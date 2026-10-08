Vrishchik Rashifal: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) रात्रि 10:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुक्ल योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, पिता, सामाजिक प्रतिष्ठा, अधिकार, पदोन्नति व वैधानिक आचरण स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी कर्म भाव पर रहेगा. 10वें भाव में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज किसी भी प्रकार के अनैतिक, अनुचित या पाप कर्मों में लिप्त होने से पूरी तरह बचना होगा; गलत रास्ते पर चलने से कार्यक्षेत्र में भारी बाधाओं और करियर में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं—सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय संपर्कों से लाभ, व्यापारिक गतिविधियों के सुचारू संचालन और नए उद्यमियों को गलत संगति से बचने का रहेगा.

विदेशी संबंधों से बिजनेस में गति: शुक्ल योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में अन्य देशों (Foreign Ties) व अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत होंगे; इससे आयात-निर्यात और विदेशी सौदों में तेज गति आएगी.

सुचारू गतिविधियां व बिजनेस ग्रोथ: बाजार में आपकी अन्य सभी नियमित व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलती रहेंगी, जिससे आपके व्यापार की समग्र ग्रोथ (Growth) और राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

न्यू बिजनेसमैन गलत संगति से बनाएं दूरी: नए कारोबारियों (New Businessmen) को यह सख्त हिदायत दी जाती है कि वे शॉर्टकट और गैर-कानूनी या गलत कामों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें; अपने माता-पिता के मान-सम्मान और भलाई का सदैव ध्यान रखें, कहीं ऐसा न हो कि किसी गलत संगति के चक्कर में परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आ जाए.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वर्कप्लेस पर दबदबा, बैंकिंग व आईटी सेक्टर में प्रमोशन और सीनियर्स के निर्देशों के पालन का रहेगा.

बैंकिंग व आईटी वालों को प्रमोशन की खुशखबरी: आगामी फेस्टिव सीजन को देखते हुए जो नौकरीपेशा जातक बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी सेक्टर (Banking & IT Sector) से जुड़े हैं, उन्हें पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.

वर्कप्लेस पर दबदबा व दोगुनी कार्यक्षमता: ऑफिस में आपका प्रभाव और दबदबा बना रहेगा; सकारात्मक और प्रेरक माहौल के कारण आपकी कार्यक्षमता और काम करने की स्पीड सामान्य से दोगुनी हो जाएगी.

सीनियर के आदेशों की अनदेखी न करें: एंप्लॉयड पर्सन अपने उच्चाधिकारियों (Seniors) के दिशा-निर्देशों या ऑफिशियल आदेशों की भूलकर भी अनदेखी न करें; सीनियर्स की बात टालना या लापरवाही बरतना आपके करियर के लिए भारी नुकसानदायक साबित हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा घर में सुख-शांति और जीवनसाथी के साथ मधुर संवाद का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक व दांपत्य जीवन में सुख: घर-परिवार और वैवाहिक जीवन में पूर्ण सुख, शांति और आपसी सामंजस्य बना रहेगा; घरेलू वातावरण तनावमुक्त रहेगा.

मीठी बातों से खुश होगा जीवनसाथी: आपकी समझदारी भरी और प्यारी बातें आपके जीवनसाथी के दिल को छू लेंगी और उन्हें बेहद खुश कर देंगी; दांपत्य संबंधों में नया उत्साह और प्रेम देखने को मिलेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने तय लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने द्वारा सोचे गए और निर्धारित किए गए मार्ग पर बिना विचलित हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे; आपकी निरंतर मेहनत और स्पष्ट विजन के कारण मंजिल आपके लिए दिन-प्रतिदिन और अधिक आसान होती जाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और शुक्ल योग के कारण आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. हालांकि, ग्रहण दोष और काम के अत्यधिक उत्साह के कारण समय पर भोजन न करने से गैस या सिर में भारीपन हो सकता है. दिनचर्या को अनुशासित रखें, संतुलित और सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) लगाएं.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और शहद मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी को पीले पुष्प, केला और बेसन के लड्डू अर्पित करें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. त्रयोदशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, शुक्ल योग से बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय लाभ मिलेगा, बैंकिंग-आईटी में पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे और वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा.

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