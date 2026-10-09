Vrishchik Rashifal: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ब्रह्म योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी आय, लाभ, सोशल मीडिया नेटवर्क, वरिष्ठों से सामंजस्य, धार्मिक रुचि, इच्छा पूर्ति व चंचलता स्थान) में संचरण करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके स्वभाव में हल्की चंचलता, उमंग और मस्ती बनी रहेगी; आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए सोशल मीडिया पर प्रभाव जमाने, व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ करने और अनुभवी सलाह से निर्णय लेने का रहेगा.

सोशल मीडिया पर रहेगा बोलबाला: बिजनेसमैन डिजिटल और सोशल मीडिया के जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय (Active) हैं, वहां आज आपका जबरदस्त बोलबाला रहेगा; यूजर्स और फॉलोअर्स आपकी पोस्ट्स और प्रोडक्ट्स पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देंगे, जिससे ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी.

न्यू बिजनेसमैन हर किसी की बातों में न आएं: नए कारोबारियों (New Businessmen) को यह सलाह दी जाती है कि वे बाजार में हर किसी की बातों में तुरंत न आएं; सबकी बातें सुनें जरूर, लेकिन कोई भी बड़ा कदम उठाते समय अन्य अनुभवी सलाहकारों व विशेषज्ञों की राय अवश्य लें.

व्यावसायिक पार्टियों से संबंध करें मजबूत: बाजार की प्रमुख व्यावसायिक पार्टियों, वेंडर्स और क्लाइंट्स के साथ अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करें; वर्तमान में बनाए गए ये मजबूत संबंध भविष्य में बहुत बड़े आर्थिक फायदे लेकर आएंगे.

धार्मिक कार्यों में खर्च: धर्म-कर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी; आप किसी धार्मिक आयोजन या परोपकार के कार्य में कुछ धनराशि भी खर्च करेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन स्टाफ के बीच बेहतरीन सामंजस्य, सीनियर्स से बेहतर तालमेल और नए कर्मचारियों को ऑफिस में सकारात्मक माहौल मिलने का रहेगा.

स्टाफ में सामंजस्य व कार्यक्षेत्र में गति: ब्रह्म योग के शुभ प्रभाव से कार्यक्षेत्र पर कर्मचारियों और पूरे स्टाफ के बीच गजब का सामंजस्य और आपसी तालमेल देखने को मिलेगा; टीम वर्क के बल पर बड़े कार्य आसानी से पूरे होंगे.

वरिष्ठों के साथ सामंजस्यपूर्ण समझ: वर्कस्पेस पर उच्चाधिकारियों और वरिष्ठ लोगों (Seniors) के साथ आपकी समझ और संवाद बेहद सामंजस्यपूर्ण रहेगा; वे आपके विचारों को महत्व देंगे.

न्यू एंप्लॉयड पर्सन को सकारात्मक माहौल व प्यार: हाल ही में नौकरी शुरू करने वाले नए जातकों (New Employed Persons) को आज ऑफिस में सभी का भरपूर प्यार, अपनापन और सकारात्मक वातावरण मिलेगा, जिससे वे जटिल काम को भी बहुत जल्दी और आसानी से सीख लेंगे.

लव, Family और Relationship (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा घर में सुख-शांति और प्रेम संबंधों में क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रहा है.

पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद: घर-परिवार का वातावरण आपको सच्ची खुशी देगा; आप अपने दांपत्य और पारिवारिक जीवन में गहरा आनंद, शांति और सुखद सामंजस्य अनुभव करेंगे.

लवर पर क्रोध से बचें: लव लाइफ बिता रहे जातकों को अपने गुस्से पर काबू रखना होगा; किसी बात को लेकर पार्टनर या लवर पर अचानक क्रोध आ सकता है, इसलिए शांत रहकर विनम्रता और प्यार से बातचीत करें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने तय लक्ष्यों की दिशा में बिना रुके आगे बढ़ने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने करियर और भविष्य के लिए जो कुछ भी रोडमैप सोच रखा है, उसी मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाएं; किसी भी संशय के कारण अब रुकने या पीछे मुड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और ब्रह्म योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य काफी दुरुस्त और स्फूर्तिवान रहेगा. स्वभाव की चंचलता आपको सक्रिय रखेगी. संतुलित और सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान (Meditation) लगाएं.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर जगतजननी मां महालक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें.

इसके साथ ही देवी लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. चतुर्दशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को खीर, फल अथवा भोजन का दान करें; इससे 11वें भाव के चंद्रमा से स्वभाव में संतुलन और आय में वृद्धि होगी, ब्रह्म योग से कार्यक्षेत्र में सामंजस्य रहेगा, सोशल मीडिया से बिजनेस बूम होगा और दांपत्य जीवन में आनंद बना रहेगा.

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