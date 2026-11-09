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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal 9 November 2026: 12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और खर्चे, निवेश से बचें

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 November 2026: 12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और खर्चे, निवेश से बचें

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 November 2026: 12वें भाव में चंद्रमा से बढ़ेंगे अनचाहे खर्चे व काम का दबाव. नए निवेश से बचें और ऑफिस में संयम रखें.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Nov 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 9 नवंबर 2026, सोमवार यानी सोमवती अमावस्या व प्रतिपदा तिथि के संयोग के दिन चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, मानसिक चिंता और दूरगामी यात्राओं के भाव) में संचरण करेंगे. 

मध्य रात्रि 02:48 के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में 12वें भाव का चंद्रमा किसी भी काम में हड़बड़ाहट या अपरिपक्वता के कारण आर्थिक नुकसान की स्थिति पैदा कर सकता है. इसलिए आज के दिन आपको लेन-देन और करियर से जुड़े बड़े निर्णयों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी.

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ग्रहों की स्थिति के चलते बाजार में उत्पादों की मांग में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे कारोबारियों को वित्तीय सतर्कता रखनी होगी. नौकरीपेशा लोगों पर सहकर्मियों की गैर-मौजूदगी के कारण दोहरे काम का बोझ आ सकता है. किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या भावुकता से बचकर ही आप आज के दिन को संतुलित रख सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार.

तिथि: दोपहर 12:32 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, इसके बाद प्रतिपदा तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि में यानी आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे और मध्य रात्रि 02:48 के बाद वृश्चिक राशि (आपकी अपनी राशि) में प्रवेश करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए काम शुरू न करें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगी.

1. बिजनेस और धन

नया निवेश टालें, सही वक्त की प्रतीक्षा करें: 12वें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी पूंजी निवेश के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती. आज किसी भी नए प्रोजेक्ट या शेयर बाजार में बड़ा पैसा लगाने से बचें. जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाकर सही समय का इंतजार करना ही समझदारी होगी.

हिसाब-किताब में पारदर्शिता रखें, नुकसान से बचें: कारोबारी आज अपने बहीखाते और रोजाना के लेन-देन का कड़ा रिकॉर्ड रखें. हर छोटे-बड़े खर्च और वित्तीय लेन-देन पर सीधी नजर बनाए रखें, वरना लापरवाही के चलते अनचाहे नुकसान की स्थिति बन सकती है.

मार्केट में सेल की गिरावट से बचें: प्रतिस्पर्धी माहौल के चलते बाजार में उत्पादों की बिक्री कुछ धीमी रह सकती है, जिसका असर आपकी कंपनी की साख और वैल्यूएशन पर पड़ सकता है. ग्राहकों की पसंद और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित करें.

2. करियर और नौकरी

वर्कस्पेस पर जल्दबाजी से बचें, संयम रखें: कार्यस्थल पर किसी भी असाइनमेंट को निपटाने में जल्दबाजी न दिखाएं, क्योंकि हड़बड़ाहट में की गई चूक प्रोजेक्ट को बिगाड़ सकती है. हर कार्य को धैर्य और पूरी जांच-परख के साथ ही अंतिम रूप दें.

सहकर्मियों के अवकाश से बढ़ेगा वर्कलोड: दफ्तर में टीम के अन्य सदस्यों के छुट्टी पर रहने की वजह से अचानक उनके काम का अतिरिक्त दायित्व आपके कंधों पर आ सकता है. घबराने के बजाय प्राथमिकताओं को तय करें और व्यवस्थित ढंग से काम निपटाएं.

नए कर्मी सीनियर्स का सम्मान करें: हाल ही में नौकरी शुरू करने वाले नए जातक अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विपरीत जेंडर के सहकर्मियों के प्रति पूरा सम्मान बनाए रखें. सीनियर्स के दिशा-निर्देशों का निष्ठा से पालन करना आपके करियर को मजबूती देगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

भावुक होकर न लें फैसले, घरेलू बजट बिगड़ने से तनाव: घर में अचानक कुछ जरूरी खर्चे सामने आने से बजट बिगड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव रह सकता है. परिवार से जुड़ा कोई भी अहम फैसला लेते समय भावनाओं में बहने से बचें और व्यावहारिक सोच रखें.

पार्टनर की तीखी बातों को दिल से न लगाएं: लव लाइफ में आज बातचीत के दौरान संयम जरूरी है. पार्टनर की कही कोई बात आपके दिल को चुभ सकती है. बात का बतंगड़ बनाने के बजाय स्थिति को शांति से संभालें और संवाद में मधुरता लाएं.

युवा और विद्यार्थी व्यर्थ की गपशप से बचें: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग आज अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों और गपशप में नष्ट न करें. आगामी लक्ष्यों पर पूरा फोकस रखें. इसके अलावा, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें ताकि शारीरिक व आर्थिक चोट से बचा जा सके.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या रह सकती है. वाहन बेहद संभलकर चलाएं और मौसमी बदलाव में स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

लकी कलर: नेवी ब्लू (गहरा नीला).

लकी नंबर: 4.

अनलकी नंबर: 6.

वृश्चिक राशि के लिए सोमवार का विशेष उपाय

12वें भाव के चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें.

साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या मौसमी फलों का दान करना आर्थिक रुकावटों और मानसिक चिंताओं को दूर करने में अत्यंत लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:35 AM (IST)
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