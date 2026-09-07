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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 9वें चंद्रमा से धर्म-अध्यात्म में रुचि, गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट के योग

Vrishchik Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 9वें चंद्रमा से धर्म-अध्यात्म में रुचि, गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट के योग

Vrishchik Rashifal 7 September 2026: 9वें चंद्रमा से धर्म में रुचि, गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट! पढ़ें 7 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Sep 2026 07:04 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 September 2026: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरीयान योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा. बुध ग्रह आज दोपहर 01:32 के बाद अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, अध्यात्म, उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्रा व मार्गदर्शन स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी धर्म, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक साधना में गहरी रुचि बढ़ेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृश्चिक राशि के जातकों को आत्म-केंद्रित रहकर काम करने और नए प्रयोगों में जांच-परख रखने की जरूरत है. यदि आप किसी नए बिजनेस में हाथ आजमाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले बाजार और लागत की अच्छी तरह जांच-परख कर लें; जब भी उस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाएं, तो किसी शुभ मुहूर्त और उचित समय देखकर ही शुरुआत करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा. बिजनेस में आपको दूसरों की प्रगति या प्रतिस्पर्धियों की चालों पर व्यर्थ समय गंवाने के बजाय केवल और केवल अपनी प्रगति, गुणवत्ता और ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. वहीं जो जातक विदेशी व्यापार या आयात-निर्यात (Foreign Business) से जुड़े हैं, उन्हें सीमा शुल्क, जीएसटी या टैक्स से संबंधित कुछ जटिल कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए कागजी हिसाब-किताब दुरुस्त रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और युवाओं के लिए आज का दिन शानदार अवसर और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. वरीयान योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के अत्यंत शुभ प्रभाव से एंप्लॉयड पर्सन को किसी नामी या बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) से मनचाहा प्लेसमेंट या जॉब ऑफर मिल सकता है. कार्यरत जातक अपने फील्ड में पूरी लगन और दिल लगाकर डटे रहेंगे, जिसका बड़ा लाभ आपको आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. वर्कप्लेस पर सीनियर अधिकारी आपके बेहतरीन कार्यों की तुलना दूसरे को-वर्कर्स के साथ कर सकते हैं और आपकी मिसाल दे सकते हैं; इस सकारात्मक तुलना से आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन मिले-जुले प्रभाव वाला रहेगा. प्रेम संबंधों में किसी पुरानी या नई गलतफहमी के चलते तनाव बढ़ सकता है और नौबत अलगाव (Breakup/Distance) तक पहुंच सकती है; इसलिए अपनी ईगो छोड़कर शांत मन से बातचीत करें. वहीं जिन जातकों का आज जन्मदिन (Birthday) या विवाह की वर्षगांठ (Wedding Anniversary) है, उन्हें जीवनसाथी या परिवार की तरफ से कोई खूबसूरत और मनचाहा उपहार प्राप्त होगा, जिससे घर में खुशियां छा जाएंगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन विशेष रूप से शारीरिक सावधानी बरतने का है. मैदान या ट्रैक पर नियमित प्रैक्टिस (अभ्यास) के दौरान अचानक चोट लगने या मांसपेशियों में खिंचाव आने की आशंका बन रही है; इसलिए वार्म-अप पूरा करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें. विद्यार्थी धार्मिक व गंभीर विषयों के अध्ययन में अच्छी प्रगति करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्तम बनी रहेगी. हालांकि, खिलाड़ियों को चोट-चपेट से सतर्क रहना होगा और सामान्य जातकों को यात्रा के दौरान थकान या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. अजा एकादशी के अवसर पर सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और मन को शांत रखें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद/क्रीम)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल, सफेद चंदन व लाल पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगा, लव लाइफ की गलतफहमियां दूर होंगी और चोट-चपेट से रक्षा होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Sep 2026 07:04 AM (IST)
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