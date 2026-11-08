Aaj Ka Vrishchik Rashifal 8 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 8 नवंबर 2026, रविवार यानी रूप चतुर्दशी के दिन चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय व हानि भाव) में गोचर करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में बारहवें भाव को व्यय, मानसिक तनाव, कानूनी उलझन, अनिद्रा और बाहरी संबंधों का कारक माना जाता है. चंद्रमा की इस स्थिति के चलते आज आपको अपने निर्णयों और वाणी पर विशेष संयम बरतने की आवश्यकता होगी.

दिन के दौरान ग्रह गोचर कुछ संवेदनशील परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं. व्यापार में उधारी और पैतृक मामलों को लेकर सतर्क रहें, वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर गुस्से पर काबू रखना होगा. संयम, धैर्य और विवेक से काम लेने पर आप दिन की चुनौतियों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)

दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार (रूप चतुर्दशी).

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, इसके उपरांत अमावस्या तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेंगे, जो वृश्चिक राशि से 12वें भाव में स्थित रहेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक.

शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन

उधारी फंसने से बढ़ेगी आर्थिक चिंता: व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है. मार्केट में फंसा हुआ पुराना पैसा या उधारी समय पर वापस न मिलने से नकदी का संकट खड़ा हो सकता है. आज किसी को भी नया उधार देने या बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने से पूरी तरह बचें.

पैतृक व्यापार में गलतफहमी की आशंका: अगर आप पार्टनरशिप या पुश्तैनी (Ancestral) कारोबार से जुड़े हैं, तो साझेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल की कमी देखने को मिल सकती है. आपसी संवादहीनता या गलतफहमी के कारण काम प्रभावित हो सकता है, इसलिए बातचीत का रास्ता खुला रखें.

कानूनी व टैक्स मामलों में रहें सतर्क: 12वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से कानूनी या कागजी प्रक्रियाओं में लापरवाही भारी पड़ सकती है. किसी भी दस्तावेज पर बिना पूरी जांच-पड़ताल किए हस्ताक्षर न करें और विवादित मामलों से दूरी बनाकर रखें ताकि मान-सम्मान पर आंच न आए.

2. करियर और नौकरी

बॉस के गुस्से का शिकार होने से बचें: नौकरीपेशा लोगों को आज अपने काम में अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है. एक छोटी सी मानवीय भूल या असावधानी उच्चाधिकारियों की नाराजगी की वजह बन सकती है. डेडलाइन और काम की गुणवत्ता को प्राथमिकता दें.

वर्कप्लेस पर क्रोध पर नियंत्रण रखें: ऑफिस के माहौल में किसी बात पर उत्तेजित होकर अपनी प्रतिक्रिया न दें. सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ तीखी बहस आपके पुराने बने-बनाए संबंधों को खराब कर सकती है. शांत रहकर केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

रोजगार की तलाश में धैर्य जरूरी: जो लोग नई नौकरी या रोजगार के बेहतर विकल्पों की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन उम्मीद के मुताबिक परिणाम देने में कमजोर रह सकता है. थकान और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए हिम्मत न हारें और अपनी तैयारी जारी रखें.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

वैवाहिक व प्रेम जीवन में बरतें कोमलता: पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है. आपकी तीखी या आक्रामक वाणी जीवनसाथी को आहत कर सकती है. लव लाइफ में किसी भी तरह की गलतफहमी या तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आने से बचें; रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.

गलत संगति से बनाएं दूरी: अपनी आदतों और संगति पर नजर रखें. घर-परिवार में किसी पुरानी गलती या गलत संगति की बात सामने आने से विवाद की स्थिति बन सकती है. खुद को सकारात्मक और जिम्मेदार बनाए रखना ही श्रेयस्कर रहेगा.

रिश्तेदारों से सहयोग की कमी और निराशा: आज के दिन करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों से उम्मीद के अनुसार मदद न मिलने से मन थोड़ा खिन्न हो सकता है. दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखें.

स्पोर्ट्स पर्सन और छात्रों के लिए संघर्ष: खिलाड़ियों और एथलीट्स के लिए दिन कठिन परिश्रम वाला रहेगा. ट्रैक पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद मनचाहा रिकॉर्ड न बन पाने से अस्थायी मायूसी हो सकती है. इसे अपनी कमी न मानकर सीखने का अवसर समझें और अभ्यास जारी रखें.

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से थकान, कमजोरी और आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी).

लकी नंबर: 5.

अनलकी नंबर: 7.

वृश्चिक राशि के लिए रविवार व रूप चतुर्दशी का विशेष उपाय

12वें भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति के लिए रविवार व रूप चतुर्दशी पर सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. इसके बाद हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें.

शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में यमराज के निमित्त एक दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को लाल फल, मसूर की दाल या गुड़ का दान करें. यह उपाय कानूनी उलझनों, मानसिक तनाव और अनावश्यक खर्चों से सुरक्षा प्रदान करेगा.

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