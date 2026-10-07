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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता से अनबन की आशंका, फेस्टिवल सीजन से व्यापार में बूम, नौकरी में तरक्की के अवसर

आज का वृश्चिक राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता से अनबन की आशंका, फेस्टिवल सीजन से व्यापार में बूम, नौकरी में तरक्की के अवसर

आज का वृश्चिक राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता से अनबन की आशंका, फेस्टिवल सीजन से व्यापार में बूम, नौकरी में तरक्की के अवसर! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Oct 2026 06:26 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुभ योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, पिता, पद-प्रतिष्ठा, करियर, सामाजिक प्रभाव व अधिकार स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी दशम भाव पर रहेगा. 10वें भाव में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र या घरेलू निर्णयों को लेकर पिता के साथ वैचारिक अनबन या मतभेद होने की आशंका बन सकती है; इसलिए पिता के विचारों का सम्मान करें और किसी भी बात पर जिद से बचें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए मनचाही व्यावसायिक सफलता, आर्थिक मजबूती और पुराने ग्राहकों से बड़े मुनाफे का रहेगा.

व्यावसायिक काम मनोनुकूल होंगे पूरे: बिजनेस से जुड़े सभी जरूरी कार्य आपकी योजना और मनचाहे तरीके से पूरे होंगे; आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और बेहतर होगी.

फेस्टिवल सीजन की तैयारी व ओल्ड कस्टमर्स पर नजर: आने वाले त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए व्यापार में नए ग्राहकों को जोड़ने की रणनीति पर काम करें; साथ ही पुराने ग्राहकों (Old Customers) पर भी विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि इस समय पुराने कस्टमर भी आपको बड़ा मुनाफा और रिपीट ऑर्डर्स दिलाएंगे.

न्यू बिजनेसमैन का सकारात्मक दृष्टिकोण: नए कारोबारियों (New Businessmen) की सकारात्मक सोच और मजबूत दृष्टिकोण के कारण वे बाजार की हर प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की के सुनहरे अवसर, सहकर्मियों का विश्वास और ऑफिस पॉलिटिक्स के खात्मे का रहेगा.

नौकरी में तरक्की के प्रबल अवसर: एंप्लॉयड पर्सन को संस्थान में पदोन्नति (Promotion) और करियर में तरक्की के नए व सुनहरे अवसर मिल सकते हैं; इस अवसर को तुरंत भुनाने के लिए आपको पूरी तरह तैयार और सक्रिय रहना चाहिए.

आपकी छत्रछाया में काम करेंगे सहकर्मी: ऑफिस में आपके साथी कर्मचारी (Co-workers) और जूनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आपकी छत्रछाया में काम करना पसंद करेंगे; आपके इस प्रभाव से वर्कप्लेस पर चल रही आंतरिक गुटबाजी और राजनीति (Workplace Politics) पूरी तरह समाप्त हो जाएगी.

सामाजिक कल्याण की सोच: वर्कस्पेस पर अपने नियमित आधिकारिक कार्यों के अलावा कुछ ऐसा रचनात्मक या परोपकारी करने का विचार करें, जिससे आपके और करीबी लोगों के अलावा सामाजिक रूप से भी किसी जरूरतमंद का उद्धार हो सके.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा जीवनसाथी के साथ मधुर पल, शॉपिंग और पिता के साथ समझदारी बरतने का संकेत दे रहा है.

शॉपिंग व गिफ्ट्स का आदान-प्रदान: जीवनसाथी के साथ शाम को शॉपिंग की बेहतरीन प्लानिंग बन सकती है; लव लाइफ बिता रहे जातकों के बीच उपहारों (Gifts) का आदान-प्रदान होगा, जिससे रिश्तों में नया आकर्षण और प्रगाढ़ता आएगी.

पिता के साथ रखें संयम: पिता के साथ किसी भी गंभीर मुद्दे पर बात करते समय अपनी वाणी और लहजे को विनम्र रखें; उनकी सलाह को अनसुना करने से बचें ताकि घर में सौहार्द बना रहे.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन संपूर्ण एकाग्रता के साथ लक्ष्य प्राप्ति में जुटने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी बाहरी दुनिया के सभी भटकावों को दरकिनार करते हुए पूरी तरह एकाग्रचित्त होकर अपने निर्धारित गोल (Goal) को हासिल करने में जुट जाएं; आपकी आज की एकाग्रता भविष्य की बड़ी नींव बनेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शुभ ग्रहों के प्रभाव से सेहत के मामले में दिन अन्य सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बेहतर, हल्का और ताजगी भरा रहेगा. ऊर्जा का स्तर उत्तम रहेगा. दिनचर्या को अनुशासित रखें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित व्यायाम करें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा दल, हरी इलायची और मोदक/लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें. द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें.

किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, अन्न अथवा हरे फल का दान करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से पिता के साथ संबंध सुधरेंगे, शुभ योग से व्यापार में आर्थिक मजबूती आएगी, नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और सेहत उत्तम बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:26 AM (IST)
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