्यू एंप्लॉयड पर्सन को सकारात्मक माहौल व प्यार: हाल ही में नौकरी शुरू करने वाले नए जातकों (New Employed Persons) को आज ऑफिस में सभी का भरपूर प्यार, अपनापन और सकारात्मक वातावरण मिलेगा, जिससे वे जटिल काम को भी बहुत जल्दी और आसानी से सीख लेंगे.

लव, Family और Relationship (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा घर में सुख-शांति और प्रेम संबंधों में क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रहा है.

पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद: घर-परिवार का वातावरण आपको सच्ची खुशी देगा; आप अपने दांपत्य और पारिवारिक जीवन में गहरा आनंद, शांति और सुखद सामंजस्य अनुभव करेंगे.

लवर पर क्रोध से बचें: लव लाइफ बिता रहे जातकों को अपने गुस्से पर काबू रखना होगा; किसी बात को लेकर पार्टनर या लवर पर अचानक क्रोध आ सकता है, इसलिए शांत रहकर विनम्रता और प्यार से बातचीत करें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने तय लक्ष्यों की दिशा में बिना रुके आगे बढ़ने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने करियर और भविष्य के लिए जो कुछ भी रोडमैप सोच रखा है, उसी मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाएं; किसी भी संशय के कारण अब रुकने या पीछे मुड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और ब्रह्म योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य काफी दुरुस्त और स्फूर्तिवान रहेगा. स्वभाव की चंचलता आपको सक्रिय रखेगी. संतुलित और सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान (Meditation) लगाएं.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर जगतजननी मां महालक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें.

इसके साथ ही देवी लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. चतुर्दशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को खीर, फल अथवा भोजन का दान करें; इससे 11वें भाव के चंद्रमा से स्वभाव में संतुलन और आय में वृद्धि होगी, ब्रह्म योग से कार्यक्षेत्र में सामंजस्य रहेगा, सोशल मीडिया से बिजनेस बूम होगा और दांपत्य जीवन में आनंद बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का तुला राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से प्रतिबंधों का सामना, कानूनी दांवपेच से बचें, ऑफिस में झड़प से रहने की जरूरत है सतर्क
आज का तुला राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से प्रतिबंधों का सामना, कानूनी दांवपेच से बचें, ऑफिस में झड़प से रहने की जरूरत है सतर्क
धर्म
Aaj Ka Panchang 9 October 2026: आज चतुर्दशी श्राद्ध, रात 9:35 बजे शुरू होगी अमावस्या
Aaj Ka Panchang 9 October 2026: आज चतुर्दशी श्राद्ध, रात में अमावस्या लगने पर भी सर्वपितृ श्राद्ध कल क्यों?
धर्म
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से शुरू होगी शारदीय नवरात्रि, जानें घटस्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त और 9 दिनों की तिथियां
शारदीय नवरात्रि 2026 कब से है? जानिए घटस्थापना का अभिजीत मुहूर्त, चौघड़िया और संपूर्ण पूजा कैलेंडर
धर्म
Aaj Ka Panchang 8 October 2026: आज प्रदोष और शिवरात्रि साथ, शिव पूजा कब करें?
Aaj Ka Panchang 8 October 2026: आज प्रदोष और शिवरात्रि साथ, शिव पूजा कब करें?
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का किस महिला ने चूम लिया माथा? इमोशनल होकर बोले- 'मेरा नया परिवार...'
अभिजीत दीपके का किस महिला ने चूम लिया माथा? इमोशनल होकर बोले- 'मेरा नया परिवार...'
महाराष्ट्र
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
विश्व
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
इंडिया
CEC के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा, पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन का प्लान?
CEC के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा, पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन का प्लान?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
विश्व
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget